Acteurs clés de l’industrie mondiale du marché de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé, part, tendance, segmentation et prévisions jusqu’en 2029

Dans cette industrie en révolution rapide, les études de marché ou la recherche secondaire sont la meilleure approche pour collecter rapidement les informations et, par conséquent , le rapport de recherche sur le marché de la Business Intelligence dans le domaine de la santé est vital. Ce rapport de marché expose ces objectifs commerciaux et offre les meilleures études et analyses de marché réalisées avec les outils et techniques avancés. Le rapport d’analyse de l’industrie se compose de données d’études de marché bien définies et bien catégorisées qui mettent clairement l’accent sur le marché. Le rapport XYZ important aide l’industrie des soins de santé à décider de diverses stratégies telles que la production, le marketing, les ventes ou la promotion d’un produit particulier sur le marché ou du nouveau produit à lancer.

Le rapport sur l’industrie des soins de santé est une source fiable d’informations sur le marché pour l’entreprise, qui aide à prendre de meilleures décisions et à définir de meilleures stratégies commerciales. Les données et informations incluses dans ce rapport aident les entreprises à prendre de meilleures décisions et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Les valeurs CAGR mentionnées dans le rapport donnent des évaluations sur la hausse ou la baisse de la demande de produits au cours de la période prévue. Dans la section Analyse concurrentielle du rapport de recherche sur le marché Intelligence d’affaires en santé, les principaux acteurs clés présents sur le marché sont révélés ainsi que différents détails tels que les profils d’entreprise, leur analyse de la part de marché et leurs diverses stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Sur une base quotidienne, il y a une augmentation de la population de patients dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de santé similaires. Cela indique qu’avec l’augmentation du nombre de patients, il y a une augmentation subséquente des informations à enregistrer, stocker et gérer. L’intelligence d’affaires des soins de santé est l’une de ces solutions qui permet une gestion et un stockage efficaces et efficients des données organisationnelles des soins de santé.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’intelligence économique des soins de santé devrait connaître un TCAC de 14,55% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le «modèle sur site» représente le plus grand segment de déploiement sur le marché de l’intelligence économique des soins de santé en raison de la adoption croissante de modèles basés sur le cloud couplée à la forte dépendance des soins de santé à la technologie numérique pour exploiter les fonctions d’un système de santé complexe.

Portée du marché mondial de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé

Le marché de l’informatique décisionnelle dans le domaine de la santé est segmenté en fonction des composants, des fonctions, des applications, du déploiement et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Plateformes

Logiciel

Prestations de service

Sur la base des composants, le marché de l’intelligence économique des soins de santé est segmenté en plates-formes, logiciels et services.

Fonction

Requête et création de rapports

Traitement analytique en ligne (OLAP) et visualisation

Gestion des performances

Sur la base de la fonction, le marché de l’intelligence économique des soins de santé est divisé en requêtes et rapports, traitement analytique en ligne (OLAP) et visualisation, et gestion des performances.

Application

Analyse financière

Analyse opérationnelle

Analyse clinique

Basé sur l’application, le marché de l’intelligence économique des soins de santé est fragmenté en analyse financière, analyse opérationnelle et analyse clinique. L’analyse financière est en outre subdivisée en traitement des réclamations, gestion du cycle des revenus , intégrité des paiements et fraude, gaspillage et abus, ajustement des risques et évaluation des risques. L’analyse opérationnelle est subdivisée en analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la main-d’œuvre et analyse stratégique. L’analyse clinique est en outre sous-segmentée en amélioration de la qualité et analyse comparative clinique, aide à la décision clinique, rapports et conformité réglementaires, analyse comparative/efficacité et santé de précision.

Déploiement

Modèle sur site

Modèle basé sur le cloud

Modèle hybride

Sur la base du déploiement, le marché de l’intelligence économique des soins de santé est divisé en modèle sur site, modèle basé sur le cloud et modèle hybride .

Utilisateur final

Payeurs

Fournisseurs

Échanges d’informations sur la santé (HIE)

Organisations de soins responsables (ACO)

Organisations de soins gérés (MCO)

Administrateurs tiers (TPA)

En fonction de l’utilisateur final, le marché de l’intelligence économique des soins de santé est divisé en payeurs, fournisseurs, échanges d’informations sur la santé (HIE), organisations de soins responsables (ACO), organisations de soins gérés (MCO) et administrateurs tiers (TPA). Les payeurs sont en outre subdivisés en compagnies d’assurance privées, agences gouvernementales, employeurs et bourses privées. Les prestataires sont en outre subdivisés en hôpitaux, cabinets médicaux, organisations de soins post-actifs et établissements de soins ambulatoires.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé

Le marché de l’intelligence économique des soins de santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, fonction, application, déploiement et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’intelligence économique dans le domaine de la santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’intelligence économique des soins de santé en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’utilisation croissante des outils d’intelligence économique des soins de santé par les prestataires de soins de santé pour optimiser les résultats cliniques et réduire les dépenses et la présence des principaux acteurs du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, l’augmentation du tourisme médical, la croissance des activités de recherche dans la région, l’adoption croissante de solutions et de services de renseignement sur les soins de santé par les soins de santé. fournisseurs de services et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Business Intelligence dans le domaine de la santé

Le paysage concurrentiel du marché de l’intelligence économique des soins de santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’intelligence économique des soins de santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’informatique décisionnelle dans le domaine de la santé sont Microsoft, IBM, Oracle, SAP SE, SAS Institute Inc., TABLEAU SOFTWARE, LLC, MicroStrategy Incorporated., QlikTech International AB, Information Builders, Sisense Inc., Yellowfin International Pty Ltd, Board International, Perficient, Inc., TIBCO Software Inc., Infor. et Domo, Inc. entre autres.

