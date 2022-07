À un TCAC de 7,0 %, le marché des capsules de café devrait accumuler 14 062,20 millions de dollars américains d’ici 2027, selon The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial des capsules de café était évalué à 8 327,19 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 14 062,20 millions de dollars américains d’ici 2027, en croissance à un TCAC de 7,0 % sur la période 2020-2027. Les avantages pour la santé associés au café et le style de clientèle axé sur la commodité sont les facteurs cruciaux qui contribuent à cette expansion.

Les consommateurs prennent désormais conscience des bienfaits du café sur la santé et sont plus disposés à payer pour du café. Les consommateurs consomment du café en raison de ses effets énergétiques et thérapeutiques. La consommation de café a montré des effets positifs sur les maladies non transmissibles. De plus, le café contribue davantage à l’apport quotidien en antioxydants que le thé, les fruits et les légumes. C’est généralement un mélange de nombreux composés bioactifs qui possèdent des effets anti-inflammatoires, anti-fibrotiques et anticancéreux. Les buveurs de café quotidiens réduisent leur risque de décès prématuré par rapport aux non-buveurs. La caféine contenue dans le café affecte des zones particulières du cerveau responsables de la concentration et de la mémoire qui stimulent la mémoire à court terme. De plus, la consommation régulière de café aide à prévenir le déclin cognitif lié à la maladie d’Alzheimer et à d’autres types de démence.

L’inclinaison des consommateurs vers des machines innovantes pour plus de commodité a augmenté l’adoption de machines à café à capsules à travers le monde, stimulant ainsi la croissance du marché. De nos jours, en raison de l’urbanisation, les consommateurs ont un mode de vie axé sur le travail. Ils ont besoin de tout rapidement et facilement. C’est là que la capsule de café entre en demande. L’augmentation de la demande de boissons au café prêtes à boire stimule principalement le marché dans toute l’Asie-Pacifique. Il y a eu une augmentation de l’application de ces produits dans les cafés en raison de la demande croissante des consommateurs pressés par le temps. Les progrès continus de la technologie des machines à capsules mises à niveau avec de nouvelles fonctionnalités, des concepts innovants et des applications évoluent pour fournir une qualité et une capacité améliorées, ainsi qu’une faible consommation d’énergie et un coût de maintenance minimal. Par conséquent,

D’autre part, l’impact environnemental des capsules de café entravera probablement l’augmentation du marché au cours de la période d’analyse.

Sur la base de la gamme de produits, le marché mondial des capsules de café est divisé en système open source et système à source fermée. Parmi ceux-ci, le segment des systèmes open source détenait 64,2% de la part de marché en 2019. Le segment était estimé à 2 979,95 millions de dollars US en 2019 et devrait amasser 5 089,41 millions de dollars US d’ici 2027, en expansion à 7,1% TCAC sur 2020-2027 .

Selon l’application, la sphère du marché des capsules de café est divisée en ménages et commerciaux. Parmi ceux-ci, le segment commercial a capturé 74,5% de la part de marché en 2019. Le segment était évalué à 6 202,15 millions de dollars US en 2019 et devrait croître à un TCAC de 6,9% au cours de la période de prévision pour récolter 10 400,21 millions de dollars US d’ici 2027.

De plus, sur la base du canal de distribution, le marché des capsules de café est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, magasins en ligne et autres. En 2019, le segment des supermarchés et des hypermarchés détenait la plus grande part du marché, contribuant à une part de marché de 45,9 %, évaluée à 3 825,27 millions de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision pour atteindre les États-Unis. 6 391,81 millions de dollars d’ici 2027.

Par région, l’Europe détenait la plus grande part du marché mondial des capsules de café en 2019. Le marché des capsules de café en Europe était évalué à 2 611,91 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 4 376,10 millions de dollars américains d’ici 2027. Pendant ce temps, le marché de l’APAC devrait enregistrer un taux de croissance fulgurant de 7,5 % sur la période 2020-2027. Le marché APAC a été évalué à 1 776,81 millions de dollars US en 2019 et devrait rapporter 3 116,94 millions de dollars US d’ici 2027.

Les principaux acteurs qui formulent le paysage concurrentiel du marché mondial des capsules de café sont Nestlé Nespresso SA, Vittoria Food & Beverage, Coind Group, Jacobs Douwe Egberts et illycaffè SpA .

Voici quelques développements clés enregistrés récemment :

En mai 2020, Vittoria Food and Beverage a lancé une gamme de 18 mélanges et

origines uniques compatibles avec les machines Nespresso.

En septembre 2019, VERO a lancé la gamme de capsules de café à l’international.

En octobre 2017, Belmoca a lancé sur le marché la capsule en aluminium compatible Nespresso sous la marque Belmio.

