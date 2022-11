Actualités françaises de la santé : Le marché des dispositifs de neuromodulation interne enregistre un TCAC de 15,1 % et devrait atteindre 28,6 milliards USD d’ici 2029

La recherche complète de l’industrie sur le « marché des dispositifs de neuromodulation interne » publiée par Data Bridge Market research comprend une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Un rapport d’étude de marché complet sur les dispositifs de neuromodulation interne améliore la réputation professionnelle dans le domaine, renforce la crédibilité et aide les autres à avoir plus d’assurance et de confiance dans les conclusions. Ce rapport aide toutes les tailles d’entreprises en fournissant des décisions éclairées sur les différents aspects de l’entreprise. Ce rapport de marché est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché et de l’industrie des soins de santé. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont mentionnées dans le rapport. Le rapport d’activité supérieur sur le marché des dispositifs de neuromodulation interne est le rapport d’étude de marché international le plus pertinent, exclusif, juste et crédible qui convertit des informations complexes sur le marché en une version plus simple.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de neuromodulation internes était évalué à 7,72 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 28,6 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 15,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs de neuromodulation interne Medtronic (Irlande), Boston Scientific Corporation (États-Unis), NEVRO CORP (États-Unis), Cyberonics, Inc. (États-Unis), Inspire Medical Systems, Inc. (États-Unis), SPR Therapeutics (États-Unis), ALEVA NEUROTHERAPEUTICS SA (Suisse), Bioness Inc. (États-Unis), ReShape Lifesciences, Inc. (États-Unis), LivaNova PLC (Royaume-Uni), NeuroPace, Inc. (États-Unis), Synapse Biomedical Inc. (États-Unis), Soterix Medical Inc. (États-Unis), Accellent Technologies, Inc. (États-Unis), Abbott (États-Unis), Bioventus (États-Unis), Soterix Medical Inc. (États-Unis), Integer Holdings Corporation (États-Unis), entre autres.

Les dispositifs de neuromodulation interne sont réputés pour modifier l’activité nerveuse directement dans une zone cible en administrant des substances électriques ou pharmacologiques directement dans la zone cible. Les appareils de neuromodulation peuvent traiter pratiquement n’importe quelle condition qui affecte tout le corps.

Dynamique du marché des dispositifs de neuromodulation interne

Conducteurs

Le nombre croissant de patients souffrant de maladies du cerveau stimulera le taux de croissance du marché.

L’augmentation de la variété des patients atteints de maux de tête et de maladies cérébrales amortira le taux de croissance du marché des dispositifs de neuromodulation interne.

L’augmentation de la croissance des neurostimulateurs propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché des dispositifs de neuromodulation interne est tiré par l’augmentation de la croissance des neurostimulateurs dans le traitement de la dépression et de l’apnée du sommeil.

De plus, la prise de conscience croissante des maladies neurodégénératives sera un facteur majeur influençant la croissance du marché des dispositifs de neuromodulation interne. Parallèlement à cela, l’urbanisation rapide et l’augmentation de la population gériatrique stimulent également la croissance du marché des dispositifs de neuromodulation interne. En outre, l’augmentation du mode de vie changeant et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché des dispositifs de neuromodulation interne. Un autre facteur important qui amortira le taux de croissance du marché des dispositifs de neuromodulation interne est l’augmentation des maladies gastriques, chroniques et nerveuses.

Opportunités

Le nombre croissant d’activités de R&D stimulera de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision

De plus, le nombre croissant d’activités de recherche et développement offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des dispositifs de neuromodulation interne. Parallèlement à cela, l’augmentation de nouvelles indications étendues et d’applications cibles liées au pipeline de produits robuste offert par divers acteurs du marché stimulera le taux de croissance du marché interne des dispositifs de neuromodulation.

De plus, l’accent croissant des fabricants sur l’adoption de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché interne des dispositifs de neuromodulation au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial des dispositifs de neuromodulation interne

Le coût élevé associé aux dispositifs de neuromodulation entravera le taux de croissance du marché

Cependant, le coût élevé associé aux dispositifs de neuromodulation ainsi qu’aux procédures entravera le taux de croissance du marché des dispositifs de neuromodulation internes.

