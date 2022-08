Acteurs clés du marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique, fournisseurs, taille, part, revenus, volume et taux de croissance d’ici 2029

Le rapport sur le marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique contient des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents. De plus, les contraintes du marché, le positionnement de la marque et le comportement des clients sont également étudiés, ce qui simplifie la réussite sur le marché concurrentiel. Avec toutes ces informations, les entreprises peuvent prendre avec succès des décisions sur les stratégies commerciales pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal. Ce rapport étudie et évalue très attentivement les faits et les chiffres concernant la segmentation du marché et le représente sous forme de graphiques pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final. Le rapport sur le marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique comprend tous les paramètres cruciaux mentionnés ci-dessus, il peut donc être utilisé pour l’entreprise.

La recherche et l’analyse sur les développements clés du marché, les principaux concurrents et l’analyse détaillée des concurrents incluses dans le rapport à grande échelle sur le marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique aident les entreprises à envisager une vue d’ensemble du marché et des produits, ce qui aide finalement à des stratégies commerciales supérieures. Les études de marché, les informations et les analyses menées dans ce rapport d’étude de marché placent clairement le marché au centre de l’attention, ce qui aide à atteindre les objectifs commerciaux. Des détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché couverts dans le rapport d’activité fiable Meubles d’hôpitaux en Asie-Pacifique aident à comprendre si la demande des produits va augmenter ou diminuer.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

United Surgical Industries

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG

Invacare Corporation

Volker GmbH

Hill-Rom Services, Inc

Chang Gung Medical Technology Co., Ltd

Rolko Kohlgruber GmbH

GPC Medical Ltd

Analyses et aperçus clés du marché :

Le marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 3 688,40 millions d’ici 2029. En raison de l’utilisation croissante de ces meubles, il est devenu important de les approvisionner à pleine capacité avec les derniers appareils technologiques connectés sur le marché.

Portée du marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique: –

Le marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique est segmenté en trois segments notables basés sur le produit, l’application et l’utilisation finale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du mobilier hospitalier est segmenté en lits d’hôpitaux, tables de chevet, tables d’OT, supports d’instruments, brancards, lits d’hôpitaux, chaises, éviers de gommage, poubelles, chariots et autres. En 2022, les lits d’hôpitaux devraient dominer le marché. Les lits d’hôpitaux sont adaptés aux besoins des patients. Il y a des lits utilisés pour les patients quotidiens et des lits spécialisés sont fabriqués pour les soins intensifs et les maternités pour la commodité du patient. La demande de lits d’hôpitaux a augmenté, ce qui devrait stimuler la croissance du segment

Sur la base des applications, le marché du mobilier hospitalier est segmenté en mobilier de médecin, mobilier de patient, mobilier de personnel et autres. En 2022, le segment du mobilier du patient devrait dominer le marché du mobilier hospitalier. La demande de mobilier pour patients tels que les divans d’examen, les lampes d’examen et les fauteuils sur le marché est assez élevée. L’entretien de ces produits est beaucoup plus facile ; on s’attend donc à ce qu’il soit un facteur moteur pour le marché.

Marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique, par région:

Le marché Mobilier hospitalier est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du mobilier hospitalier sont le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine domine la région Asie-Pacifique en raison de l’augmentation du financement de la santé dans les budgets nationaux, de l’expansion de la classe moyenne, du vieillissement de la population, de l’augmentation des niveaux de revenu et de l’amélioration de l’accès aux soins de santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Résumé analytique du marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique: Il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, ainsi que des indicateurs macroscopiques.

Production du marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique par région, le profil du marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Analyse et taille du marché :

Ces dernières années, le mobilier hospitalier Asie-Pacifique est devenu un besoin important dans les systèmes de santé. Selon l’enquête, les hôpitaux représentent près des 2/5 de l’adoption totale du mobilier hospitalier d’Asie-Pacifique, ce qui indique qu’il y a eu une acceptation significative par les instituts médicaux ces dernières années. Les instituts médicaux et les installations chirurgicales ambulatoires devraient offrir de nombreuses perspectives aux fabricants de meubles hospitaliers d’Asie-Pacifique au cours des prochaines années.

Le rapport d’enquête sur le marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique comprend les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les informations sur l’innovation. Ce rapport explique plusieurs facteurs de marché tels que les estimations et les prévisions du marché, les stratégies d’entrée, l’analyse des opportunités, le positionnement sur le marché, le paysage concurrentiel, le positionnement du produit, l’évaluation du marché et les études de viabilité. Les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités et les défis sont également évalués dans ce rapport sous un aperçu du marché qui donne des informations utiles aux entreprises pour prendre les bonnes mesures. Le document sur le marché du mobilier hospitalier en Asie-Pacifique est accordé avec une loyauté totale pour fournir le meilleur service et les meilleures recommandations.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Meubles hospitaliers

Le paysage concurrentiel du marché Mobilier hospitalier fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché du mobilier hospitalier.

De nombreux contrats et accords sont également initiés par les entreprises de la région qui accélèrent également le marché du mobilier hospitalier.

Par exemple,

En octobre 2017, Hill-Rom Holdings Inc. a annoncé le lancement de son tout nouveau lit d’hôpital, qui sera doté de capteurs pour surveiller la fréquence cardiaque et respiratoire des patients. L’entreprise cherche à transformer le mobilier omniprésent en source de données médicales, réalisant ainsi la transformation numérique des hôpitaux. Les capteurs vérifieront les signes vitaux d’un patient 100 fois par minute et alerteront les infirmières lorsque des signes suggèrent que l’état du patient pourrait s’aggraver. Ainsi, grâce à la transformation numérique, l’entreprise aidera l’hôpital à traiter les patients plus efficacement.

