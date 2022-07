Acteurs clés du marché des tampons de blocage, opportunités de croissance, défis futurs, application, TCAC, prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tampons de blocage devrait subir un TCAC de 5,00% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La «solution de sel» domine le segment des utilisateurs finaux du marché des tampons de blocage en raison du nombre croissant d’hôpitaux, en particulier dans les économies en développement.

En outre, le document Global Blocking Buffers Market analyse l’état du marché, la part de marché, les tendances actuelles, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Les entreprises peuvent obtenir des informations détaillées avec ce rapport qui les aident à prendre avec assurance des décisions concernant leurs stratégies de production et de marketing. Afin d’offrir aux clients le meilleur de l’industrie, une équipe d’experts, d’analystes compétents, de prévisionnistes dynamiques et de chercheurs chevronnés travaille méticuleusement à la préparation de ce rapport sur l’industrie. L’important rapport sur le marché mondial des tampons de blocage a été préparé spécifiquement en gardant à l’esprit les besoins des entreprises de toutes tailles.

Les tampons de blocage sont des solutions protéiques non spécifiques qui s’adsorbent passivement sur toutes les surfaces de liaison restantes. Les tampons de blocage sont une solution de protéines non pertinentes, un mélange de protéines ou un autre composé qui se connecte de manière non spécifique aux surfaces des plaques. Les tampons de blocage sont composés de solutions salines et d’agent de blocage.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tampons de blocage sont :

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

LI-COR, Inc. (États-Unis)

Calbiotech, Inc. (États-Unis)

CANDOR Bioscience GmbH (Allemagne)

Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

Rockland Immunochemicals, Inc. (États-Unis)

Advansta Inc. (États-Unis)

CryoLife, Inc. (États-Unis)

LifeNet Health (États-Unis)

LeMaitre Vascular, Inc. (États-Unis)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Hancock Jaffe Laboratories, Inc. (États-Unis)

KARL STORZ SE & Co. KG (Allemagne)

Getinge AB (Suède)

Medtronic (Irlande)

Terumo Systems Corporation (Japon)

Novartis AG (Suisse)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (Allemagne)

Novo Nordisk A/S (Danemark)

Amgen Inc. (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Sanofi (France)

Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Bayer SA (Allemagne)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Bausch & Lomb Incorporated (États-Unis)

BD (États-Unis)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Blocage de la dynamique du marché des tampons

Conducteurs

Prévalence croissante des conditions

Le taux d’incidence croissant de plusieurs conditions dans le monde est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’augmentation du taux d’incidence du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) propulse directement le taux de croissance du marché. Plus d’un million de cas par an sont observés en Inde et cette condition peut persister toute la vie si elle n’est pas traitée correctement.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour les progrès des technologies et des dispositifs médicaux renforcent également le taux de croissance du marché.

Investissement croissant pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées , l’augmentation des applications de la technique de transfert Western et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier élargiront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le mode de vie malsain des individus, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’utilisation croissante du Western Blot entraînent la génération d’une grande quantité de données, qui doivent être stockées, organisées et interprétées, le développement et la commercialisation de produits et l’augmentation des dépenses de santé par habitant. augmentera encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des tampons de blocage

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées, la répartition inégale des services médicaux, la pénurie de professionnels de la santé qualifiés, le rapprochement des résultats et le manque de sensibilisation dans les économies arriérées devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, l’émergence de technologies alternatives, la couverture d’assurance limitée et la conformité réglementaire, ainsi que le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision. de 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des tampons de blocage fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tampons de blocage, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des tampons de blocage

Le marché des tampons de blocage est segmenté en fonction de la composition, des utilisateurs finaux et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composition

Solution saline

Détergent

Agent de blocage

Sur la base de la composition, le marché des tampons de blocage est segmenté en solution saline, détergent et agent de blocage.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Laboratoires cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques et organismes de recherche sous contrat

Banques de sang

Laboratoires de recherche et universitaires

Les autres

Le segment des utilisateurs finaux du marché des tampons de blocage est divisé en hôpitaux, laboratoires cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et organismes de recherche de contact, banques de sang, laboratoires de recherche et universitaires, etc.

Application

Western blot quantitatif

Western blots chimiluminescents

Test Western en cellule

Western en gel

Tableau de protéines

Détection des glycoprotéines

Le segment des applications du marché des tampons de blocage est divisé en western blot quantitatif, western blots chimiluminescents, test western en cellule, western en gel, réseau de protéines et détection de glycoprotéines.

