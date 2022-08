Acteurs clés mondiaux du marché des cathéters urinaires, taille du marché, croissance du marché, demande, dynamique, développement, segmentation et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des cathéters urinaires devrait croître à un taux de 6,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 . Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des cathéters urinaires fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. L’essor de l’industrie mondiale de la santé stimule la croissance du marché des cathéters urinaires.

Un cathéter est un dispositif médical tubulaire qui est généralement attaché à un sac collecteur. Ces cathéters sont utilisés en s’insérant dans l’urètre afin de drainer l’urine ou de libérer la vessie du patient. Ce cathéter permet à l’urine de se déplacer librement de l’urètre dans un sac de collecte et peut être réutilisé après le traitement de l’urine.

Étendue du marché mondial des cathéters urinaires et taille du marché

Le marché des cathéters urinaires est segmenté en fonction du produit, du type, du sexe, de l’indication et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des cathéters est segmenté en cathéters de bien-être/à demeure, cathéters à court terme/intermittents et préservatifs/cathéters externes. Sur la base du type, le marché est segmenté en cathéters revêtus et cathéters non revêtus. Sur la base du sexe, le marché des cathéters a été segmenté en cathéters masculins et féminins Sur la base des indications, le marché a été segmenté en incontinence urinaire, chirurgie générale , hyperplasie bénigne de la prostate , lésions de la moelle épinière et autres. Le marché des cathéters urinaires a été segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et autres.



Analyse au niveau national du marché des cathéters urinaires

Le marché des cathéters urinaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, produits, types, sexes, indications et utilisateurs finaux susmentionnés.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des cathéters urinaires sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) , Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des cathéters urinaires en raison de la sensibilisation croissante aux infections urinaires et des établissements de santé bien établis dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la forte demande de produits dans la région.

Le segment par pays du rapport sur le marché des cathéters urinaires fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des modifications réglementaires du marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Cathéter urinaire

Le paysage concurrentiel du marché des cathéters urinaires fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des cathéters urinaires.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des cathéters urinaires sont Coloplast, B. Braun Melsungen AG, BD, Hollister Incorporated, Medtronic, Teleflex Incorporated, Cook, ConvaTec Group PLC, Rocamed, Dentsply Sirona, Boston Scientific Corporation, Bactiguard AB, PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO. LTD., Amsino International, Inc., Well Lead Medical Co., Ltd., Zhanjiang Xingchen Enterprise Co., Ltd., Jinan Chensheng Medical Silicone Rubber Products Co., Ltd., Guangdong Haiou Medical Equipment Co., Ltd., Henan Shuguang Jianshi Medical Devices Group Co., Ltd., Urocare Products, Inc., Degania Silicone Ltd., CURE MEDICAL, LLC, Georgia Medical Techologies, etc.

