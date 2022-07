Acteurs clés du marché de l’ingénierie tissulaire, paysage concurrentiel, croissance, statistiques, revenus et rapport d’analyse de l’industrie d’ici 2030

Ingénierie tissulaire : aperçu

L’ingénierie tissulaire est une discipline d’ingénierie biomédicale qui intègre la biologie à l’ingénierie pour recréer des tissus ou des cellules en utilisant des matériaux et des facteurs biochimiques et physicochimiques pertinents pour améliorer ou remplacer les tissus biologiques. Ces tissus sont dérivés de patients via une biopsie musculaire ou de la moelle osseuse pour garantir l’absence de réponses immunitaires indésirables. L’ingénierie tissulaire est une alternative viable aux chirurgies de reconstruction, aux greffes de tissus et à d’autres interventions chirurgicales pour reformer ou réparer les tissus endommagés.

L’objectif principal de l’ingénierie tissulaire est de régénérer des constructions qui restaurent, maintiennent et améliorent essentiellement les tissus endommagés ou les organes entiers. La peau et le cartilage artificiels sont des exemples de tissus artificiels qui ont été approuvés par la FDA américaine. L’ingénierie tissulaire trouve également son utilisation intensive dans la médecine régénérative, et les deux termes sont devenus largement interchangeables.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial de l’ingénierie tissulaire, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Le rapport explore en outre les principaux acteurs commerciaux ainsi que leur profilage approfondi, leur catalogue de produits et leurs décisions commerciales stratégiques. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont

Allergan, SA

Organogenesis Holdings, Inc.

Integra LifeSciences Corporation

Baxter International, Inc.

RTI Surgical, Inc.

ACell, Inc.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Athersys, Inc.

Medtronic, Plc.

Groupe Tissue Regenix, Plc

ReproCell, Inc.

Société Stryker

segmentation

du marché de l’ingénierie tissulaire

Type

Matériaux synthétiques

Matériaux d’origine biologique

Autres

applications

Orthopédie

Musculo-squelettique et colonne vertébrale

Neurologie

Cardiovasculaire

Peau et Tégumentaire

Banque de sang de cordon et de cellules

GI, Gynécologie

Cancer

Urologie

Autres

La bifurcation régionale du marché de l’ingénierie tissulaire comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial de l’ingénierie tissulaire avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires pertinentes. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance, la taille et les approches d’investissement du marché. En outre, le rapport fournit une analyse approfondie du marché Ingénierie tissulaire, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation et les revenus.

Faits saillants de la table des matières (TOC) :

Aperçu du marché mondial de l’ingénierie tissulaire

Analyse concurrentielle du marché de l’ingénierie tissulaire

Analyse régionale de la production et des revenus du marché mondial de l’ingénierie tissulaire

Analyse régionale de l’offre, de la consommation, de l’exportation et de l’importation du marché mondial de l’ingénierie tissulaire

Analyse de marché basée sur le type des tendances mondiales de la production, des revenus et des prix de l’ingénierie tissulaire

Analyse basée sur les applications du marché mondial de l’ingénierie tissulaire

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval du marché mondial de l’ingénierie tissulaire

Prévisions du marché mondial de l’ingénierie tissulaire (2020-2027)

Conclusion du rapport de recherche

Annexe

