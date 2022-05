Acteurs majeurs du marché de la texture des aliments, tendances, analyse des parts, revenus et prévisions jusqu’en 2028  

Mondial marché de la texture des aliments ajouté par Reports and Data fournit des informations sur le scénario de marché actuel en ce qui concerne les ventes, le taux de croissance, la part de marché et la taille du marché. Le rapport de recherche d’investigation propose une analyse complète des défis, des facteurs restrictifs, des perspectives de croissance du marché, des avancées technologiques et des produits, des développements en R&D, des menaces et des opportunités d’investissement sur le marché mondial. Le rapport offre également un aperçu de la façon dont les revenus du marché augmentent sur les marchés nationaux et internationaux et contribuent à l’économie mondiale.

Le marché mondial de la texture des aliments était évalué à 13,08 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 21,31 milliards USD d’ici 2028 avec un TCAC de 6,2%. La sensation de la texture des aliments joue un rôle crucial en influençant le goût et la préférence des consommateurs pour un produit alimentaire. Les textures des aliments aident à retenir les nutriments et empêchent également la croissance des micro-organismes, ce qui prolonge la durée de conservation. Les textures observent des applications complètes dans les produits laitiers, les glaces, les confiseries, les chocolats, les confitures, les produits de boulangerie, les sauces, les vinaigrettes, les soupes et les boissons. Les dérivés de cellulose, l’amidon, la gélatine et les extraits d’algues sont généralement utilisés comme textures alimentaires.

Le rapport sur le marché de la texture des aliments fournit une analyse approfondie du marché en évaluant les tendances de croissance, les produits, les applications, le segment des utilisateurs finaux, les données historiques et les informations obtenues grâce à des entretiens avec des experts du secteur. Ce rapport d’information sur le marché comprend une évaluation complète du marché, discutant de la valeur, du volume, de la taille, de la part, du taux de croissance, des tendances clés, du rapport demande-offre, du revenu brut, du paysage concurrentiel, de l’analyse régionale, des fabricants, des types de produits et des produits finaux. applications utilisateur pour donner un aperçu à 360 ° de l’industrie mondiale de la texture des aliments. L’étude fournit des informations clés sur les différents éléments qui propulsent ou freinent la croissance du secteur. Il établit des prévisions précises pour estimer la croissance future de l’activité globale.

Le paysage concurrentiel et les profils d’entreprises proposés dans le rapport examinent les principaux acteurs du secteur. L’analyse concurrentielle examine les initiatives stratégiques adoptées par les principaux acteurs et évalue les développements récents et la position des entreprises sur le marché. Les profils d’entreprise incluent des données d’acteurs établis et de nouveaux entrants et sont examinés à l’aide d’outils analytiques tels que l’analyse SWOT.

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs, des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et microéconomiques qui sont cruciaux pour l’évaluation des prévisions. L’étude propose également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des avancées technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Principaux acteurs :

Les principaux acteurs du marché sont CP Kelco, Tate and Lyle PLC, Ingredion Inc, DuPont, Kerry Group, Lonza Group Ltd, Naturex, Puratos Group, Cargill Inc., Archer Daniels Midland Co. et Ajinomoto Co. Inc.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que :

La préférence des consommateurs est importante pour le fabricant de produits alimentaires, qui souhaite gagner une part de marché aussi large que possible pour le produit, il existe donc une demande croissante d’agents de texture alimentaire

Parmi les caractéristiques de texture, la dureté (fermeté) est l’un des paramètres les plus importants, qui est souvent utilisé pour déterminer la fraîcheur des aliments.

des propriétés importantes pour l'évaluation de la texture des produits à base de viande

.

sont les types de textures alimentaires les plus populaires utilisés et devraient connaître un taux de croissance de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision

de

Des données statistiques indiquant la consommation de produits dans toutes ces topographies ont été citées dans le rapport. Ces détails consistent en outre en un résumé de base des sociétés, du profil de la société et du portefeuille de produits de la société en question. Le rapport analyse les informations recueillies concernant les bénéfices réalisés, les ventes, les marges brutes, les modèles de prix, les revenus et les mises à jour sur les activités de l’entreprise.

Segments couverts dans le rapport :

ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et fournit une analyse des tendances du marché dans chacun des sous-segments de 2016 à 2026. Aux fins de cette étude, Rapports et données ont segmenté le marché de la texture alimentaire en fonction de la source, du type, des fonctionnalités, de l’application et de la région :

Sur la base du type, le marché de la texture alimentaire a été segmenté comme suit :

Hydrocolloïdes

Émulsifiants

Spécialité Amidon

Autres

Sur la base de la source, le texturantmarché des agents a été segmenté comme suit :

base de plantes À base

animaux

Synthétiques

Autres (microbes, algues, etc.)

Sur la base de la fonctionnalité, le marché a été segmenté comme suit :

Épaississant

Gélifiant

Émulsifiant

Stabilisant

Autres

Sur la base de l’application, l’aliment Le marché de la texture a été segmenté comme suit :

Produits laitiers

Boulangerie

Confiserie

Volaille et viande

Prêts à cuisiner et à manger

Sauces, soupes et vinaigrettes

Autres plats cuisinés

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne France Uni Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste du Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil Reste de l’Amérique latine



Points clés abordés dans le rapport :

Une analyse détaillée du marché mondial de Texture alimentaire grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché de 2021 à 2028 et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

