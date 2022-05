Acteurs clés du marché des diagnostics MST, application, demande, rapport de recherche de l’industrie par analyse d’impact COVID-19 2028

DBMR a ajouté un nouveau rapport avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport est très utile pour connaître les conditions et les tendances générales du marché. Il estime également le marché probable pour un nouveau produit à lancer sur le marché. Ce rapport a également été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui soutient les entreprises illustrent leurs stratégies individuelles.

Le marché mondial des diagnostics MST devrait augmenter à un TCAC de 18,95 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux taux de prévalence croissants des MST.

Principaux concurrents du marché: marché mondial du diagnostic des MST

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché du diagnostic des MST sont Abbott, aposcience, BD, Biocartis, bioMérieux SA, Bio-Rad Laboratories, Inc, Cepheid, Danaher, DiaSorin, GenMark Diagnostics, Inc., Hologic Inc., OraSure Technologies, Inc., Qualigen Inc, Quidel Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd et Thermo Fisher Scientific Inc, Hologic Inc, MedMira Inc.

Marché mondial des diagnostics de MST par type (test de chlamydia, test de syphilis, test de gonorrhée, test du virus de l’herpès simplex, test du virus du papillome humain, test du virus de l’immunodéficience humaine), test (dispositifs de laboratoire, dispositifs de point de service), dispositifs de test (cycleurs thermiques, PCR , Lecteurs de flux latéral – Essais immunochromatographiques, cytomètres en flux, machines de diffusion différentielle de la lumière, lecteur de microplaques à absorption, puces téléphoniques, kits de diagnostic rapide), utilisateur final (hôpitaux, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique , Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse concurrentielle : marché mondial du diagnostic des MST

Le marché mondial du diagnostic MST est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des diagnostics STD pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial du diagnostic des MST

MST signifie maladies sexuellement transmissibles, également connues sous le nom de maladies vénériennes (VD) et se propagent généralement par l’utilisation d’aiguilles à drogue non stérilisées, de la mère au nourrisson pendant l’accouchement ou l’allaitement, les transfusions sanguines et sexuellement. Ces infections ne présentent aucun symptôme et sont détectées par divers tests comme des analyses de sang, des échantillons d’urine ou des échantillons de liquide. Les MST causées par des bactéries sont généralement faciles à traiter au moyen d’antibiotiques et de médicaments antiviraux. Cycleurs thermiques, PCR, lecteurs de flux latéral – Essais immunochromatographiques, cytomètres en flux, machines de diffusion différentielle de la lumière, lecteur de microplaques à absorption, puces téléphoniques, kits de diagnostic rapide sont quelques-uns des dispositifs utilisés pour détecter ces maladies.

Facteurs de marché:

La mise en œuvre de programmes nationaux de dépistage stimule le marché.

L’incidence croissante des MST est le moteur du marché.

Restriction du marché :

Le coût élevé des dispositifs de diagnostic avancés limite le marché.

Segmentation : marché mondial du diagnostic des MST

Par type Test de chlamydia Dépistage de la syphilis Test de gonorrhée Test de dépistage du virus de l’herpès simplex Test du virus du papillome humain Test du virus de l’immunodéficience humaine

En testant Appareils de laboratoire Dispositifs de point de service

En testant des appareils Thermocycleurs PCR Lecteurs de flux latéral – Dosages immunochromatographiques Cytomètres en flux Machines à diffusion différentielle de la lumière Lecteur de microplaques à absorbance Puces de téléphone Kits de diagnostic rapide

Par utilisateur final Hôpitaux Autres



Développements clés sur le marché :

En novembre 2017, uBiome a annoncé le lancement du nouveau test de santé pour femmes SmartJane pour vérifier 23 flores vaginales ainsi que 19 souches du virus du papillome humain et une série de maladies sexuellement transmissibles comme la chlamydia et la gonorrhée à la maison. On peut le commander en ligne et l’envoyer à un laboratoire certifié pour les résultats. L’objectif principal est d’encourager les femmes à se faire tester pour certaines IST potentiellement mortelles telles que le VPH.

En décembre 2016, Roche a annoncé le lancement de son cobas CT/NG sur les systèmes cobas 6800/8800 ou la détection directe de l’ADN de Chlamydia trachomatis (CT) et/ou de Neisseria gonorrhoeae (NG) chez les individus symptomatiques et asymptomatiques. Ils fournissent des résultats en un temps considérablement réduit et sont une solution entièrement intégrée et automatisée qui créera une nouvelle norme pour les tests moléculaires de routine.

