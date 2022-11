Actualités françaises de la santé : Le marché des métastases osseuses en Amérique du Nord est en croissance avec un TCAC de 8,3 % et devrait atteindre 10 696,89 millions USD d’ici 2028

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research, intitulée « Marché des métastases osseuses en Amérique du Nord » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre.

Le marché des métastases osseuses en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 10 696,89 millions d’ici 2028 contre 5 668,98 millions USD en 2020. La demande croissante pour un diagnostic précoce et précis des maladies, la prévalence croissante du cancer est le principal moteur qui propulse le marché au cours de la période de prévision.

Lorsque les cellules cancéreuses se propagent de leur site d’origine à un os, des métastases osseuses se produisent. Tous les types de cancer peuvent se transformer en métastases osseuses. Mais le cancer du sein et le cancer de la prostate sont les plus susceptibles de se propager et sont très courants pour la maladie. Il peut se propager dans n’importe quelle zone osseuse, mais la colonne vertébrale, les genoux et les cuisses sont les plus courants.

La métastase osseuse est un type de cancer qui peut résulter de l’invasion primitive de la tumeur dans l’os. C’est une complication grave du carcinome de la prostate et se différencie par une production excessive d’os ostéoblastique qui est associée au niveau de diversité de la résorption osseuse. Cette tumeur survient lorsqu’une cellule cancéreuse se détache d’un endroit où elle a commencé à se développer et à se déplacer dans le tissu osseux. Il s’agit d’un type avancé de cancer.

Le marché des métastases osseuses est en croissance au cours de l’année de prévision pour plusieurs raisons, telles que la prévalence croissante des métastases osseuses. Parallèlement à cela, les fabricants sont engagés dans une activité de R&D pour lancer de nouveaux produits innovants sur le marché des métastases osseuses.

L’augmentation de la population de patients, l’augmentation des accords stratégiques, l’augmentation de la R&D pour le lancement de nouveaux produits et l’augmentation des taux d’incidence des maladies des métastases osseuses sont les principaux moteurs de la demande du marché des métastases osseuses au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché des métastases osseuses en Amérique du Nord fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l'analyse du pipeline de produits, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché des métastases osseuses en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des métastases osseuses est classé en sept segments notables basés sur le type de maladie, le type, la voie d’administration, le type de population, le mode d’achat, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du type de maladie, le marché des métastases osseuses est segmenté en ostéoblastes et ostéoclastes. En 2021, le segment ostéoblastique devrait dominer le marché des métastases osseuses en raison de la forte prévalence de la maladie.

Sur la base du type, le marché des métastases osseuses est segmenté en diagnostic et traitement. En 2021, le segment du diagnostic devrait dominer le marché des métastases osseuses avec l’essor des technologies et l’avancement des capacités de diagnostic telles que l’IRM, la tomodensitométrie et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des métastases osseuses est segmenté en oral, parentéral et autres. En 2021, le segment parentéral devrait dominer le marché des métastases osseuses car il fonctionne plus rapidement au stade avancé de la maladie et les résultats sont meilleurs que ceux de la voie orale.

Sur la base du type de population, le marché des métastases osseuses est segmenté en enfants et adultes. En 2021, le segment des adultes devrait dominer le marché des métastases osseuses car ils sont plus sujets à la maladie que les enfants et ont besoin d’un traitement supplémentaire

Sur la base du mode d’achat, le marché des métastases osseuses est segmenté en produits en vente libre (OTC) et sur ordonnance. En 2021, le segment de la prescription devrait dominer le marché des métastases osseuses comme dans cette maladie ; il nécessite un diagnostic préalable et l’accord du médecin avant la prescription.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des métastases osseuses est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché des métastases osseuses, car les hôpitaux disposent de toutes les installations de diagnostic, de traitement et de soins de santé par rapport aux autres.

Sur la base des canaux de distribution, le marché des métastases osseuses est segmenté en pharmacies de détail, appels d’offres directs, pharmacies en ligne, pharmacies hospitalières et autres. En 2021, le segment d’appel d’offres direct devrait dominer le marché des métastases osseuses car il est en contact direct avec les fabricants et une variété de médicaments et de médicaments.

Analyse au niveau du pays du marché des métastases osseuses en Amérique du Nord

Le marché des métastases osseuses en Amérique du Nord est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type de maladie.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des métastases osseuses en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des médicaments en cours de développement. Les États-Unis dominent le marché nord-américain en raison de la demande croissante de diagnostics précoces et précis et d’approbation de produits. Le Canada domine le marché des métastases osseuses en Amérique du Nord en raison de l’augmentation des dépenses de santé dans le pays. Le Mexique domine le marché des métastases osseuses en Amérique du Nord en raison de la croissance de la population gériatrique et des progrès technologiques.

Le marché des métastases osseuses devrait croître dans les régions ci-dessus avec le taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’incursion de grandes entreprises sur le marché, telles qu’Amgen Inc., Siemens Medical Solutions USA, Inc. (un filiale de Siemens Healthcare GmbH) qui investissent dans le développement de kits de test qui favorisent des résultats avec une grande précision et un nouveau produit.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Accroître la collaboration entre les entreprises et les initiatives gouvernementales en Amérique du Nord Le marché des métastases osseuses crée de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des métastases osseuses

Le marché des métastases osseuses vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans une industrie particulière avec les ventes du marché des métastases osseuses, l’impact de l’avancement du marché des métastases osseuses et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des métastases osseuses. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Métastase osseuse

Le paysage concurrentiel du marché des métastases osseuses fournit des détails par un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des métastases osseuses.

Les principales entreprises présentes sur le marché des métastases osseuses en Amérique du Nord sont Amgen Inc., Siemens Medical Solutions USA, Inc. (une filiale de Siemens Healthcare GmbH), Koninklijke Philips NV, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Janssen Pharmaceuticals, Inc. (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Bayer AG, Genentech, Inc. (filiale de F. Hoffmann-La Roche Ltd), Pfizer Inc., Viatris Inc., DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Novartis AG, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Fresenius Kabi AG, Autres entre autres.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par des entreprises du monde entier, qui accélèrent également le marché des métastases osseuses.

Par exemple,

En juin 2020, Cipla Inc. a annoncé avoir conclu un accord avec Roche Products (India) Pvt. Ltd pour fournir un meilleur accès aux médicaments innovants pour les patients en Inde. Cipla Inc. a pris la responsabilité de commercialiser et de distribuer les principaux médicaments oncologiques de Roche Pharma. Cela a renforcé leur partenariat et amélioré leur portefeuille de produits.

En décembre 2020, Pfizer Inc. a annoncé sa collaboration avec Myovant Sciences pour développer et commercialiser le relugolix. Cela a permis à Pfizer Inc. de commercialiser le relugolix en oncologie à l’extérieur des États-Unis et du Canada et d’augmenter ses ventes dans le monde entier.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché des métastases osseuses, ce qui offre également à une organisation l’avantage d’améliorer son offre pour le marché des métastases osseuses.