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés dans les pays sous-développés défiera le marché interne des dispositifs de neuromodulation. De plus, l’émergence de conditions défavorables dues à l’épidémie de COVID-19 et au manque de sensibilisation freinera et entravera davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché interne des dispositifs de neuromodulation fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché interne des dispositifs de neuromodulation, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des dispositifs de neuromodulation interne

La propagation rapide du coronavirus a provoqué l’épidémie de pandémie de COVID-19. La transmission de ce virus a un impact significatif sur de nombreuses régions du globe. Les pays ne se sont pas encore remis de cette infection, et une nouvelle forme de virus est apparue comme un gros problème pour eux. L’économie mondiale pose des problèmes aux entreprises comme aux gouvernements. Outre le secteur de la santé, la pandémie a eu un impact significatif sur de nombreux secteurs. Le secteur de la santé connaît une forte augmentation de la demande en raison de la pandémie, et la raison en est claire. Avec le nombre croissant de problèmes de santé causés par la pandémie, le secteur de la santé se développera encore plus. Les dispositifs de neuromodulation sont utilisés pour traiter un large éventail de maladies. De nombreuses personnes ont rencontré de graves problèmes de santé à cause du virus ; par conséquent, la demande d’appareils de neuromodulation va augmenter. L’application du verrouillage, cependant, devrait causer des problèmes dans l’industrie de fabrication des dispositifs de neuromodulation.

Développement récent

En mars 2021, Abbott avait lancé des cliniques virtuelles pour ses appareils de neuromodulation. L’initiative NeuroSphere de la société, que la FDA a récemment approuvée, vise à connecter les personnes souffrant de douleurs chroniques ou de troubles du mouvement, tels que la maladie de Parkinson ou les tremblements essentiels, qui peuvent ne pas vivre à proximité ou ne pas pouvoir accéder à leur fournisseur de soins de santé en personne.

Portée du marché mondial des dispositifs de neuromodulation interne

Le marché des dispositifs de neuromodulation interne est segmenté en fonction du type de produit, du type de plomb, du biomatériau, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Stimulateur de la moelle épinière

Stimulateur cérébral profond

Stimulateur du nerf vague

Stimulateur du nerf sacré

Stimulateur de nerf gastrique

En fonction du type de produit, le marché des dispositifs de neuromodulation interne est segmenté en stimulateur de la moelle épinière, stimulateur cérébral profond, stimulateur du nerf vague, stimulateur du nerf sacré et stimulateur du nerf gastrique.

Type de prospect

Percutané

Plomb de pagaie

Le segment de type plomb du marché des dispositifs de neuromodulation interne est segmenté en plomb percutané et à palette.

Biomatériau

Métallique

Polymère

Céramique

Basé sur le biomatériau, le marché des dispositifs de neuromodulation interne est segmenté en métal, polymère et céramique.

Application

Échec du syndrome de la chirurgie du dos

la maladie de Parkinson

Incontinence urinaire

Épilepsie

Gastroparésie

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de neuromodulation interne est segmenté en syndrome d’échec de la chirurgie du dos, maladie de Parkinson, incontinence urinaire, épilepsie et gastroparésie.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Soin à domicile

Soins de santé communautaires

Le segment des utilisateurs finaux du marché des dispositifs de neuromodulation interne est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile et soins de santé communautaires.

Pour réussir dans la concurrence du marché mondial, viser à grande échelle ce rapport d’étude de marché est la clé. Le rapport explique l’analyse du marché basée sur le niveau régional, local et mondial. Pour produire ce rapport de marché complet, une équipe de chercheurs multilingues maîtrisant différentes langues se réunit avec laquelle ils exécutent professionnellement des études de marché à l’échelle mondiale. En se synchronisant avec les chefs de projet, l’équipe fournit aux clients tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés.

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

des moteurs de développement importants, des variables de contrôle, des portes ouvertes et des difficultés attendues pour le marché.

Des connaissances approfondies sur la tournure des événements provinciaux.

Aperçu des principaux acteurs de l’industrie.

Méthodologies clés assumées par les acteurs du marché.

Les améliorations les plus récentes de l’industrie intègrent les expéditions d’articles, les organisations, les consolidations et les acquisitions.

