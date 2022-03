Acteurs clés du marché de l’hydrogène liquide, paysage concurrentiel, croissance, statistiques, rapport d’analyse des revenus et de l’industrie d’ici 2027

Le Global Le marché de l’hydrogène liquide devrait valoir 50,39 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Au cours de la période prévue, le marché mondial de l’hydrogène liquide devrait croître considérablement en raison de la demande croissante d’une moindre dépendance au pétrole et au diesel en termes de carburant. La préoccupation croissante du gouvernement concernant la pollution de l’environnement et les initiatives visant à réduire le niveau d’émission devrait également stimuler la croissance du marché au cours de la période prévue. En outre, l’utilisation croissante d’hydrogène liquide pour faire fonctionner les trains devrait alimenter davantage la croissance du marché dans un avenir proche. Par exemple, l’Allemagne a introduit le premier train au monde à hydrogène, révélant le début d’une initiative visant à contrer le rôle des trains diesel polluants avec des technologies plus coûteuses mais respectueuses de l’environnement. Les trains à hydrogène sont configurés avec des piles à combustible qui génèrent de l’électricité via une solution d’hydrogène et d’oxygène, seule pollution sortant de l’eau et de la vapeur. L’énergie excédentaire est déposée sur le train dans des batteries lithium-ion.

Les facteurs influençant la croissance du marché de l’hydrogène liquide et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché Hydrogène liquide. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie Hydrogène Liquide. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie de l’hydrogène liquide. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/388

Le rapport est une étude de recherche complète du marché mondial de l’hydrogène liquide, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Aperçu du marché :

Le rapport de recherche sur le marché Hydrogène liquide est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Hydrogène liquide.

Analyse segmentaire

Le marché mondial de l’hydrogène liquide est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Hydrogène Liquide. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/388

Quelques faits saillants du rapport

En juin 2020, Giner ELX, Inc. a été acquis par Plug Power Inc. L’accord augmentera la capacité totale d’approvisionnement en hydrogène vert de Plug Power et augmenter le marché adressable utilisable de Plug Power, soutenant les objectifs optimistes de l’organisation en matière d’hydrogène vert pour passer de solutions d’hydrogène à faible émission de carbone à des solutions d’hydrogène à zéro émission de carbone.

Sur la base de la méthode, le marché devrait être dominé par le segment du reformage à la vapeur au cours de la période de prévision. Cette méthode offre un processus de production d’hydrogène fiable, efficace et largement utilisé.

Au cours de la période de prévision, le segment des pipelines devrait détenir le plus grand marché avec un TCAC de 5,7 %. Pour l’approvisionnement en énergie, les réseaux de canalisations sont un moyen pratique de fournir de l’hydrogène liquide.

Les principaux participants sont The Messer Group GmbH, Showa Denko KK, Ballard Power Systems Inc., Air Products and Chemicals, Inc., Iwatani Corporation, Linde PLC, FuelCell Energy, Inc., Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd., Taiyo Nippon Sanso Corporation et Plug Power Inc., entre autres.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/liquid-hydrogen-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’hydrogène liquide sur la base de la méthode, de la distribution, de l’utilisation finale et de la région :

Méthode Outlook (revenu, milliards USD ; 2017-2027) Électrolyse Reformage Charbon Gazéification Autres



Perspectives de distribution (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Pipelines Réservoirs de liquides cryogéniques



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Automobile Chimie Aérospatiale Électronique



Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



Contactez-nous :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignement personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-liquid-hydrogen-market