Acteurs clés du marché des conservateurs d’aliments surgelés , taille, part, demandes, tendance, analyse d’impact et prévisions de Covid-19 

» Marché mondial des conservateurs d’aliments surgelés « , ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Les conservateurs d’aliments surgelésLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les conservateurs d’aliments surgelés. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur les conservateurs alimentaires surgelés aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération de rapports sur les conservateurs d’aliments surgelés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des conservateurs d’aliments surgelés a augmenté d’une valeur de 2,67 milliards USD en 2021 et devrait atteindre une valeur de 4,35 milliards USD et croître à un TCAC de 6,30% de 2022 à 2029. En plus de les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, un réseau schémas des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Obtenez le broacher PDF du rapport d’étude de marché sur les conservateurs d’aliments surgelés sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-frozen-food-preservatives-market

Définition du marché

La conservation des aliments fait référence au traitement des aliments avec des conservateurs pour prévenir ou réduire la décomposition causée par des microbes tels que les bactéries, les champignons et autres, ce qui entraîne une augmentation de la durée de conservation des aliments . Limiter l’oxydation des lipides, à l’origine du rancissement, en fait partie.

Portée et segmentation du marché des conservateurs d’aliments surgelés

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (naturel, synthétique, sorbates, benzoates, propionates, nitrates) Fonction (antimicrobiens, antioxydants) Application (boulangerie et confiserie, produits laitiers, boissons et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste du monde (APAC) dans le monde (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cargill, Incorporated (États-Unis), Kemin Industries, Inc. (États-Unis), ADM (États-Unis), Tate & Lyle (Royaume-Uni), DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Celanese Corporation (États-Unis), Corbion NV (Pays-Bas) , Galactic SA (Belgique), Kerry Group Plc (Irlande), International Flavors & Fragrances Inc. (États-Unis), Foodchem International Corporation (Chine) Des opportunités Augmentation de la demande d’aliments surgelés en raison de leur propriété de conserver la nutrition pendant une plus longue période de temps

L’innovation produit crée de nombreuses opportunités

Accroître la numérisation dans le commerce de détail

Dynamique du marché mondial des conservateurs d’aliments surgelés

Conducteurs

Prévalence croissante des maladies d’origine alimentaire dans le monde

Les consommateurs exigent des produits alimentaires qui sont efficacement conservés en raison des cas croissants de maladies d’origine alimentaire et de la sensibilisation des consommateurs à un mode de vie sain. De nombreux conservateurs chimiques sont efficaces pour conserver la fraîcheur des aliments. Les entreprises utilisent des ingrédients de conservation naturels pour cibler les consommateurs qui préfèrent les produits alimentaires biologiques et naturels à mesure que la technologie, la recherche et le développement progressent.

Préférence des consommateurs pour les produits qui peuvent être stockés pendant une longue période.

Les modes de vie trépidants et dynamiques des consommateurs les ont amenés à se tourner vers les aliments transformés ou les aliments pratiques tels que les produits prêts à manger et prêts à cuisiner. On s’attend à ce que ces produits alimentaires aient une longue durée de conservation et ils sont préférés parce qu’ils peuvent être stockés pendant une période de temps prolongée et consommés à loisir par le consommateur. Les conservateurs alimentaires sont couramment utilisés pour prolonger la durée de conservation de ces aliments. Par conséquent, les conservateurs alimentaires sont extrêmement importants dans l’industrie alimentaire et des boissons. L’utilisation d’agents de conservation a augmenté la durée de conservation, ce qui a amélioré les prix, la valeur et la méthodologie de livraison des aliments.

Des opportunités

La panne inattendue de COVID-19 à travers le monde a considérablement augmenté la demande d’aliments surgelés en raison de leur propriété de conserver la nutrition pendant une plus longue période et d’avoir une durée de conservation plus longue que les autres fruits, légumes et viandes frais , qui sont également attendus. pour alimenter la croissance du marché. En outre, la numérisation croissante dans le secteur de la vente au détail et l’augmentation rapide du commerce des aliments transformés créeront de nouvelles opportunités pour le marché des conservateurs d’aliments surgelés au cours de la période de prévision.

