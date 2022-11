Actualités françaises de la santé : Le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est en croissance avec un TCAC de 32,5 % et devrait atteindre 2 672,9 millions USD, DBMR

Data Bridge Market research a publié une étude approfondie intitulée « Marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unis » qui garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et le succès sur le marché.

Le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 32,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 2 672,9 millions USD d’ici 2027. L’augmentation des cas de maladies chroniques et l’augmentation de la population gériatrique sont les principaux moteurs du marché qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. Le rapport à grande échelle sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unis est très utile pour planifier la production, les lancements de produits, les coûts, les stocks, les achats et les stratégies de marketing. Ce rapport de marché fournit une catégorisation par entreprises, région, type et industrie d’utilisation finale. Pour de meilleures décisions, plus de revenus et des affaires rentables, ce rapport d’étude de marché est la clé. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unisrapport d’analyse traite de nombreux aspects de l’industrie des soins de santé.

MIGS signifie chirurgie micro-invasive du glaucome, utile dans le traitement du glaucome. Il s’agit d’une technologie révolutionnaire dans le traitement du glaucome léger à modéré. C’est une alternative aux médicaments donnés plus tôt et il prévient également les complications de la chirurgie conventionnelle. Ces procédures sont utilisées pour abaisser la pression intraoculaire de l’œil afin de prévenir les dommages au nerf optique.

Aux États-Unis, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) se développe principalement en raison de l’attention croissante portée à la prévalence élevée des troubles chez les personnes âgées. Les préoccupations croissantes des médias sociaux agissent également comme des facteurs de croissance importants pour le marché.

La chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est utilisée pour traiter le glaucome à angle ouvert. Initialement, pour traiter le glaucome à angle ouvert (GAO), on administrait des médicaments qui réduisaient la production d’humeur aqueuse ou augmentaient l’écoulement de l’humeur aqueuse. Pour le glaucome à angle ouvert (GAO) léger à modéré, un traitement pharmacologique et au laser était traditionnellement pratiqué. Avec l’avènement des procédures de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), de nouvelles options ont été créées pour ceux qui n’étaient pas aptes au type de chirurgie conventionnelle. Une augmentation de la population en gériatrie et des initiatives gouvernementales croissantes pour la prévention de la cécité donnent un coup de fouet au marché. La transition rapide des médicaments contre le glaucome vers les chirurgies mini-invasives du glaucome crée des opportunités de croissance pour le fabricant de dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Cependant,

Le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unis fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits , décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unis et taille du marché

Le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en fonction du produit, de la cible, du type de chirurgie, de l’utilisateur final, du type de glaucome, du type de matériau et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en stents MIGS, shunts MIGS, dispositifs de vasodialisation, dispositifs de filtration et système chirurgical. En 2020, le segment des stents MIGS devrait dominer le marché en raison de la forte adoption des stents MIGS dans la chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) pour abaisser la PIO chez les patients difficiles à traiter.

Sur la base de la cible, le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en maillage trabéculaire, espace suprachoroïdien, filtration sous-conjonctivale et réduction de la production aqueuse. En 2020, l’incidence croissante du glaucome dans le monde est le facteur déterminant du segment du maillage trabéculaire sur le marché. Cependant, le coût élevé des interventions chirurgicales peut entraver la croissance du marché.

Sur la base du type de chirurgie, le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en glaucome associé à la cataracte et au glaucome autonome. En 2020, le glaucome associé au segment de la cataracte devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante de la procédure de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) associée à la cataracte dans les pays développés et en développement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en services hospitaliers ambulatoires (HOPD), cliniques d’ophtalmologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) et autres. En 2020, l’incidence croissante du glaucome dans le monde est le facteur déterminant pour le segment des services ambulatoires des hôpitaux (HOPD) sur le marché et les services ambulatoires (HOPD) sont également l’un des premiers points de contact et l’option la plus fiable pour les patients dans les différents pays.

Sur la base du type de glaucome, le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en glaucome à angle ouvert, glaucome aigu à angle fermé, glaucome secondaire, glaucome à tension normale. En 2020, le glaucome à angle ouvert domine en raison de l’augmentation du nombre de patients atteints de glaucome à angle ouvert et de la prise de conscience croissante liée à l’avantage que les MIGS stimulent la croissance du marché du segment au cours de la période de prévision.

Sur la base du type de matériau , le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en titane, acier inoxydable , polyamide, gélatine et silicone. En 2020, la forte adoption de produits à base de titane dans la chirurgie mini-invasive du glaucome et la préférence des consommateurs stimulent la croissance du segment du titane au cours de la période de prévision.

Sur la base du canal de distribution, le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en offres directes et ventes au détail. En 2020, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché, car la plupart des services ambulatoires des hôpitaux (HOPD), des cliniques d’ophtalmologie, des centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) préfèrent les appels d’offres directs pour rechercher les avantages de l’achat en gros, des remises et une disponibilité facile de des produits.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unis fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation de la population gériatrique propulse la croissance du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États -Unis

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unis vous fournit également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays, en particulier l’industrie avec les ventes de dispositifs de liposuccion, l’impact de l’avancement sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unis et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unis

Le paysage concurrentiel du marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS).

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unis sont Glaukos Corporation, Allergan, Ivantis, Inc., Ellex (Nova Eye Medical), Alcon, BVI, Johnson and Johnson Surgical Vision, Inc., MicroSurgical Technology , MOLTENO Ophthalmic Ltd, New World Medical, Inc., Santen Pharmaceutical Co., Ltd. et Sight Sciences, entre autres acteurs nationaux et européens. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché américain des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS).

En avril 2020, Allergan a annoncé que l’Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) avait approuvé l’enregistrement du stent en gel XEN d’Allergan pour les patients souffrant de glaucome réfractaire, car il s’agit du premier produit à obtenir l’approbation en Chine, ce qui entraînera une augmentation des revenus. génération sur le marché.

En novembre 2019, Glaukos Corporation a annoncé l’acquisition d’Avedro, Inc., qui travaille également dans le développement de produits pour la santé cornéenne. Cette acquisition a conduit à l’élargissement du portefeuille de produits. En outre, la génération de revenus de l’entreprise est davantage liée au marché.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché du traitement des verrues, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre de dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) aux États-Unis.

