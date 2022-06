Impact sur le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (microréseaux) de l’épidémie de COVID-19 sur les opportunités commerciales et la portée future jusqu’en 2028

Analyse et aperçu du marché :

Le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (microréseaux) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour tenir compte de la croissance à un TCAC de 13,40% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. .

Principaux acteurs :-

Agilent Technologies, Inc., Oxford Gene Technology IP Limited, PerkinElmer Inc., Eurofins Scientific, F. Hoffmann-La Roche Ltd, NextGen Life Sciences Private Limited, bioMérieux SA, Greiner Bio One International GmbH, LC Sciences, LLC., Luminex, GYROS PROTEIN TECHNOLOGIES AB, Surmodics, Inc., Savyon Diagnostics, Merck KGaA, Macrogen, Inc., BIONEER CORPORATION, Illumina, Inc. et Thermo Fisher Scientific Inc., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Acide désoxyribonucléique (ADN) et puce génétique (microarrays)

Le paysage concurrentiel du marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (microréseaux) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises sur le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN).

La puce à ADN est le type de technologie utilisée pour mesurer les niveaux d’expression de milliers de gènes ensemble et également de tous les gènes d’un génome en même temps. Les puces à ADN aident au diagnostic des maladies, à la découverte de gènes, à la recherche toxicologique et au développement de médicaments.

La grande échelle des initiatives d’ADN ou de puces génétiques fait partie des facteurs importants qui devraient intensifier la croissance et la demande du marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN). En outre, l’augmentation de la forte croissance de la médecine personnalisée et l’augmentation du besoin de détection précoce du cancer et de diagnostic du cancer devraient également contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. les initiatives et les financements sont également susceptibles de renforcer la croissance du marché. En outre, l’augmentation de la modification des puces à ADN / gènes et la sensibilisation accrue aux tests génétiques font également partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance du marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (microarrays).

La forte présence d’acteurs bien établis, l’infrastructure informatique avancée et les activités de recherche et développement (R&D) en cours devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (microréseaux) au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, la présence de technologies alternatives et le manque d’employés techniques et qualifiés devraient freiner la croissance du marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (microarrays), alors que la complication des microarrays par rapport aux autres technologies de séquençage en termes de l’interprétation des données et la préparation des échantillons peuvent remettre en question la croissance du marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN).

Ce rapport sur le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes des poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (microréseaux) et taille du marché

Le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) est segmenté en consommables et instrumentation.

Sur la base du type, le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (microréseaux) est segmenté en microréseaux d’ADN oligonucléotidique (ADNo) et en microréseaux d’ADN complémentaire (ADNc).

Sur la base des applications, le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) est segmenté en expression génique, diagnostic et traitement du cancer, découverte de médicaments, génétique, analyse SNP, dépistage et surveillance des données des patients lors d’essais cliniques, protéomique, génomique toxique , génotypage microbien, biologie agricole et contrôle environnemental. La génétique a en outre été segmentée en séquençage de l’ADN par hybridation, génétique inverse, génomique fonctionnelle et analyse des mésappariements génomiques, cartographie et diagnostic des gènes,

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) est segmenté en instituts universitaires et de recherche, sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques et laboratoires de recherche.

Analyse au niveau du pays du marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (microréseaux)

Le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste du Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) en raison de la forte présence d’acteurs bien établis, d’une infrastructure informatique de pointe, de la présence d’experts et d’une main-d’œuvre qualifiée. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des investissements en R&D dans la recherche génomique et de la sensibilisation accrue aux tests génétiques.

La section par pays du rapport sur le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (puces à ADN) , l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et des puces génétiques (microarrays). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

