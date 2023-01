Acteurs clés du marché du cannabis, industrie mondiale, affaires, technologie, analyse de la recherche, analyse régionale, chaîne d’approvisionnement, portée et prévisions

L’un des objectifs les plus recherchés de toute industrie est d’atteindre le retour sur investissement (ROI) maximal réalisable avec le meilleur rapport de recherche sur le marché mondial du cannabis. La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est l’exploration de données, la triangulation de données avec analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la vérification primaire. Les informations sur le marché contenues dans ce rapport guident des informations pratiques, une meilleure prise de décision et de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché du cannabis est principalement disponible au format PDF et tableur, PPT peut également être disponible sur demande du client. Afin d’atteindre le succès inévitable de votre entreprise, ce rapport sur le marché du cannabis joue un rôle essentiel.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial du cannabis

De nombreux pays ont approuvé l’utilisation du cannabis à des fins médicales, notamment l’Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Allemagne, la Grèce, Israël, l’Italie, les Pays-Bas, le Pérou et la Pologne. Portugal, Uruguay. Data Bridge Market Research prévoit que le marché du cannabis était de 25,4 milliards de dollars en 2021 et atteindra 168,58 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 9 % sur la période de prévision 2022-2029.

Couverture du marché et marché du cannabis

Les principaux acteurs opérant sur le marché du cannabis sont :

Groupe Cronos (Canada)

Tilray (États-Unis)

Marley Natural (États-Unis)

Cannabis Aurora (Canada)

Cara Therapeutics (États-Unis)

ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED (Australie)

Medcan Australie (Australie)

Sundial Growers Inc. (Canada)

Canopy Growth Corporation (Canada)

Scotts Company LLC (États-Unis)

Aphria inc. (Canada)

LIVE Cannabis Inc. (Canada)

Cannatrek (Australie)

Vitesse avec (États-Unis)

GW pharmaceutique plc. (Royaume-Uni)

Centre de santé Harbourside (États-Unis)

Steep Hill, Inc. (États-Unis)

CBD Einstein. (Nous)

Widmap (États-Unis)

Étendue du marché mondial du cannabis et taille du marché

Le marché du cannabis est segmenté par type de produit, application, cultivar et canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

type de produit

épidémie

Pétrole

teinture

Etc

En fonction du type de produit, le marché du cannabis est segmenté en bourgeon, huile , teinture et autres.

utiliser

Traitement médical

des loisirs

Par usage, le marché du cannabis est segmenté en médicament et récréatif.

variété de cultures

cannabis indica

cannabis sativa

Etc

Sur la base du cultivar, le marché du cannabis est segmenté en Cannabis Indica, Cannabis Sativa et autres.

canal de distribution

physique

numérique

Etc

Selon le canal de distribution, le marché du cannabis est segmenté en physique, numérique et autres.

Couverture radicale du marché du cannabis :

Informations détaillées sur le marché du cannabis

Recommandations stratégiques sur les opportunités d’investissement d’identification de croissance dans différents segments et sous-secteurs du marché du cannabis

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie, ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, l’offre et la demande, et les taux de production et de consommation.

Analyse des tendances émergentes et des segments de marché actuels pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales.

Accélérez le processus de prise de décision grâce à la disponibilité des conducteurs et des contraintes.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quel segment devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision ?

Quelles sont les estimations prévisionnelles de la croissance du marché du cannabis ?

Quels facteurs peuvent limiter la croissance du marché?

Quels sont les principaux moteurs de croissance du secteur ?

Quelle région devrait dominer au cours de la période de prévision ?

Quels marchés sont significativement positifs pour le développement des affaires ?

Quel est le taux de croissance prévu de l’industrie au cours de la période de prévision ?

Quels segments de marché devraient stimuler la croissance de l’industrie ?

Qui sont les acteurs dominants du marché du cannabis ?

Quels sont les plans d’affaires stratégiques entrepris par les principaux acteurs de l’industrie ?

