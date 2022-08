Acteurs clés du marché des soins infirmiers, taille, part, analyse, recherche, affaires, tendances, chaîne d’approvisionnement, part et prévisions jusqu’en 2027

Se espera que el mercado de cuidados de enfermería experimente un crecimiento del mercado durante el período de pronóstico de 2020 a 2027. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 5,10 % durante el período de pronóstico de 2020 a 2027. El aumento de la población geriátrica ayudará a acelerar el crecimiento del mercado de cuidados de enfermería. Enfermería se refiere al tratamiento coordinado y autodirigido de personas de todas las edades, grupos, comunidades y familias por parte de personas o enfermeras capacitadas. Incluye enfoques de atención personalizados con mayor seguridad, conveniencia y comodidad.

La creciente preocupación por una mejor atención médica, el aumento de la prevalencia de varias enfermedades como la diabetes y el cáncer, el aumento de la conciencia sobre la atención médica y el sistema de atención a largo plazo son algunos de los factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de atención de enfermería durante el período de pronóstico a partir de 2020. hasta 2027. Por otro lado, el creciente número de hospitales y el crecimiento de la atención personalizada creará varias oportunidades que impulsarán el crecimiento del mercado de atención de enfermería durante el período mencionado anteriormente. Sin embargo, la escasez de reembolsos por la atención de enfermería y el alto precio de la atención médica actuarán como restricciones y pueden obstaculizar el crecimiento de el mercado de cuidados de enfermería durante el período mencionado. Pero la falta de un sistema de salud adecuado en las áreas rurales y la accesibilidad de un número menor de enfermeras capacitadas serán desafíos para el crecimiento del mercado de enfermería.

Este informe de mercado de Cuidado de enfermería proporciona detalles sobre los nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, el impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en regulaciones de mercado, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos y dominio de aplicaciones, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de atención de enfermería, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen ejecutivo analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de enfermería y tamaño del mercado

El mercado de atención de enfermería está segmentado según el tipo de servicio, el género del usuario final y el tipo de gasto. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de bajo crecimiento dentro de las industrias y brindará a los usuarios información valiosa sobre el mercado y perspectivas del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado .

Según el tipo de servicio, el mercado de atención de enfermería se segmenta en proveedores de atención domiciliaria, centros de enfermería, hogares de atención grupal y comunidades de jubilados.

Sobre la base del género del usuario final, el mercado de enfermería se segmenta en enfermería femenina y enfermería masculina.

Según el tipo de gasto, el mercado de cuidados de enfermería se segmenta en gasto público y gasto privado.

Análisis a nivel de país del mercado de enfermería

Se analiza el mercado de cuidados de enfermería y se brinda información sobre el tamaño del mercado y las tendencias por país, tipo de servicio, género del usuario final y tipo de gasto, como se mencionó anteriormente. Los países cubiertos en el informe de mercado de Cuidado de enfermería son EE. UU., Canadá y México América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Sur Corea, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en la región de Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Oriente Oriente y África (MEA) en Oriente Medio y África (MEA), Brasil,

América del Norte domina el mercado de enfermería debido a los altos gastos de atención médica y al aumento de la prevalencia de enfermedades en la región. Se espera que Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico de 2020 a 2027 debido al aumento de la población geriátrica y al creciente número de hospitales.

La sección de país del informe de mercado Cuidado de enfermería también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios regulatorios en el mercado nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como volúmenes de consumo, sitios y volúmenes de producción, análisis de importación y exportación, análisis de tendencia de precios, costo de materia prima, análisis de cadena de valor Downstream y Upstream son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para cada país. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia significativa o rara de marcas locales y nacionales,

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Soins infirmiers

Le paysage concurrentiel du marché des soins infirmiers fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins infirmiers

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des soins infirmiers sont Genesis HealthCare, Kaiser Foundation Health Plan, Inc., Brookdale Senior Living, Kindred Healthcare, ENSIGN GROUP, INC, EHHI Holdings, Inc., Memorial Sloan Kettering, ParaMed Home Health Care, Bayshore. HealthCare, CBI Health Group, EXTENDICARE, Trinity Health, Ambercare, Basin Home Health & Hospice, Inc., 3 C Costa Blanca Care Agency, Manorcourt Care (Norfolk) Ltd., Able Community Care, Care UK et Helping Hands Home Care parmi autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

