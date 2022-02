Accords de partenariat sur le marché des technologies de transfection des acteurs clés 2022-2028

Le marché des technologies de transfection devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs moteurs tels que l’augmentation rapide de la pollution à travers le monde, la forte prévalence du syndrome d’obésité et d’hypoventilation (SST) et des maladies respiratoires, ainsi qu’un mode de vie malsain et les progrès technologiques associés à l’équipement de loisirs. oxygène. De plus, l’augmentation de la population gériatrique stimule la demande d’oxygénothérapie à domicile et offre également une opportunité de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse des acteurs clés :

Thermo Fisher Scientific

Lonza

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

Sigma Aldrich

OZ Biosciences

QIAGEN

Promega Corporation

Technologie Polyplus Transfection

Laboratoires SignaGen

Mirus Bio LLC

Le rapport couvre les développements clés du marché des technologies de transfection en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché du marché des technologies de transfection devraient avoir des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de technologies de transfection sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste des quelques entreprises engagées sur le marché des technologies de transfection.

Le rapport de recherche a été compilé en étudiant le marché en profondeur ainsi que les moteurs, les opportunités, les contraintes et autres stratégies ainsi que les nouveaux développements qui peuvent aider un lecteur à comprendre la situation exacte du marché ainsi que les facteurs qui peuvent limiter ou entraver la croissance du marché et le rapport ont également été mis à jour avec les impacts et les effets de la pandémie de coronavirus et comment elle a influencé le comportement des consommateurs et la croissance du marché ainsi que les industries.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de la technologie de transfection est segmenté en fonction de la méthode et de l’application. Sur la base de la méthode, le marché est segmenté en technologie de cotransfection, électroporation, technologie de transfection de lipides cationiques, technologie de transfection in vivo. Sur la base des applications, le marché est segmenté en production de virus, production de protéines, silençage génique, reprogrammation et différenciation des cellules souches et génération de lignées cellulaires stables.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché des technologies de transfection en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des technologies de transfection par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport propose des moteurs clés qui propulsent la croissance du marché mondial des technologies de transfection. Ces informations aident les acteurs du marché à concevoir des stratégies pour gagner en présence sur le marché. La recherche a également souligné les contraintes du marché. Des informations sur les opportunités sont mentionnées pour aider les acteurs du marché à prendre de nouvelles mesures en déterminant le potentiel dans les régions inexploitées.

