Actualités françaises de la santé : Le marché américain des implants rachidiens par type, application et devrait atteindre 4 046,30 millions USD d’ici 2028

L’étude du marché américain des implants rachidiens par «Data Bridge Market Research» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans. .

Le marché américain des implants rachidiens devrait atteindre 4 046,30 millions USD d’ici 2028, contre 2 663,90 millions USD en 2020, en croissance au TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché américain des implants rachidiens devrait croître en raison des progrès de la demande d’implants rachidiens dans les établissements de santé, en raison de l’incidence croissante de la scoliose, de la cyphose, des troubles rachidiens dégénératifs, des discopathies dégénératives et de la population gériatrique aux États-Unis

Le rapport d’étude de grande envergure sur le marché américain des implants rachidiens présente une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. L’analyse du marché, la définition du marché, la devise et les prix, les développements clés et la catégorisation du marché ainsi qu’une méthodologie de recherche détaillée sont les facteurs clés de ce rapport sur le marché. L’analyse de marché de ce rapport fournit un examen de divers segments de marché censés connaître le développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport de haute qualité sur le marché américain des implants rachidiens présente les données et les informations pour des informations exploitables, les plus modernes et en temps réel sur le marché, ce qui facilite la prise de décisions commerciales critiques.

Les implants rachidiens sont des dispositifs que les chirurgiens utilisent pendant la chirurgie pour gérer les troubles liés à la colonne vertébrale, atténuer les maux de dos et renforcer la colonne vertébrale. Ces implants sont fabriqués à partir de matériaux biocompatibles et respectueux du corps largement utilisés dans le traitement des lésions de la colonne vertébrale telles que les maladies dégénératives du disque, les troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, la scoliose, la cyphose et autres. Les chirurgies mini-invasives sont effectuées à l’aide d’implants rachidiens pour le traitement des lésions de la colonne vertébrale et de la sténose de la colonne lombaire. Le risque accru de troubles rachidiens est observé dans la population gériatrique en raison de leur faible tolérance à l’immobilisation, de leur mauvais état nutritionnel et de la qualité osseuse. Ce facteur affirmatif agit comme un moteur pour la croissance du marché des implants rachidiens dans la région. Les implants rachidiens peuvent être de quatre types, les dispositifs de fusion, les dispositifs sans fusion, les produits biologiques de la colonne vertébrale, et stimulateurs osseux de la colonne vertébrale. Ils sont constitués de divers matériaux comme les métaux, la céramique, les polymères et les biomatériaux.

Les implants rachidiens sont utilisés pour remplacer ou soutenir des parties manquantes ou endommagées de la moelle épinière ou des nerfs au niveau d’un canal rachidien dans le corps du patient. Les implants rachidiens sont envisagés pour traiter les malformations ou les fractures afin de stabiliser la posture du corps et de rétablir une fonction vertébrale normale. Le marché des implants rachidiens a connu un changement en raison des progrès technologiques, conduisant à passer des procédures chirurgicales conventionnelles aux dispositifs modernes de fixation, de fusion et de prothèse. La demande d’implants rachidiens a considérablement augmenté en raison de l’augmentation de la population gériatrique, ce qui augmente encore le risque de divers troubles rachidiens comme la sténose rachidienne et la cyphose, entre autres. Cependant,

Le rapport sur le marché des implants rachidiens fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché des implants rachidiens aux États-Unis

Le marché américain des implants rachidiens est classé en six segments notables en fonction du produit, des matériaux, de la technologie, du type de chirurgie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des implants rachidiens est segmenté en dispositifs de fusion, dispositifs sans fusion, produits biologiques de la colonne vertébrale, stimulateurs osseux de la colonne vertébrale et autres. En 2021, le segment des dispositifs de fusion devrait dominer le marché en raison de l’escalade de la population gériatrique entraînant une incidence accrue de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, de discopathies dégénératives et d’autres troubles de la colonne vertébrale.

Sur la base des matériaux, le marché des implants rachidiens est segmenté en métaux , céramiques, biomatériaux, polymères et autres. En 2021, le segment des métaux devrait dominer le marché en raison de la rentabilité et des applications étendues de ces matériaux.

Sur la base de la technologie , le marché des implants rachidiens est segmenté en fusion, produits biologiques de la colonne vertébrale, VCF, décompression, préservation du mouvement et autres. En 2021, le segment de la fusion devrait dominer le marché en raison de l’augmentation de l’incidence des maladies cibles telles que la discopathie dégénérative et la sténose vertébrale et en raison de complications moindres.

Sur la base du type de chirurgie, le marché des implants rachidiens est segmenté en chirurgies ouvertes et en chirurgies mini-invasives . En 2021, le segment des chirurgies ouvertes devrait dominer le marché en raison de l’incidence croissante des déformations de la colonne vertébrale, de la préférence croissante pour les chirurgies de la colonne vertébrale ouverte parmi les professionnels de la santé et des progrès technologiques dans les chirurgies de fusion vertébrale.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des implants rachidiens est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de la colonne vertébrale, centres de traumatologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) et autres. En 2021, le segment hospitalier devrait dominer le marché par utilisateur final, car les hôpitaux sont le principal fournisseur de services en cas d’accident ou de blessure nécessitant des chirurgiens de la colonne vertébrale.

Sur la base du canal de distribution, le marché des implants est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché car il fournit des produits d’implants rachidiens de qualité et accessibles à divers hôpitaux, centres de la colonne vertébrale et de traumatologie.

Les lancements de nouveaux produits par les fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des implants rachidiens

Le marché des implants rachidiens vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes du marché des implants rachidiens, l’impact de l’avancement du marché des implants rachidiens et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des implants rachidiens. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Implants rachidiens

Le paysage concurrentiel du marché des implants rachidiens fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des implants rachidiens.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché américain des implants rachidiens sont Medtronic, Canwell Medical Co., Ltd., NuVasive, Inc., SeaSpine, Globus Medical, RTI Surgical, MW Industries, Inc. (MWI), Captiva Spine, Inc. , XTANT MEDICAL, SINTX Technologies, Inc., Orthofix Medical, Inc., Alphatec Holdings, Inc., Wenzel Spine, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Tecomet, Inc., Stryker et Zimmer Biomet, Axial Medical, NORMAN NOBLE, INC. et Spine Wave, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des implants rachidiens.

Par exemple,

En février 2021, Medtronic a annoncé que les principaux chirurgiens avaient utilisé le système de guidage Midas Rex et Mazor Robotic nouvellement approuvé de Medtronic pour effectuer avec succès des procédures rachidiennes peu invasives. C’est devenu la prochaine étape dans les chirurgies de la colonne vertébrale, augmentant ainsi la crédibilité et les revenus sur le marché.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché des implants rachidiens, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre pour le marché des implants rachidiens.

