À un TCAC de 7,1 %, le marché mondial du fromage végétalien devrait rapporter 4 651,68 millions de dollars américains d’ici 2027, selon The Insight Partners’

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial du fromage végétalien était évalué à 2 705,00 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 4 651,68 millions de dollars américains d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 7,1 % sur la période 2020-2027. Les avantages pour la santé associés au fromage végétalien et l’augmentation des cas d’intolérance au lactose chez les consommateurs sont les principaux facteurs crédités pour cette expansion.

Il y a eu une demande croissante de fromage végétalien en raison de la prise de conscience des avantages pour la santé liés au fromage végétalien, qui est préparé à partir de diverses sources végétales. Ces sources sont bien connues pour leurs propriétés nutritionnelles élevées qui ont suscité l’intérêt des consommateurs du monde entier. Le fromage végétalien est une riche source de divers minéraux, vitamines, potassium, calcium et fibres. Ce profil nutritionnel fort du fromage végétalien a entraîné une augmentation de sa demande à l’échelle mondiale. Le fromage végétalien est comparativement plus faible en matières grasses et est probablement sans gluten. La teneur élevée en glucides et en fibres du fromage végétalien est notée pour fournir une énergie abondante au consommateur. Tous ces facteurs ont contribué à l’expansion et au développement du marché mondial du fromage végétalien.

L’intolérance au lactose est l’incapacité du consommateur à digérer des quantités importantes de lactose présentes dans le lait et les produits laitiers. La demande de produits alimentaires sans lactose tels que le fromage végétalien est stimulée par l’incidence accrue d’allergies et d’intolérances alimentaires. Les symptômes observés par les personnes intolérantes au lactose comprennent des douleurs abdominales, des crampes, des ballonnements, des gaz (flatulences) et des gargouillements de diarrhée dans le système digestif, des borborygmes et peuvent entraîner une prise de poids chez les enfants.

D’autre part, une préférence plus élevée pour le fromage laitier que pour le fromage végétalien est susceptible d’entraver la croissance du marché.

Selon le type de produit, le marché du fromage végétalien est divisé en mozzarella, parmesan, cheddar, fromage à la crème, ricotta et autres. Parmi ceux-ci, le segment de la mozzarella représentait 33,5 % de la part de marché en 2019. Le segment a été évalué à 905,40 millions de dollars américains en 2019 et devrait rapporter 1 579,58 millions de dollars américains d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 7,3 % sur la période 2020-2027. .

Sur la base du type de forme, la sphère du marché mondial du fromage végétalien est divisée en tranches, en dés/cubes, râpés, en blocs, à tartiner et autres. Parmi ceux-ci, le segment des tranches détenait 29,7 % de la part de marché en 2019. Le segment a été évalué à 681,57 millions de dollars US en 2019 et devrait se développer à un TCAC de 7,6 % sur la période 2020-2027 pour amasser 1 209,21 millions de dollars US d’ici 2027.

Par source, le marché du fromage végétalien est divisé en lait d’amande, lait de soja, lait de coco, lait de cajou et autres. Parmi ceux-ci, le segment du lait d’amande représentait 52,7% de la part de marché en 2019. Le segment était estimé à 1 426,27 millions de dollars US en 2019 et devrait se développer à un TCAC de 7,4% sur la période 2020-2027 pour atteindre 2 504,72 millions de dollars US d’ici 2027. .

Selon le canal de distribution, le marché mondial du fromage végétalien est classé en hypermarchés et supermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés, en ligne et autres. Le segment des supermarchés et des hypermarchés a dominé le marché du fromage végétalien avec une part de marché de 39,1 %, évaluée à 1 058,38 millions de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision pour atteindre 1 834,66 millions de dollars américains d’ici 2027.

Selon la région, l’Europe a dominé la part de marché mondiale du fromage végétalien en 2019. Le marché européen du fromage végétalien a amassé 989,05 millions de dollars américains en 2019 et devrait rapporter 1 711,82 millions de dollars américains d’ici 2027, enregistrant un excellent TCAC de 7,2 % sur la période 2020-2027. .

Les principales entreprises contribuant à l’évaluation du marché mondial des adhésifs céramiques sont Daiya Foods Inc; Field Roast Grain Meat Co. Inc. ; Suis ton coeur; Galaxy Nutritional Foods, Inc. ; Bonnes nourritures de planète ; et Kite Hill.

En janvier 2020, Greenleaf Foods, SPC, propriétaire de la marque leader à base de plantes Field Roast Grain Meat Co™ («Field Roast»), a annoncé que sa variété de tranches de fromage à base de plantes la plus vendue dans le commerce de détail aux États-Unis ; Chao Creamery Creamy Original de Field Roast sera disponible dans certains magasins Costco aux États-Unis, en Ontario et au Canada.

En juin 2018, Field Roast Grain Meat Co. a annoncé un accord de distribution exclusif avec Essen Foods. À la suite d’un examen concurrentiel des partenaires de distribution servant Field Roast en Australie et en Nouvelle-Zélande, Essen Foods a été sélectionné pour rationaliser le processus de distribution sur ces marchés en raison de sa vision de la marque et de sa vaste expérience en tant qu’importateur et distributeur de produits alimentaires fabriqués aux États-Unis.

