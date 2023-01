Acteurs clés du marché des collations aux fruits , taille, part, demandes, tendance, analyse et prévisions de l’impact de Covid-19  

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée « Marché des collations aux fruits »avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Pour assurer le succès de l’entreprise, l’adoption d’un tel rapport d’étude de marché sur les collations aux fruits est l’une des clés essentielles. Une étude de marché découvre les conditions générales du marché tout en travaillant sur ce rapport. Il détermine également le marché probable pour un nouveau produit à lancer, évalue la part de marché de l’entreprise cliente et le volume de ventes possible. De plus, il reconnaît les types de consommateurs, leur réponse et leurs opinions sur les produits, ainsi que leurs réflexions sur l’amélioration d’un produit. Le rapport convaincant sur la curcumine de qualité alimentaire estime également la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des collations aux fruits devrait atteindre 13,95 milliards USD d’ici 2030, soit 6,51 milliards USD en 2022, enregistrant un TCAC de 10,00 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché scénarios tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Les collations aux fruits sont des produits alimentaires rafraîchissants qui contiennent du jus de fruits ou de la pulpe d’ananas, de pomme, de mangue, de banane et de baies comme ingrédient principal. Ces collations sont fabriquées et transformées en utilisant de la gélatine, du sirop de maïs, du sucre, du concentré de fruits , de l’eau et de nombreux arômes artificiels et naturels . Certaines des collations aux fruits normalement disponibles comprennent les sucettes glacées, les sandwichs aux fruits, les gelées à boire, les smoothies, les morceaux de fruits, les trempettes, les bandes de gelée et les gommes aromatisées.

Portée et segmentation du marché des collations aux fruits

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Application (boissons, produits laitiers, sucreries, salées et autres), canal de distribution (supermarchés, dépanneurs, magasins généraux, en ligne et autres), famille de fruits (pomme, mangue, ananas, banane, baies, mixte et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts General Mills Inc. (États-Unis), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), Eat Natural (Royaume-Uni), Maple Leaf Foods (Canada), Quorn (Royaume-Uni), Oumph! (Royaume-Uni), Upton’s Natural (États-Unis), Hilary’s – Drink Eat Well, LLC (États-Unis), ZELLE ORGANIC (États-Unis), Siren Snacks (États-Unis), Green Park Brands (Royaume-Uni), PRIMAL SPIRIT FOODS INC. (États-Unis), LOUISVILLE VEGAN JERKY COMPANY (États-Unis), Nestlé SA (Suisse), Unilever (Royaume-Uni), Outstanding Foods, Inc. (États-Unis), Vegan Rob’s (États-Unis), Blue Diamond Growers (États-Unis), Nutrifusion LLC (États-Unis), Freeland Foods (États-Unis ), Greenleaf Foods SPC (États-Unis), Danone SA (Suisse) Opportunités de marché Avantages pour la santé associés aux collations aux fruits

Accroître la volonté des consommateurs envers les produits écologiques et haut de gamme

Dynamique du marché des collations aux fruits

Conducteurs

Augmentation de la demande de collations aux fruits à faible teneur en calories

L’augmentation des cas d’obésité et de nombreuses autres maladies, qui est également associée à l’obésité dans le monde entier, devrait augmenter la demande de collations aux fruits hypocaloriques et stimuler la croissance du marché des collations aux fruits. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé, plus de 1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids, dont plus de 650 millions étaient obèses en 2016. En outre, environ 38 millions d’enfants de moins de 5 ans étaient obèses ou en surpoids en 2019 dans le monde. Ainsi, l’augmentation des cas d’obésité est un facteur majeur augmentant la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Émergence croissante des détaillants en ligne

La plate-forme de vente au détail en ligne s’est développée en tant que marché extrêmement pratique avec la présence massive d’une vaste gamme de produits de collations aux fruits. Le principal facteur de l’augmentation des ventes de collations aux fruits est la commodité croissante des clients pour comparer, choisir et acheter leurs marques préférées parmi la vaste gamme de saveurs disponibles sur Internet. Les détaillants en ligne se concentrent de manière dynamique sur l’amélioration des processus d’achat pour faire face à la demande croissante de collations saines telles que les collations aux fruits. Cela devrait à son tour stimuler la croissance de l’industrie.

Opportunités

Accroître la volonté des consommateurs envers les produits écologiques et haut de gamme

Le revenu par habitant a considérablement augmenté dans les économies en développement au cours des dernières années. Le revenu par habitant de la Chine a augmenté de 0,3 % en 2019 par rapport à 2018. Le revenu personnel disponible de l’Inde a augmenté d’environ 9,4 % en 2017 par rapport à 2016. Comme les consommateurs ont plus de pouvoir d’achat, ils sont plus susceptibles d’acheter des produits respectueux de l’environnement et haut de gamme. produits tels que les repas à base de fruits en raison de la prise de conscience mondiale accrue de la forme physique et de l’augmentation des revenus disponibles. De plus, les avantages des programmes de bien-être des entreprises et les lois gouvernementales bénéfiques ouvrent de nombreuses opportunités pour la croissance du marché mondial des collations aux fruits.

