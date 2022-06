À un TCAC de 9,1 %, le marché mondial de l’huile d’avocat devrait générer 1 452,25 millions de dollars américains d’ici 2027, selon The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial de l’huile d’avocat était évalué à 669,48 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 1 452,25 millions de dollars américains d’ici 2027, en expansion à 9,1 % CAGR de 2019 à 2027. Les avantages pour la santé de l’huile d’avocat et la prévalence croissante des troubles du mode de vie sont les facteurs cruciaux accrédités pour l’expansion du marché.

L’huile d’avocat est perçue comme l’un des ingrédients les plus sains utilisés dans les produits de boulangerie, les boissons, les desserts laitiers et glacés, les sucreries et les collations, etc. L’huile offre de nombreux avantages en raison de sa teneur élevée en antioxydants et en graisses saines. Près de 70% des types d’huile d’avocat disponibles sur le marché sont constitués d’acide oléique qui améliore la santé cardiaque. La recherche montre que la consommation d’huile d’avocat maintient la santé cardiaque et réduit la pression artérielle et le taux de cholestérol sanguin. La teneur en lutéine de l’huile d’avocat améliore les conditions oculaires et réduit le risque de maladies oculaires liées à l’âge.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial de l’huile d’avocat sont Aconcagua Oil & Extract SA; Avocat Santé Limitée ; Crofts Ltd ; Bella Vado, Inc. ; La Tourangelle; MADANA Inc ; Mevi Avocats, Inc ; Olivier ; Sesajal SA de CV ; et Spectrum Organics Products, LLC.

Divers troubles du mode de vie tels que le diabète, l’obésité, les problèmes cardiovasculaires, etc. causés par la consommation de beurre et d’huiles riches en matières grasses augmentent la demande d’huile d’avocat saine. Selon l’OMS, plus de 17 millions de personnes dans le monde meurent chaque année de maladies cardiovasculaires (MCV), principalement dues à des accidents vasculaires cérébraux et à des crises cardiaques. Environ 80 % des décès prématurés peuvent être évités en pratiquant des activités physiques et en maintenant une alimentation saine comprenant des ingrédients naturels. Par conséquent, les médecins et les scientifiques du monde entier recherchent divers remèdes naturels pour guérir les maladies cardiovasculaires chroniques. Ceci, à son tour, a stimulé la demande de consommation d’huile d’avocat pour maintenir la santé et éloigner les troubles du mode de vie.

Cependant, des alternatives facilement disponibles à l’huile d’avocat entravent la croissance du marché mondial de l’huile d’avocat.

En fonction du type, le marché de l’huile d’avocat est segmenté en extra vierge, vierge, raffinée et mélanges. Le segment extra vierge a capturé 43,4 % de part de marché en 2018. Le segment a recueilli 290,6 millions de dollars US en 2018 et devrait générer 640,3 millions de dollars US d’ici 2027 à un TCAC de 9,3 % de 2019 à 2027.

Par nature, le marché de l’huile d’avocat est divisé en biologique et conventionnel. Le segment biologique a dominé le marché en 2018 avec 79,3 % de la part totale des affaires. Il représentait 530,9 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 1 135,3 millions de dollars américains d’ici 2027, augmentant à 8,9 % le TCAC pour la période de prévision.

En parlant de variété, le marché de l’huile d’avocat est fragmenté en hass, pinkerton, fuerte, gwen et autres ; dont le hass occupait à lui seul 50,7% de parts de marché en 2018 avec la somme de 339,2 millions de dollars US. En outre, il devrait atteindre 728,1 millions de dollars américains d’ici 2027 avec un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision.

En termes d’application, le marché de l’huile d’avocat est divisé en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et autres. Parmi ceux-ci, le segment des aliments et boissons a dominé le marché avec une part de 43,8 % de l’activité en 2018. Il a amassé 293,5 millions de dollars US en 2018 et devrait rapporter 647,0 millions de dollars US d’ici 2027, en croissance à un taux de croissance annuel de 9,3. % jusqu’en 2027.

En ce qui concerne le canal de distribution, la catégorisation du marché comprend les hypermarchés et supermarchés, les magasins spécialisés, les magasins en ligne et autres. Le segment des hypermarchés et supermarchés occupait 45,8 % de la part de marché en 2018. Le segment valait 306,9 millions de dollars américains en 2018 et devrait accumuler 661,7 millions de dollars américains d’ici 2027, en croissance à un TCAC de 9,0 % tout au long de la période de prévision.

Basé sur la région, l’Amérique du Nord a dominé le marché en 2018 avec 42,1% de la part totale. Le marché de l’huile d’avocat en Amérique du Nord s’élevait à 281,73 millions de dollars américains en 2018 et est estimé à 618,66 millions de dollars américains d’ici 2027, en expansion à un TCAC de 9,2 %. Cependant, l’Asie-Pacifique a affiché la croissance la plus rapide avec le TCAC le plus élevé de 9,9 %. Le marché était évalué à 148,32 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 342,73 millions de dollars américains d’ici 2027.

En juin 2018, La Tourangelle a lancé une nouvelle gamme de vinaigrettes bio composées d’huiles artisanales. Ces produits présentent une variété de saveurs, telles que l’huile d’avocat vierge biologique, l’huile d’olive extra vierge biologique, l’huile de sésame grillé biologique, etc.

