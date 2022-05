À un TCAC de 7,3 %, le marché des contrôleurs de température à canaux chauds émerge avec 203,17 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché du contrôleur de température des canaux chauds jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, application, zone de contrôle et géographie», le marché devrait passer de 124,31 millions de dollars américains en 2021 à 203,17 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 7,3 % de 2021 à 2028.

Les nouveaux contrôleurs multizones à écran tactile basés sur Linux sont destinés à être utilisés dans des applications avec un grand nombre de zones dans diverses industries, notamment l’automobile, le médical, les produits pharmaceutiques, l’emballage, les bouchons et fermetures, et la fabrication de pièces techniques. Par exemple, SISE Plastics Regulate Systems Inc., Atlanta, a présenté sa nouvelle génération de technologie de contrôleur multizone nommée MV3 chez Amerimold ; le produit est proposé en cinq tailles — XS, S, M, L et XL — et trois variantes de puissance — 2,5 A, 15 A et 30 A.

Paysage concurrentiel : Marché du contrôleur de température à canaux chauds : EMI Corporation ; EWIKON HEIßKANALSYSTEME GMBH ; gammaflux ; GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH ; Husky Injection Molding Systems Ltd. ; Meusburger Georg GmbH & Co KG; Moule Hotrunner Solutions Inc. ; Société FISA ; INGLASS S.P.A. ; et HILLENBRAND, INC. (MOLD-MASTERS)

Ces contrôleurs de température à canaux chauds de nouvelle génération sont capables de contrôler jusqu’à 336 zones. Ils sont proposés avec trois tailles d’écrans tactiles classiques : 7″, 10″ et 12″. De plus, ces nouveaux modèles ont accès aux cartes puissance et thermocouple par des tablettes latérales pivotantes et amovibles. Ces produits de nouvelle génération présenteraient des fonctions pratiques et sophistiquées telles que quatre démarrages progressifs, le groupement de zones et la fonction PTI pour les anomalies de thermocouple, Moldscan pour le diagnostic en temps réel des canaux chauds et la détection des fuites de matériau, qui sont activés par les cartes d’alimentation et de thermocouple accessibles sur des étagères pivotantes amovibles. Le système est bilingue (prend en charge jusqu’à à 11 langues) et dispose d’une capacité de mémoire illimitée pour les fichiers de moules. Enfin, le MV3 peut s’interfacer avec les IMM, enregistrer et surveiller les températures de production, ce qui le rend idéal pour les applications de l’Industrie 4.0.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Contrôleur de température à canaux chauds. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché du contrôleur de température à canaux chauds pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché.

En fonction du type, le marché des contrôleurs de température à canaux chauds est divisé en canaux chauds à obturateur de soupape et canaux chauds à obturateur ouvert. En 2020, le segment des canaux chauds à obturateur de soupape a dominé le marché, représentant une part de marché plus importante. Par application, le marché des contrôleurs de température à canaux chauds est segmenté en industrie automobile, industrie électronique, industrie médicale, industrie de l’emballage et autres. En 2020, le segment de l’industrie de l’emballage représentait la plus grande part de marché. De même, en fonction de la zone de contrôle, le marché des régulateurs de température à canaux chauds est segmenté en 12 zones, 12 à 48 zones, 48 ​​à 72 zones, 72 à 108 zones, 108 à 144 zones, 144 à 180 zones, 180 à 216 zones. , et au-dessus de 216 zones. En 2020, le segment 12–48 zones représentait la plus grande part de marché. Géographiquement, le marché est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). En 2020, l’Amérique du Nord représentait la part importante du marché mondial.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du contrôleur de température à canaux chauds en Amérique du Nord

La pandémie de COVID-19 a touché presque toutes les industries du monde au cours de l’exercice 2020 en raison des mesures de verrouillage imposées par divers pays, qui ont perturbé la chaîne d’approvisionnement de différentes industries et généré un écart entre l’offre et la demande dans différentes industries. L’industrie de l’emballage en Amérique du Nord a été confrontée à de nombreux défis en raison d’opérations suspendues ou perturbées dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, de l’automobile et de la médecine. Les usines d’assemblage et les installations des fournisseurs dans différents pays d’Amérique du Nord ont été fermées en mars et mai 2020.

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

