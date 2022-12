Accélérateurs du marché de la gestion des services sur le terrain, rapports de renseignement et opportunités commerciales Marché de la gestion des services sur le terrain

Un rapport intitulé «Global Field Service Management Market», récemment dévoilé par Data Bridge Market Research, présente une analyse de marché basée sur plusieurs facteurs. Le rapport fournit une analyse approfondie des pays clés dans les régions clés où le marché est en croissance. De plus, le rapport présente une connaissance approfondie des principaux acteurs de cette industrie et des stratégies clés qu’ils ont acceptées pour survivre et progresser dans l’industrie étudiée. Le rapport est un PDF de 350 pages avec une table des matières qui comprend une liste de figures et de tableaux.

Ce rapport d’analyse du marché de la gestion des services sur le terrain aide les entreprises à prospérer sur le marché en fournissant un ensemble d’informations sur le marché et cette industrie. Les contributions de divers experts de l’industrie qui sont essentielles pour une analyse approfondie du marché ont été utilisées avec beaucoup de soin pour créer ce premier rapport d’étude de marché. Le rapport sur le marché de la gestion des services sur le terrain couvre également le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, une analyse complète de leurs capacités de base, maintenant ainsi un paysage concurrentiel du marché devant les clients.

Un excellent mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions exploitables, de solutions de ressources humaines et de technologies modernes a été utilisé pour mieux élaborer ce rapport sur la gestion des services sur le terrain afin d’offrir une expérience supérieure au lecteur ou à l’utilisateur final. potentiel dans chaque région en fonction des taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, des tendances futures plausibles et des scénarios d’offre et de demande du marché. La définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche sont les principaux sujets dans lesquels ce rapport de marché est segmenté.

Le marché de la gestion des services sur le terrain devrait connaître une croissance du marché à un taux de 13,2 % au cours de la période de prévision. Impact sur la croissance du marché. Une augmentation du nombre d’opérations sur le terrain alimente la croissance du marché de la gestion des services sur le terrain.

Les acteurs clés présentés dans le rapport comprennent

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de la gestion des services sur le terrain sont Astea International Inc., Oracle, ServiceMax, SAP, Industrial and Financial Systems, Microsoft Corporation, Praxedo, ClickSoftware, Retriever Communications, ServicePower, Infor., Salesforce.com Inc., Jobber. , Accruent, P3C Technologies LLC, Pointman LLC, TeamHaven Ltd., FieldAware, MSI Data, GoSpotCheck Inc., Fieldomobify et bien d’autres. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. DBMR Analyst comprend la compétitivité et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Le rapport sur le marché de la gestion des services sur le terrain propose les points suivants :

** Évaluation de la part de marché de la gestion des services sur le terrain pour les segments régionaux et nationaux

** Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie

** Recommandations stratégiques de Field Service Management Market pour les nouveaux entrants.

** Prévisions du marché futur de la gestion des services sur le terrain pour tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés.

** Tendances du marché de la gestion des services sur le terrain (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations).

** Les perspectives concurrentielles cartographient les principales tendances communes dans le secteur de la gestion des services sur le terrain.

** Profil de l’entreprise, y compris la stratégie détaillée, les données financières et les développements récents

Le rapport fournit des tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques dans l’industrie de la gestion des services sur le terrain.

Des recommandations stratégiques dans des segments commerciaux clés ont soutenu les prévisions du marché de la gestion des services sur le terrain.

Ce rapport combine une description détaillée des stages associés, du paysage concurrentiel, des vastes portefeuilles de produits des principaux fournisseurs et des stratégies commerciales adoptées par les concurrents avec une analyse SWOT, des revenus, des ventes et de l’analyse des cinq forces de Porter.

Segmentation clé du marché

Basé sur les composants, le marché de la gestion des services sur le terrain est segmenté en solutions, services. Les solutions sont en outre sous-segmentées en planification, répartition et optimisation des itinéraires, gestion des clients, gestion des ordres de travail, gestion des stocks, gestion des contrats de service, rapports et analyses. Les services sont subdivisés en conseil, intégration et mise en œuvre, et formation et support.

En fonction du type de déploiement, le marché de la gestion des services sur le terrain est segmenté en sur site et dans le cloud.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la gestion des services sur le terrain est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises.

Basé sur la verticale, le marché de la gestion des services sur le terrain est segmenté en informatique et télécommunications, santé et sciences de la vie, fabrication, transport et logistique, construction et immobilier, énergie et services publics et services financiers. D’autres sont encore sous-segmentés en BFSI et Retail.

Raisons d’acheter le rapport :

** Améliorez vos ressources d’études de marché avec ce rapport complet et précis sur le marché mondial de la gestion des services sur le terrain

** Compréhension approfondie des scénarios de marché en vigueur et des conditions futures du marché pour se préparer à surmonter les défis et assurer une forte croissance

** Le rapport propose une étude approfondie et diverses tendances du marché mondial de la gestion des services sur le terrain

** Il propose une analyse approfondie de l’évolution des tendances du marché, des technologies actuelles et futures utilisées et des diverses stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché mondial de la gestion des services sur le terrain

** Fournir des recommandations et des conseils aux nouveaux entrants sur le marché mondial de la gestion des services sur le terrain et guider avec prudence les acteurs établis vers une croissance supplémentaire du marché

** Outre les avancées technologiques les plus en vogue sur le marché mondial de la gestion des services sur le terrain, il révèle les plans des acteurs dominants du secteur.

Faits saillants suivants les principaux moteurs du marché de la gestion des services sur le terrain:

Description de l’entreprise – une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie de l’entreprise – Résumé d’un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

Analyse SWOT – une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise

Historique de l’entreprise – progression des événements majeurs liés à l’entreprise

Principaux produits et services – Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Principaux concurrents – Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Emplacements et filiales importants – Liste et coordonnées des principaux emplacements et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés pour les 5 dernières années – les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par les entreprises ayant une histoire de 5 ans

