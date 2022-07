Acteurs clés du marché des piles à combustible, paysage concurrentiel, rapport d’analyse de la croissance, des statistiques, des revenus et de l’industrie d’ici 2030

Le marché mondial des piles à combustible devrait atteindre 16,58 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs à l’environnement et à l’augmentation des initiatives gouvernementales concernant l’adoption des piles à combustible pour réduire les niveaux d’émission dans l’environnement. L’augmentation de la recherche et du développement pour l’avancement technologique des produits augmente la demande de l’industrie.

La pandémie a gravement affecté l’industrie automobile et des transports et a perturbé la chaîne d’approvisionnement, l’approvisionnement en matières premières et la demande du produit dans l’industrie automobile. Alors que les gens font face à une crise financière, il y a des changements dans le comportement d’achat des consommateurs, ce qui peut avoir un effet négatif sur l’industrie. Le manque de liquidités et la crise de trésorerie ont déjà affecté les ventes du produit. De plus, de nombreuses entreprises retirent leurs investissements et le gouvernement de plusieurs pays réduit les incitations qu’elles avaient fournies plus tôt, ce qui entrave la croissance du marché.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché des véhicules électriques. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des véhicules électriques, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des véhicules électriques.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont les suivantes :

Ballard Power Systems, Hydrogenics Corporation, FuelCell Energy, Inc., Bloom Energy, Plug Power, Inc., SFC Energy AG, Ceres Power Holdings PLC, Doosan Fuel Cell America, Intelligent Energy et Toshiba Energy. Systems & Solutions Corporation, entre autres.

Quelques faits saillants du rapport

Le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) a dominé le marché avec une part de 53,5 % en 2019 en raison de son efficacité plus élevée, de son taux d’émission plus faible et de sa capacité à fonctionner à une température plus basse.

Le segment des transports devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 26,0 % au cours de la période de prévision, car le gouvernement des pays en développement remplace les bus à essence par des bus à pile à combustible afin de réduire les émissions de CO2.

L’Asie-Pacifique a le taux d’adoption le plus élevé du marché en raison des politiques et initiatives favorables du gouvernement dans des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des piles à combustible en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

perspectives du produit (revenu, milliards USD ; 2017-2027 )

Pile à combustible à acide phosphorique (PAFC)

Pile à combustible à carbonate fondu (MCFC

Pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC)

Pile à combustible à oxyde solide (SOFC)

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

portable

stationnaire

transport

Perspectives pour l’utilisateur final duChiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Défense

Véhicules à pile à combustible

Utilitaires

Regional Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste d’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de MEA



Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

