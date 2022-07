À un TCAC de 6,4 %, le marché des câbles électriques sous-marins émerge avec 11 829,01 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des câbles électriques sous-marins jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, matériau conducteur, tension et application », le marché devrait passer de 7 643,46 millions de dollars américains en 2021 à 11 829,01 millions de dollars américains d’ici 2028. On estime qu’il augmentera à un TCAC de 6,4 % de 2021 à 2028.

L’augmentation constante des investissements à travers le monde dans plusieurs projets pétroliers et gaziers offshore, parcs éoliens offshore et projets de transmission d’énergie interpays devrait augmenter la demande de câbles électriques sous-marins à travers le monde. les investissements majeurs comprennent un énorme pipeline d’interconnexion entre le pays et le projet insulaire au fil des ans. Certains des principaux projets de câbles électriques sous-marins HVDC comprennent IceLink, MSNLink et NorthConnect, Nord.Link et NorGer, UK Western Link, IFA2, NemoLink, Euro-Asia Interconnector, Labrador-Island, Maritime Link, India-Sri Lanka Interconnection, et Sumatra-Java. De même, des régions comme le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique latine disposent également d’un solide pipeline pour la construction de parcs éoliens.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative : – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00008943/

Selon l’étude de marché, la région Amérique latine prévoit de construire 120 2000 GW de parcs éoliens d’ici 2050. De même, la région Moyen-Orient et Afrique prévoit de construire 40 2000 GW de parcs éoliens d’ici 2050. Ces énormes investissements de plusieurs pays à travers tous Les applications de câbles électriques sous-marins devraient propulser la demande d’énergie sous-marine au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel : marché des câbles électriques sous-marins : Groupe Prysmian, Sumitomo Corporation, Furukawa Electric Group, LS Cable & System Ltd. et ABB Ltd. Sont les principaux acteurs du marché des câbles électriques sous-marins. De plus, plusieurs autres acteurs essentiels du marché ont été étudiés et analysés au cours de cette étude pour obtenir une vision globale du marché et de son écosystème.

Le marché des câbles électriques sous-marins est analysé sur la base du type, du matériau conducteur, de la tension, de l’application et de la géographie. En fonction du type, le marché des câbles électriques sous-marins est divisé en monocœur et multicœur. Basé sur le matériau conducteur, le marché des câbles électriques sous-marins est segmenté en cuivre et en aluminium. Basé sur la tension, le marché des câbles électriques sous-marins est segmenté en haute tension terrestre et moyenne tension. Sur la base des applications, le marché des câbles électriques sous-marins est segmenté en pétrole et gaz offshore, énergie éolienne offshore et connexion inter-pays et insulaire. Sur la base de la géographie, le marché des câbles électriques sous-marins est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale.

Planifiez une discussion de prévente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée du rapport, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie, l’assistance sur les technologies et les définitions du marché : – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00008943/

La pandémie de COVID-19 a perturbé l’économie de l’APAC et le marché des câbles sous-marins de la région en 2020, car deux des pays les plus peuplés du monde, la Chine et l’Inde, sont situés dans la région. En 2020, la Chine représentait plus de la moitié des expansions éoliennes offshore mondiales. Pour la première fois, la Chine a représenté une part aussi importante dans la partie des expansions. De plus, la Chine occupe toujours la deuxième place dans la capacité mondiale d’énergie éolienne offshore, où la Chine détient actuellement environ 28 %. La crise du COVID-19 a entraîné une chute massive des économies des pays APAC et a un effet significatif sur le développement des plates-formes offshore dans la région en 2020. Cela a entraîné une baisse substantielle du marché des câbles électriques sous-marins APAC en 2020.

Détails du chapitre du marché des câbles électriques sous-marins:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des câbles électriques sous-marins

Partie 04 : Dimensionnement du marché des câbles électriques sous-marins

Partie 05: Segmentation du marché des câbles électriques sous-marins par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques : – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00008943/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876