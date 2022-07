Acteurs clés du marché du papier sulfurisé, paysage concurrentiel, croissance, statistiques, rapport d’analyse des revenus et de l’industrie d’ici 2028

Une plus grande préférence pour la physiothérapie et d’autres procédures mini-invasives pour traiter les troubles neurologiques et musculo-squelettiques et l’augmentation de la population gériatrique sont des facteurs clés de la croissance du marché.

La taille du marché mondial des équipements de physiothérapie devrait atteindre 24,91 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 5,2% période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’utilisation d’équipements de physiothérapie a réduit le nombre de cas de chirurgie pour le traitement de divers troubles tels que les troubles musculo-squelettiques, les troubles neurologiques et autres et a contribué à améliorer l’efficacité de travail du corps humain, stimulant ainsi la croissance des revenus du marché.

En outre, l’augmentation de la demande d’équipements de physiothérapie par les hôpitaux, les centres de physiothérapie, les centres de réadaptation et même les écoles et les collèges devrait renforcer la croissance du marché au cours de la période de prévision. La plupart des équipements de physiothérapie sont utiles pour maintenir le bon fonctionnement du corps d’un patient après avoir souffert d’un trouble chronique ou d’un traumatisme. L’équipement de physiothérapie est utilisé pour soigner les troubles musculaires et osseux, en maintenant un bon alignement de la moelle épinière et d’autres handicaps.

Les principales entreprises décrites dans le rapport comprennent

BTL Industries, DJO Global Inc., Dynatronics Corporation, EMS Physio, Enraf-Nonius BV, HMS Medical Systems, Isokinetics Inc., ITO Co. Ltd, Life Care Systems, Patterson Medica et Zynex Medical Inc. .

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, les situations financières et les défis et limites existants du marché Papier sulfurisé.

Le rapport traite en détail de la capacité de production mondiale, du rapport entre l’offre et la demande, de la dynamique du marché et d’une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation du marché du papier sulfurisé basée sur les types :

Type d’équipement Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Équipement d’électrothérapie Équipement

ultrasons Équipement

exercice Équipement de

cryothérapie

Thérapie combinée

Mouvement passif continu (CPM) ) Équipement de thérapie Équipement de thérapie par ondes de

choc Équipement de thérapie au

laser Équipement de thérapie

traction Équipement de thérapie

magnétique

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

physiothérapie

Cliniques

de réadaptation

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Applications musculo

Neurologique Applications Applications

cardiovasculaires et pulmonaires Applications

pédiatriques Applications

gynécologiques

Autres

Quelques points saillants du rapport :

Par application, le segment des applications musculo-squelettiques a représenté la plus grande part des revenus en 2020. La croissance de ce segment est due à l’augmentation du nombre d’accidents et de blessures sportives. La population gériatrique croissante et les lésions médullaires causées par l’augmentation des cas de troubles musculo-squelettiques contribuent à la croissance du marché.

Par utilisation finale, le segment hospitalier a contribué à la plus grande part des revenus en 2020. La croissance de ce segment est due à l’augmentation du nombre de patients enclins à la physiothérapie après avoir subi des interventions chirurgicales. L’adaptation des technologies de pointe dans le monde et les politiques gouvernementales favorables sont également responsables de la croissance du marché.

La demande d’équipements de physiothérapie augmente en raison de l’augmentation consécutive du nombre de patients souffrant de maladies chroniques et du nombre croissant de personnes âgées. L’incidence croissante des maladies cérébrovasculaires contribue également à la croissance du marché.

Le marché des équipements de physiothérapie en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020, attribuée à des moteurs clés, tels que des centres et des équipements de physiothérapie bien établis et avancés. Une augmentation du nombre de patients souffrant de troubles orthopédiques et neurologiques est également responsable de la croissance du marché dans cette région..

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

