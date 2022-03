Acteurs clés du marché des systèmes de transfert de fluides, paysage concurrentiel, croissance, statistiques, rapport d’analyse des revenus et de l’industrie d’ici 2028

La du marché mondial des systèmes de transfert de fluides devrait atteindre 28,48 milliards USD à un TCAC stable de 6,2% en 2028, selon la dernière analyse de Recherche émergente. Les facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché des systèmes de transfert de fluides sont la demande croissante de véhicules haut de gamme, la mise en œuvre de réglementations plus strictes en matière d’émissions de carburant et d’échappement, et des normes strictes concernant le CO2.

Les systèmes de transfert de fluides sont couramment utilisés dans les industries manufacturières, maritimes, automobiles et aérospatiales. Ces systèmes sont intégrés dans des machines ou peuvent également être utilisés indépendamment. Certains composants courants des systèmes de transfert de fluide sont les tuyaux, les tuyaux, les vannes et l’équipement de chargement des accessoires. Ces systèmes sont utilisés dans les automobiles pour la climatisation, l’injection de carburant et le refroidissement du moteur. L’adoption croissante de la réduction catalytique sélective (SCR) dans les moteurs diesel, ainsi que l’augmentation de la production et de la demande de véhicules sont d’autres facteurs clés qui stimulent la croissance du marché.

Le nouveau rapport intitulé « Global Fluid Transfer System Market », publié par Emergen Research, est méthodiquement organisé par notre équipe d’analystes, en gardant à l’esprit la compréhension des lecteurs, et comprend une vaste base de données sur la distribution de l’industrie. Le rapport examine de plus près les scénarios de marché historiques et actuels pour prédire avec précision les perspectives du marché mondial du système de transfert de fluide sur la durée de prévision. Les chercheurs ont adopté une approche holistique de l’analyse du marché mondial et ont mis en évidence les facteurs qui influencent la croissance globale du marché.

Le rapport sur le marché mondial du système de transfert de fluide couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis survenant sur le marché du système de transfert de fluide. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché Système de transfert de fluide.

Le marché mondial des systèmes de transfert de fluides est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Le marché mondial du système de transfert de fluide a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial Système de transfert de fluide dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

En mai 2020, Puck Enterprises, qui est un producteur d’équipements de transfert de liquide, a annoncé la finalisation de l’acquisition de Coupling & Accessories Inc., qui est une société produisant des raccords de tuyaux et des raccords aux États-Unis. L’acquisition permet à Puck Enterprises de développer des solutions plus innovantes et d’offrir une gamme de produits améliorée à ses clients de l’industrie du transfert de liquide. En outre, l’acquisition offre à Puck Enterprises et à sa filiale, BullDog Hose Company, un meilleur contrôle sur leurs offres de produits.

La réduction catalytique sélective (SCR) est une technologie économique et économe en carburant utilisée pour réduire les émissions des moteurs diesel. Tous les moteurs de poids lourds diesel fabriqués après le 1er janvier 2020 doivent respecter la norme d’émission de l’Environmental Protection Agency (EPA). La norme est très stricte et vise à réduire les oxydes d’azote (NOx) et les particules (PM) à des niveaux proches de zéro. La SCR peut réduire les émissions d’oxyde d’azote jusqu’à 90 % tout en réduisant les émissions d’hydrocarbures (HC) et de monoxyde de carbone de 50 à 90 % et les émissions de particules (PM) de 30 à 50 %.

Les tuyaux en caoutchouc sont couramment utilisés pour le transfert de fluide et sont conçus pour des plages de fluide, de pression et de température spécifiques et sont disponibles dans une variété de spécifications. Les tuyaux en caoutchouc ont la capacité de mieux résister à l’usure érosive que les tuyaux en acier dans certaines applications.

Les principaux acteurs du marché sont Contitech, Cooper Standard, Lander Automotive, Akwel, Gates Corporation, Hutchinson, Tristone, TI Fluid Systems, Castello Italio et Kongsberg Automotive.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes de transfert de fluides en fonction du type d’équipement, du type, de l’application, du matériau et de la région :

Perspectives du type d’équipement, milliards USD ; 2018-2028) Conduites de pneumatique Conduites SCR Conduites de frein Conduites DPF Conduites de carburant Conduites de refroidissement turbo Conduites de refroidissement d’huile de transmission



AC Conduites suspension



Revenusmilliards ; 2018-2028) Automobile Véhicule électrique à batterie (BEV) Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) Véhicules hybrides légers aérospatiale Fabrication Autres



Perspectives matérielles (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Aluminium Acier inoxydable Caoutchouc Nylon Acier Autres



Perspectives régionales ( Chiffre d’affaires, en milliards de dollars ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France Norvège Italie BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et A Afrique Arabie Saoudite EAU Israël Reste de la MEA