Contraintes

Cependant, la préférence croissante pour les produits alimentaires frais et naturels, ainsi que le besoin croissant d’une surveillance constante de la température, devraient entraver le taux de croissance du marché des aliments surgelés, tandis qu’un manque d’infrastructure de la chaîne du froid dans les économies en développement posera un défi commercial pour aliments congelés au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des conservateurs d’aliments surgelés fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des conservateurs d’aliments surgelés, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Développement récent

En 2021, Nomad Foods a annoncé un accord avec Fortenova Grupa dd pour acquérir le Frozen Food Business Group (FFBG) de Fortenova en espèces pour 724 millions USD afin d’élargir son portefeuille de produits, car FFBG propose une large gamme de plats surgelés et dispose d’un large réseau de distribution. chaîne en Europe de l’Est.

En 2021, Conagra Brands Inc. a lancé sa vaste gamme de produits d’été pour fournir aux fabricants de plats surgelés en portion individuelle et collectionner les marques avec de nouveaux plats Banquet, Marie Callender’s, Wholesome Alternative et Hungry Man. La mission de Conagra est de plaire aux clients en fournissant des aliments surgelés nutritifs.

En 2020, la start-up néerlandaise Lazy Vegan a sorti son dernier plat cuisiné surgelé, « Thai Green Curry », qui est sans gluten et sans soja. Elle a également lancé des plats surgelés végétaliens avec du poulet et des aliments à base de plantes afin d’établir une forte présence sur le marché européen.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des conservateurs d’aliments surgelés:

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Kemin Industries, Inc. (États-Unis)

SMA (États-Unis)

Tate & Lyle (Royaume-Uni)

DSM (Pays-Bas)

BASF SE (Allemagne)

Celanese Corporation (États-Unis)

Corbion NV (Pays-Bas)

Galactic SA (Belgique)

Kerry Group Plc (Irlande)

International Flavors & Fragrances Inc. (États-Unis)

Foodchem International Corporation (Chine)

Accédez au rapport complet (y compris les graphiques, les graphiques et les chiffres) sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-food-preservatives-market

Segmentation du marché :

Le marché des conservateurs d’aliments surgelés est segmenté en fonction du type, de la fonction et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Naturel

Synthétique

Sorbates

Benzoates

Propionates

Nitrates

Une fonction

Antimicrobiens

Antioxydants

Application

Boulangerie et Confiserie

Laitier

Breuvages

Autres

Pour voir l’analyse détaillée du rapport, rendez-vous sur https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-frozen-food-preservatives-market

Analyse régionale / aperçu du marché des conservateurs d’aliments surgelés

Le marché des conservateurs d’aliments surgelés est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par type de pays, fonction et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des conservateurs d’aliments surgelés sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des conservateurs d’aliments surgelés en raison d’une augmentation de la demande d’aliments surgelés causée par la pandémie de COVID-19, qui a touché plusieurs pays. En outre, la croissance démographique de la région, l’urbanisation rapide et la sensibilisation accrue des clients aux avantages des aliments surgelés stimuleront la croissance du marché des conservateurs d’aliments surgelés au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché des conservateurs d’aliments surgelés en raison de l’augmentation de la tendance des aliments prêts à consommer parmi la population ouvrière. En outre, l’augmentation substantielle de la demande d’aliments surgelés due à la diminution du temps de préparation et de cuisson devrait stimuler davantage la croissance du marché dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-frozen-food-preservatives-market

Quel sera le rythme de développement du marché du marché des conservateurs d’aliments surgelés?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des conservateurs d’aliments surgelés?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Conservateurs d’aliments surgelés?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Conservateurs d’aliments surgelés?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des conservateurs d’aliments surgelés auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales des conservateurs d’aliments surgelés?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Parcourir plus de rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-graft-copolymerized-starches-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-distillation-system-in-food-applications-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-almond-oil-in-food-application-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-field-crop-seeds-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tomato-ketchup-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vitamin-a-ingredient-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spices-and-seasonings-in-meat-and-poultry-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dead-sea-mud-cosmetics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-marine-derived-omega-3-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-stainless-insulated-containers-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons abrité plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et comptent sur nos efforts en toute confiance. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contactez-nous :-

Étude de marché sur les ponts de données

États- Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com