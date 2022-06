Acide sulfurique Taille du marché, part, acteurs clés de l’industrie avec statut de croissance, prévisions de revenus et prévisions d’analyse jusqu’en 2029

Acide sulfurique marché rapport fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

La liste des acteurs clés présentés dans l’étude comprend un aperçu du marché, les stratégies commerciales, les données financières, les activités de développement, la part de marché et l’analyse SWOT :

LANXESS (Cologne, Allemagne), Brenntag GmbH (filiale de Brenntag SE) (Essen, Allemagne), Boliden Group (Stockholm, Suède), Adisseo (Antony, France), Veolia (Paris, France), Univar Solutions Inc (Illinois, États-Unis), NORAM Engineering & Construction Ltd. (Vancouver, Canada), Nouryon (Amsterdam, Pays-Bas), International Raw Materials LTD (Pennsylvanie, États-Unis), Eti Bakır (Kastamonu, Turquie), ACIDEKA SA (Vizcaya, Espagne), Airedale Chemical Company Limited.( North Yorkshire, Royaume-Uni), BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne), Aguachem Ltd (Wrexham, Royaume-Uni), Feralco AB (Widnes, Royaume-Uni), Fluorsid (Milan, Italie), Aurubis AG (Hambourg, Allemagne), Nyrstar (Budel, Pays-Bas), Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne), Shrieve (Texas, États-Unis)

Acide sulfurique Aperçu du marché :

L’acide sulfurique est un acide fort avec des caractéristiques hygroscopiques et des propriétés oxydantes. Il est utilisé dans les industries des engrais, des produits chimiques, des textiles synthétiques et des pigments. D’autres applications incluent la fabrication de batteries, le décapage des métaux, entre autres procédés de fabrication industrielle. Sur le marché, l’acide sulfurique est disponible en différentes concentrations telles que 98 %, 96,5 %, 76 %, 70 % et 38 %. Une grande quantité d’acide sulfurique produit des sulfates de potassium et des engrais. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’acide sulfurique devrait atteindre la valeur de 25 898 281,42 mille USD d’ici 2029, à un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.

L’acide sulfurique est un liquide visqueux incolore hautement corrosif et l’un des produits chimiques les plus utilisés dans diverses industries des engrais, des pâtes et papiers, des mines et des produits chimiques. La plus grande quantité d’acide sulfurique est utilisée pour fabriquer de l’acide phosphorique, utilisé à son tour pour fabriquer des engrais phosphatés, du dihydrogénophosphate de calcium et des phosphates d’ammonium. Il est également utilisé pour fabriquer du sulfate d’ammonium, un engrais indispensable en cas de carence en soufre.

Segments de marché clés :

Marché mondial de l’acide sulfurique, par matière première (fonderies de métaux de base, soufre élémentaire, minerai de pyrite et autres), forme (concentré, acide sulfurique à 66 degrés Baume, acide de tour/Glover, acide de chambre/engrais, acide de batterie et acide sulfurique dilué), Processus de fabrication (processus de contact, processus de chambre de plomb, processus d’acide sulfurique humide, processus de métabisulfite et autres), canal de distribution (hors ligne et en ligne), application (engrais, fabrication de produits chimiques, raffinage du pétrole, traitement des métaux, automobile, textile, fabrication de médicaments, pâte et papier, industriel et autres) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

