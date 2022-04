Acteurs clés du marché du fluorure d’aluminium et analyse régionale jusqu’en 2030

Report Ocean publie un nouveau rapport sur le marché du fluorure d’aluminium. Le rapport sur le marché du fluorure d’aluminium contient de nombreuses informations sur des facteurs, tels que les contraintes du marché, les moteurs et les opportunités. En outre, le rapport fournit un examen approfondi des développements de l’industrie et des tendances du marché qui influencent la croissance du marché Fluorure d’aluminium. De plus, la base de données analyse et estime le marché du fluorure d’aluminium à la fois au niveau mondial et régional.

Le fluorure d’aluminium est un composé inorganique solide incolore principalement utilisé dans la production d’aluminium métallique. L’utilisation de l’aluminium dans les emballages d’aliments et de boissons gagne du terrain car il est pratique. Selon un rapport publié par l’Agence américaine de protection de l’environnement, en 2017, 1,9 million de tonnes d’aluminium ont été utilisées dans la production de contenants et de matériaux d’emballage. Par conséquent, l’utilisation d’une si grande quantité d’aluminium dans la fabrication d’emballages et de contenants alimentaires stimule la croissance du marché du fluorure d’aluminium.

De plus, l’aluminium est largement utilisé dans plusieurs industries, notamment l’automobile, la construction, l’aérospatiale, les produits pharmaceutiques et autres. En outre, l’aluminium trouve également une application dans l’industrie du bâtiment et de la construction pour les façades extérieures, les toits et les murs, les fenêtres et les portes, les escaliers, les garde-corps, les étagères et plusieurs autres applications.

Selon un rapport publié par Statista, les investissements des États-Unis dans des projets de construction privés ont atteint environ 992 milliards USD en 2018. Ce chiffre devrait atteindre 1,53 billion USD d’ici 2022. Par conséquent, l’augmentation des investissements dans l’industrie du bâtiment et de la construction aux États-Unis et dans d’autres les économies en développement devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché du fluorure d’aluminium. L’aluminium est un matériau recyclable et constitue donc un meilleur substitut au plastique.

En outre, en raison des risques environnementaux causés par les plastiques, plusieurs agences gouvernementales imposent des règles et réglementations strictes pour réduire l’utilisation du plastique, ce qui a un impact positif sur les ventes d’aluminium, stimulant ainsi le marché du fluorure d’aluminium. Cependant, l’inhalation de fluorure d’aluminium pose des problèmes de santé tels que l’asthme, des troubles du système nerveux et des altérations osseuses. La nature toxique du fluorure d’aluminium est un facteur susceptible d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’analyse régionale du marché mondial Fluorure d’aluminium est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Asie-Pacifique est la première région du monde en termes de part de marché en raison du développement industriel et de l’urbanisation. En outre, la Chine représente la moitié de la part de marché mondiale de la production d’aluminium, ce qui est un facteur susceptible de stimuler la croissance du marché du fluorure d’aluminium en Asie-Pacifique.

Cependant, l’Amérique du Nord devrait afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2019-2026. Des facteurs tels que la consommation accrue de fluorure d’aluminium dans le processus de fermentation et le processus de synthèse de complexes organiques devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché du fluorure d’aluminium en Amérique du Nord.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Alufluoride Ltd

Fluorsid SpA

Mexichem SAB de CV

Industries Chimiques du Fluor

Alfa Aesar

Tanfac Industries Ltd.

Pingquan Greatwall Chemical Co., Ltd.

Gulf Fluor

Henan Weilai Aluminium (Group) Co., Ltd

Lifosa

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par Types:

Sec

Humide

Anhydre

Par application:

Verre

Aluminium

Céramique

Autres

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2016, 2017

Année de référence – 2018

Période de prévision – 2019 à 2026

Public cible du marché mondial du fluorure d’aluminium dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Table des matières:

Aperçu du marché

Tendances clés

Méthodologie d’estimation

Hypothèse de recherche

Objectif de l’étude

Définition et portée du marché

Facteurs de marché

Opportunités de marché

Modèle à 5 forces de Porter

Analyse PEST

Évaluation des risques : impact de la COVID-19

Veille concurrentielle

Processus de recherche