Contraintes/ Défis

Normes réglementaires strictes fixées par le gouvernement

La valeur nutritive des collations aux fruits est sous-évaluée depuis longtemps. Une grande partie de l’argument est associée à la valeur nutritionnelle qui se trouve en quantités mesurables dans certaines des collations aux fruits. La mise en œuvre de normes réglementaires strictes par le gouvernement qui interdit aux fabricants d’étiqueter les collations aux fruits, comme la règle Jelly Bean de la FDA. Ce facteur peut potentiellement entraver la croissance du marché. De plus, les collations aux fruits posent des défis importants dans leur conservation et leur durée de conservation, ce qui peut, à son tour, freiner la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des collations aux fruits fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des collations aux fruits, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Développement récent

En 2022, Naturipe Farms, Sunkist Growers et Envy Apple de T&G Global ont lancé une nouvelle promotion « Fruitastic » pour la nouvelle série animée Strawberry Shortcake de WildBrain Berry in the Big City, qui a augmenté le panier de l’acheteur de plus de 50 %

En 2022, Kellogg’s a introduit un nouveau « Pringles Wavy Chipotle Ranch » à durée limitée qui sera à la fois épicé et sucré. L’introduction de cette variante stimule l’innovation du produit et, par conséquent, l’amélioration des ventes

Paysage concurrentiel

Le rapport encourage la commercialisation haut de gamme et les possibilités de pilotage des bénéfices, en tenant également compte des dimensions du marché et de la volatilité de la taille du marché.

Pour assurer une participation des investisseurs parfaitement irréprochable et des perspectives de croissance remarquables, cette section du rapport s’attarde également à décoder avec précision le paysage concurrentiel avec une identification astucieuse et haut de gamme des acteurs de première ligne, complétée par une étude analytique approfondie de leurs choix commerciaux et de leur discrétion en matière d’investissement.

Les détails relatifs aux avancées du portefeuille, à l’empreinte régionale et à d’autres détails pertinents du marché ont été bien évalués dans ce rapport pour assurer une conduite en douceur et des rendements commerciaux optimistes malgré plusieurs obstacles et défis sans précédent.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la curcumine de qualité alimentaire sont:

General Mills Inc. (États-Unis)

Conagra Brands, Inc. (États-Unis)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Manger naturel (Royaume-Uni)

Les Aliments Maple Leaf (Canada)

Quorn (Royaume-Uni)

Ouf ! (ROYAUME-UNI)

Upton’s Natural (États-Unis)

Hilary’s – Drink Eat Well, LLC (États-Unis)

CELL ORGANIC (États-Unis)

Siren Snacks (États-Unis)

Marques Green Park (Royaume-Uni)

PRIMAL SPIRIT FOODS INC. (ÉTATS-UNIS)

LOUISVILLE VEGAN JERKY COMPANY (ÉTATS-UNIS)

Nestlé SA (Suisse)

Unilever (Royaume-Uni)

Outstanding Foods, Inc. (États-Unis)

Végétalien Rob’s (États-Unis)

Blue Diamond Growers (États-Unis)

Nutrifusion LLC (États-Unis)

Freeland Foods (États-Unis)

Greenleaf Foods CPS (États-Unis)

Danone SA (Suisse)

segments

Le marché des collations aux fruits est segmenté en fonction de l’application, du canal de distribution et de la famille de fruits. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Application

Breuvages

Laitier

Bonbons

Sarriette

Autres

Canal de distribution

Supermarchés

Dépanneurs

Magasins généraux

En ligne

Autres

Famille de fruits

Pomme

Mangue

Ananas

banane

Baie

Mixte

Autres

Analyse au niveau du pays: – Marché de la curcumine de qualité alimentaire

Le marché des collations aux fruits est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, application, canal de distribution et famille de fruits, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des collations aux fruits sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du Sud Amérique en tant que partie de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des collations aux fruits en termes de revenus et de part de marché en raison de l’augmentation du nombre de consommateurs qui ont ces collations aux fruits pour contrôler leur faim entre les repas, satisfaire une fringale et se nourrir. De plus, l’augmentation de la demande d’aliments prêts à manger ou à emporter augmentera encore la croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2023-2030 en raison de l’augmentation de la consommation par habitant. En outre, la conscience croissante de la santé des consommateurs et l’augmentation du nombre de ménages de la classe moyenne sont d’autres facteurs qui renforceront encore la croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’équipe DBMR se concentre sur la compréhension des activités du client et de ses besoins afin que le meilleur rapport d’étude de marché sur la curcumine de qualité alimentaire soit fourni au client pour une croissance et un succès potentiels. Tous les paramètres sont systématiquement étudiés par les experts pour proposer la meilleure solution aux clients. Demandez un appel d’analyste ou déposez une demande pour obtenir un rapport de marché détaillé. Ce rapport sur l’industrie est très utile pour les entreprises établies et les acteurs des marchés émergents de l’industrie, car il fournit des informations approfondies sur le marché. Le document de marché supérieur sur la curcumine de qualité alimentaire offre de nombreuses informations et solutions commerciales qui vous aideront à atteindre de nouveaux horizons de succès.

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la représentation analytique de l’industrie Collations aux fruits ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché de Snacks aux fruits.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché des collations aux fruits.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché des collations aux fruits basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Table des matières: Rapport d’étude de marché sur les collations aux fruits

Chapitre 1 : Aperçu du secteur des collations aux fruits

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché de la curcumine de qualité alimentaire

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13: Période de prévision du marché des collations aux fruits

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

