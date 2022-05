Acteurs clés du marché de la crevette biologique, demandes, tendances, analyse d’impact de Covid-19 et prévisions jusqu’en 2019-2027

Le marché de la crevette biologique était évalué à 3,40 milliards de dollars US en 2019 et devrait atteindre 6,16 milliards de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.

Il y a une croissance sans précédent de la demande d’aliments certifiés biologiques, et de nouveaux domaines de production d’aliments biologiques, comme les fruits de mer, se révèlent de plus en plus populaires. À propos de la Commission du Codex Alimentarius, l’aquaculture biologique fait référence aux processus de production et aux pratiques des systèmes de gestion écologique de la production qui favorisent et améliorent la biodiversité, les cycles biologiques et l’activité biologique. Il est basé sur une utilisation minimale d’intrants non agricoles et sur des pratiques de gestion holistiques qui restaurent, maintiennent et améliorent la diversité des espèces et l’harmonie écologique. Plus généralement, l’objectif principal de l’agriculture biologique est d’optimiser la santé et la productivité des communautés interdépendantes de la vie du sol, des plantes, des animaux et des personnes.

Certains des principaux acteurs de ce marché comprennent

• Charoen Pokphand Foods PCL

• Aliments High Liner incorporés

• Maruha Nichiro Corporation

• BLUE STAR SEAFOOD CO. LTD. (Blue Snow Food Co, Ltd.)

• La famille des fruits de mer Clover Leaf

• Nippon Suisan Kaisha, Ltd

• Royal Groenland A/S

• Aquaculture de Cooke

• Fruits de mer Seacore Inc.

• Omarsa S.A.

Le marché mondial des crevettes biologiques est segmenté en fonction de {Type (naturel, conventionnel); Industrie de l’utilisateur final (aliments et boissons, pharmaceutique, soins personnels et cosmétiques) et géographie}. La segmentation dans cette étude de recherche a été finalisée après une recherche secondaire approfondie et une recherche primaire approfondie. En outre, le marché est également segmenté sur la base de la technologie offerte par les principaux acteurs du secteur afin de comprendre les terminologies spécifiques au marché largement utilisées. Ainsi, nous avons intégré les segments de la recherche et avons finalisé la segmentation du marché.

Téléchargez un exemple de brochure PDF de cette étude de recherche sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00010073/

Le scénario de rapport d’étude de marché sur les crevettes biologiques d’Insight Partners comprend:

• Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial de la crevette biologique selon le type, le type de produits, le service et la géographie.

• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre deux), soulignant les principales tendances et perspectives du marché mondial de la crevette biologique.

• Le chapitre trois présente la méthodologie de recherche de l’étude.

• Le chapitre quatre fournit en outre une analyse PEST pour chaque région.

• Le chapitre cinq met en évidence la dynamique clé de l’industrie sur le marché de la crevette biologique, y compris les facteurs qui stimulent le marché, la dissuasion dominante, les opportunités potentielles ainsi que les tendances futures. L’analyse d’impact de ces moteurs et contraintes est également abordée dans cette section.

• Le chapitre six examine le scénario mondial du marché de la crevette biologique, en termes de revenus historiques du marché, et les prévisions jusqu’en 2028.

• Les chapitres sept à dix traitent des segments du marché des crevettes biologiques par type, type d’application, service et géographie en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud et centrale. Ils couvrent les prévisions de revenus du marché et les facteurs qui stimulent et régissent la croissance.

• Le chapitre onze décrit l’analyse du paysage industriel. Il fournit une description détaillée de diverses activités commerciales telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l’échelle mondiale, ainsi qu’un paysage concurrentiel.

• Le chapitre douze fournit les profils détaillés des principales entreprises opérant sur le marché mondial de la crevette biologique. Les entreprises ont été profilées sur la base de leurs principaux faits, description de l’activité, produits et services, aperçu financier, analyse SWOT et développements clés.

• Le chapitre treize, c’est-à-dire que l’annexe comprend un bref aperçu de l’entreprise, un glossaire des termes, des informations de contact et la section de clause de non-responsabilité.

Parlez à l’analyste pour plus de détails : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00010073/

Marché mondial des crevettes biologiques – par source

• Eau froide

• Eau chaude

Marché mondial des crevettes biologiques, par

Espèces

• Crevettes du Golfe

• Crevettes pattes blanches d’élevage

• Crevettes coralliennes baguées

• Crevettes rouges royales

• Autres

Marché mondial des crevettes biologiques, par

Application

• Aliments

• Pharmaceutique

• Cosmétiques

• Autres

Commandez une copie de cette étude sur – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00010073/

Le rapport couvre également un chapitre détaillé de l’analyse de l’impact du COVID-19 sur ce marché aux niveaux mondial et régional dans nos rapports finaux.

Cette recherche fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché de la crevette biologique aux niveaux mondial et régional (moteurs, contraintes, opportunités et défis), les prévisions de la taille du marché, en termes de valeur, de part de marché par région et segment. ; positions sur le marché régional ; les opportunités de croissance par segment et par pays ; Développements de nouveaux produits, forces et faiblesses, portefeuille de marques ; Stratégies de commercialisation et de distribution ; les défis et les menaces de la concurrence actuelle et les perspectives ; Profils d’entreprises clés, SWOT, portefeuille de produits et stratégies de croissance.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Notre modèle de recherche est très simple. Nous croyons au service à la clientèle et offrons la meilleure qualité à nos clients. Grâce à notre contenu de recherche, nous nous assurons que nos clients en ont pour leur argent ainsi que des données et des analyses de meilleure qualité.

Notre contenu de recherche est principalement axé sur les tendances du marché en termes de dimensionnement du marché, de paysage concurrentiel, d’analyse d’entreprise, d’analyse régionale ou nationale, etc. Nous fournissons une ventilation détaillée de la segmentation en termes de géographie, de technologie, de produits et services, etc. ; qui aide nos clients à obtenir une analyse plus approfondie sur divers sujets de recherche.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686

Courriel : sales@theinsightpartners.com