Activité de fusion et acquisition sur le marché de la domotique pour établir un nouveau cycle de croissance

Le marché de la domotique est décrit comme une gamme de capacités sur site ou basées sur le cloud qui permettent à une maison de contrôler ses diverses opérations telles que la température intérieure, les lumières, les unités de divertissement et les contrôles de sécurité à l’aide d’appareils tels que les smartphones, les tablettes. et les télécommandes des capteurs. Le concept de domotique existe depuis longtemps, cependant, ces derniers temps, en raison de la confluence appropriée des tendances vitales du marché, stratégiques, réglementaires et technologiques, le marché de la domotique devrait connaître une nouvelle phase de la tendance de croissance du marché de la domotique.

Le marché de la domotique devrait passer de 40,10 milliards de dollars américains en 2017 à 113,82 milliards de dollars américains d’ici 2025 à un TCAC de 13,93% entre 2017 et 2025.



Profils d’entreprise

Johnson Controls International Plc., Siemens AG, Legrand, Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., Control4 Corporation, ABB Ltd., Crestron Electronics Inc., Leviton Manufacturing Company, Inc., Lutron Electronics Co., Inc., Ingersoll-Rand Plc.Market Insights

Le vieillissement de la population aux États-Unis stimulera le marché de la domotique au cours de la période de prévision

Les États-Unis comprennent un grand nombre de personnes vieillissantes et devraient en outre atteindre environ 72 millions d’ici 2030. Environ les deux tiers des personnes âgées gravement handicapées dépendent uniquement de la famille pour les soins assistés. Il en résulte un grand stress pour la jeune population active du pays. Ainsi, une solution plus réalisable et évolutive est nécessaire pour répondre à cette demande. Permettre aux personnes âgées de vivre de manière autonome plutôt que dans un établissement de soins pour adultes permet de réaliser des économies financières tout en améliorant la qualité de vie, en réduisant le fardeau des établissements de soins pour personnes âgées et en soulageant les membres de la famille. Plusieurs solutions domotiques telles que la vidéosurveillance et les alarmes de sécurité sont bénéfiques pour les personnes âgées et ces systèmes devraient stimuler la croissance du marché de la domotique aux États-Unis.

Domotique mondiale – Segmentation du marché

Par produit

Centres de divertissement

Sécurité et contrôle d’accès Contrôle d’

éclairage Contrôle du

climat

Système d’automatisation extérieur

Par réseautage

Systèmes domotiques filaires Systèmes domotiques

sans fil Systèmes domotiques sur

courant porteur

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial de la domotique dans le monde, le marché mondial de la domotique est analysé dans les principales régions du monde. Les partenaires Insight fournissent également des rapports régionaux et nationaux spécifiques personnalisés pour les domaines suivants.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni)

Asie-Pacifique (APAC) (Japon, Chine, Inde, Australie)

Moyen-Orient et Afrique (MEA) (Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis )

Amérique du Sud (SAM) (Brésil)

1.2 Guide du rapport de recherche d’Insight Partners

2 plats à emporter

3 Paysage du marché de la domotique

3.1 Aperçu du marché

3.2 Segmentation du marché

3.3 Analyse PEST

4 Dynamique clé du marché de la domotique

4.1 Analyse d’impact

4.2 Principaux moteurs du marché

4.3 Principales contraintes du marché

4.4 Opportunités clés du marché

4.5 Tendances futures

5 Analyse du marché de la domotique – Global

5.1 Aperçu du marché

mondial de la domotique 5.2 Prévisions et analyse du marché mondial de la domotique

