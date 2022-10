Acteurs clés du marché des patchs CBD au Moyen-Orient et en Afrique, opportunités de croissance, défis futurs et application

Acteurs clés du marché des patchs CBD au Moyen-Orient et en Afrique, opportunités de croissance, défis futurs et application

Le marché des patchs CBD au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 18,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait pour atteindre 64 169,10 000 USD d’ici 2028. L’utilisation croissante de produits et de patchs anti-douleur CBD et la sensibilisation des consommateurs agissent comme des moteurs de croissance du marché des patchs CBD.

Obtenez un exemple de rapport PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-cbd-patch-market&shrikesh

Les patchs CBD sont des patchs transdermiques qui contiennent du cannabidiol (CBD). Le CBD est rapidement livré dans la zone locale autour du patch, puis se fraye un chemin dans la circulation sanguine. L’application directe d’un patch sur la peau permet au CBD de contourner le système digestif et augmente la biodisponibilité du produit.

Il existe différents types de patchs disponibles sur le marché en fonction de leur application. Les patchs CBD sont principalement utilisés pour le traitement des douleurs chroniques, telles que les douleurs au cou, aux épaules, au bas du dos et autres. Les patchs CBD sont également utilisés pour traiter les problèmes de santé mentale tels que l’insomnie, l’anxiété et la dépression, entre autres. Il soulage la douleur et maintient une personne calme et sans stress, c’est pourquoi la demande pour le produit sur le marché augmente.

L’utilisation croissante des patchs CBD pour le traitement de la douleur chronique est le principal moteur du marché. Les effets secondaires associés au CBD peuvent être un défi, mais élargir le champ de la recherche pour les applications médicales des patchs au CBD s’avère être une opportunité. Les restrictions imposées par le gouvernement et les organismes médicaux à l’utilisation du CBD pour des applications médicales et les défis auxquels il est confronté en raison de l’impact du COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont les facteurs limitants.

Le rapport CBD Patch Market fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché de CBD Patch, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour Analyst Brief, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Pour plus d’analyses du marché du cannabis médical, consultez le résumé du rapport de recherche sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-cbd-patch-market?shri

Étendue du marché et taille du marché du patch CBD au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des patchs CBD au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du produit, de l’espèce, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif. En 2021, le segment réservoir domine le marché des patchs CBD en raison de sa libération constante sur une plus longue période du médicament.

Sur la base des espèces, le marché des patchs CBD est segmenté en cannabis indica, hybride et sativa. En 2021, le segment Cannabis Indica domine le marché des patchs CBD car la composition en THC est limitée à 0,2%-0,3%, ce qui n’est satisfait que par la catégorie cannabis indica.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en deux à cinq patchs, un patch unique et plus de cinq patchs. En 2021, le segment de deux à cinq patchs domine le marché des patchs CBD en raison de sa préférence croissante parmi ses clients et de la remise offerte sur le prix de deux à cinq patchs.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. En 2021, le segment inférieur à 30 mg domine le marché des patchs CBD, les médecins recommandant des médicaments inférieurs à 30 mg pour leur adéquation et leur réaction dans le corps humain.

Sur la base des dérivés, le marché du CBD Patch est segmenté en Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC) Autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) domine le marché des patchs CBD car il a comparativement moins d’effets secondaires que le THC et d’autres dérivés.

Sur la base de l’application, le marché des patchs CBD est segmenté en douleur chronique, anxiété, arthrite, humeur élevée, douleur neurologique et autres. En 2021, le segment de la douleur chronique domine le marché des patchs CBD car la haute disponibilité des produits par chaque fabricant pour répondre à la demande croissante des clients est également l’un des facteurs qui stimulent la croissance des segments.

En fonction du type de source, le marché des patchs CBD est segmenté en naturel et synthétique. En 2021, le segment naturel domine le marché des patchs CBD en raison de la confiance des consommateurs dans les produits naturels, les produits à base de plantes étant considérés comme plus efficaces.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des patchs CBD est segmenté en établissements de soins à domicile, centres de recherche et développement, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et autres. En 2021, le segment des soins à domicile domine le marché des patchs CBD car l’utilisation du produit CBD n’est pas encore légalement approuvée.

Sur la base du canal de distribution, le marché CBD Patch est segmenté en dispensaires et pharmacies, magasins en ligne et hors ligne. En 2021, le segment des dispensaires et des pharmacies domine le marché des patchs CBD en raison de sa chaîne d’approvisionnement bien connue.

Analyse au niveau national du marché des patchs CBD au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des patchs CBD est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, produit, espèce, emballage, dosage, dérivé, application, type de source, utilisateur final et canal de distribution sont fournies comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché CBD Patch sont l’Afrique du Sud, Israël, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. L’Afrique du Sud domine le marché des patchs CBD au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la moindre restriction des produits CBD par rapport aux autres pays de la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence forte ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données pays.

La recherche croissante de patchs CBD pour des applications médicales stimule la croissance du marché des patchs CBD au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché des patchs CBD au Moyen-Orient et en Afrique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays sur un marché particulier. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Patch CBD au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché des patchs CBD fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses, le nom de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, l’étendue du produit et étendue, domaine d’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche de l’entreprise concernant le marché des patchs CBD.

Les principales entreprises opérant au Moyen-Orient et en Afrique CBD Patch sont Kangdi Overseas Business Co., Ltd., Shenzhen Ruiyan Technology Co., Ltd, Always Pure Organics Ltd et Natures Script, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux contrats et accords sont également lancés par des entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des patchs CBD.

Rapport de couverture :

Profils des

fournisseurs

Stratégies d’évaluation des fournisseurs Évaluation

technologique

Cartographie des produits

Perspectives de l’industrie

Analyse économique Analyse

segmentaire Tableaux d’analyse

de la taille du marché

Principaux rapports de santé DBMR :

https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share-trends-and-technology

https://www.einpresswire.com/article/574545729/pharmaceutical-logistics-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-and-top-leading-company

https://www.einpresswire.com/article/574696424/hospital-staffing-market-by-staffing-service-type-trends-growth-is-waited-to-reach-usd-56-32-billion-by- 2029

https://www.einpresswire.com/article/574713353/chimeric-antigen-receptor-car-t-therapy-treatment-market-by-therapeutic-application-processes-drugs-size-share