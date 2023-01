Acide butyrique pour la taille du marché de l’alimentation animale est susceptible de connaître une croissance considérable d’ici 2029, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

» Le rapport d’étude de marché universel Acide butyrique pour l’alimentation animale fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lequel ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Selon ce rapport de marché, le marché mondial devrait observer une croissance modérément plus élevée. taux au cours de la période de prévision. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués à l’aide d’une analyse SWOT. Cette transformation peut être soumise aux mouvements d’acteurs ou de marques clés, notamment des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui, à leur tour, modifient le vision globale de l’industrie.

Acide butyrique pour l’analyse et la taille du marché de l’alimentation animale

Le marché mondial de l’acide butyrique pour l’alimentation animale connaît une croissance significative au cours de la période de prévision. L’acide butyrique pour l’alimentation animale est utilisé comme injection de butyrate de sodium chez les veaux en raison de cette libération de protéines plus importante. Ces acides et l’ajout alimentaire de glycérides de butyrate augmentent le poids corporel des animaux de chair. L’acide butyrique de troisième génération nouvellement créé sous forme de glycérides gagne en popularité parmi les chercheurs en raison de cette augmentation de la demande d’acide butyrique pour l’alimentation animale sur le marché mondial de l’acide butyrique pour l’alimentation animale à un rythme plus élevé.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’acide butyrique pour l’alimentation animale était évalué à 2335,85 millions USD en 2022 et devrait atteindre 5080,40 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 10,20% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus de les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, un réseau schémas des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Acide butyrique pour la portée et la segmentation du marché de l’alimentation animale

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (butyrate de sodium, butyrate de calcium , butyrate de magnésium et butyrate de potassium), animal (ruminants, porcs, volaille, aquaculture, animaux de compagnie, équins, oiseaux et autres), type (encapsulé et non encapsulé), source (synthétique et naturelle ), Cycle de vie (alimentation de croissance, alimentation de finition, alimentation de démarrage, alimentation de couveuse et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Eastman Chemical Company (États-Unis), Thermo Fisher Scientific (États-Unis), DSM (Pays-Bas), Merck KGaA (Allemagne), DAYANG CHEM (HANGZHOU) CO., LTD . (Chine), Great Plains Processing (États-Unis), Perstorp (Suède), Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd. (Chine), Kemin Industries, Inc., (États-Unis), Weifang Qiyi Chemical Co., Ltd, (Chine), OQ Chemicals GmbH (Allemagne), Finoric LLC (États-Unis), Palital Feed Additives BV, (Pays-Bas), Trouw Nutrition (Inde), Bioscreen technologies srl (Italie), Yufeng International Co., Ltd (Chine) Opportunités de marché Lancements de produits en plein essor

Augmentation du nombre d’investissements

Accroître le développement du marché des additifs alimentaires à base d’acide butyrique

Définition du marché

L’acide butyrique est une chaîne de graisses insaturées à faible teneur en carbone que l’on trouve principalement dans le lait de brebis, de chèvre et de bison. L’acide butyrique est également connu sous le nom d’acide butanoïque. Il est débarrassé du glycéride présent dans différents produits laitiers. L’acide butyrique a une odeur désagréable. Il est exempt de cheddar et de faute propagée par mesure d’hydrolyse. L’acide butyrique aide principalement à améliorer la santé globale et aide à se débarrasser de nombreuses maladies.

Dynamique du marché mondial de l’acide butyrique pour l’alimentation animale

Conducteurs

Demande croissante d’aliments pour animaux nutritifs

La demande accrue d’aliments nutritifs pour animaux dans le monde a entraîné une croissance substantielle du marché de l’acide butyrique pour l’alimentation animale. L’augmentation de la demande et de la production de plusieurs aliments pour animaux devrait être le principal moteur de l’utilisation de dérivés d’acide butyrique comme additifs pour l’alimentation animale. L’industrie de la volaille en croissance constante crée une croissance stable des revenus pour les fabricants d’acide butyrique pour l’alimentation animale. Il est évident que le poulet est le deuxième type de viande le plus consommé dans le monde.

Bénéfices associés à l’acide butyrique pour l’alimentation animale

La croissance rapide de l’industrie de la viande, dans un contexte de demande croissante des consommateurs pour des aliments riches en protéines tels que la viande, le lait et les œufs, stimule la demande d’aliments pour animaux de haute qualité tels que l’acide butyrique des industries bovine, avicole, porcine et aquacole. . Ainsi, la demande croissante d’additifs alimentaires pour animaux tels que les acides aminés, les vitamines et les minéraux, les enzymes alimentaires, les antibactériens et les acidifiants alimentaires devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Des opportunités

Accroître le développement du marché des additifs alimentaires à base d’acide butyrique

Au cours des dernières années, l’acide butyrique a été utilisé dans le secteur de l’alimentation animale pour réduire les performances des animaux. De nombreuses nouvelles générations ont été introduites pour augmenter les performances et la maniabilité du produit. Le développement récent des additifs alimentaires à base d’acide butyrique est le développement de ProPhorc SR, un ester de glycérol d’acide butyrique. Cet acide butyrique se trouve naturellement dans le miel et le lait. Ils sont la source la plus efficace d’acide butyrique protégé avec jusqu’à 85% de concentration d’acide butyrique. Le glycérol a de l’espace pour avoir trois molécules d’acide butyrique qui lui sont attachées par ce qu’on appelle des «liaisons ester». Ainsi, ce développement créera d’immenses opportunités pour la croissance du marché au cours de la période de prévision,

