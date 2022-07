À un TCAC de 4,4 %, le marché mondial des feuilles d’électrodes devrait valoir 18 490,99 millions de dollars d’ici 2028, selon The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Prévisions du marché de la feuille d’électrode jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type d’industrie, état, matériau, gamme, application et géographie», le marché devrait passer de 13 671,21 millions de dollars US en 2021 à 18 490,99 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,4 % de 2021 à 2028.

Selon l’India Brand Equity Foundation, le nombre d’arrivées de touristes internationaux en Inde atteindra 30,5 millions d’ici 2028. Le gouvernement indien a décidé d’accorder un visa touristique gratuit d’un mois à 500 000 touristes jusqu’en mars 2022. Ainsi, avec une augmentation dans le nombre de clients internationaux, le besoin de systèmes de sécurité devrait également augmenter proportionnellement, ce qui stimule la demande de feuilles d’électrodes respectives.

Le marché mondial des feuilles d’électrodes est segmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Amérique du Sud et centrale. En 2020, l’Asie-Pacifique était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Divers aspects des systèmes de sécurité impliquent des cartes de circuits imprimés (PCB) respectives pour les entreprises, les bâtiments gouvernementaux, les complexes résidentiels, les aéroports et les frontières nationales. Les systèmes de sécurité à haute efficacité jouent un rôle important dans la sûreté et la sécurité de ces lieux vulnérables. L’exigence croissante de systèmes de sécurité entraîne considérablement la demande de feuilles d’électrodes respectives. Le type de PCB parfait dépend de l’application, mais tous les PCB utilisés pour les applications de sécurité et de sûreté doivent être fiables car ils doivent fonctionner comme prévu au moment de l’utilisation. Quelques sécurités et équipements de sécurité, impliquant des PCB cruciaux, sont les détecteurs de fumée, les caméras de sécurité et les serrures de porte électroniques. Les caméras de sécurité (intérieures ou extérieures) dépendent des PCB car elles sont utilisées pour surveiller les images de sécurité. Les alarmes anti-intrusion, les détecteurs de fumée, les caméras vidéo, les détecteurs de monoxyde de carbone et les serrures de porte électroniques intègrent également des PCB de haute qualité. Une autre utilisation principale de la feuille d’électrode est dans les PCB des scanners à rayons X utilisés dans divers aéroports nationaux et internationaux.

Diverses économies de la région Asie-Pacifique ont connu une forte baisse de leur produit intérieur brut (PIB) en 2020 en raison de la fermeture soudaine de la majorité des activités économiques à travers le pays. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la pandémie a touché de grands pays comme l’Inde, l’Australie, la Chine et le Japon. L’Inde est le pays le plus touché par la pandémie dans cette région. Les limitations imposées par les gouvernements pour contrôler la propagation du COVID-19 pendant la période initiale de l’épidémie dans les pays mentionnés affectent le processus de production en raison de la restriction d’une main-d’œuvre limitée. L’électronique grand public et l’automobile sont les secteurs importants qui contribuent à la croissance du marché des feuilles d’électrodes dans la région. En raison d’une perte d’emploi ou d’une réduction de salaire, la capacité d’achat du client a considérablement diminué. La baisse du pouvoir d’achat a eu un impact sur les ventes de téléviseurs, de machines à laver, de climatiseurs et d’autres appareils électroniques. Selon les associations de l’industrie automobile, l’industrie automobile indienne a subi une perte quotidienne d’environ 31 164 millions de dollars américains en 2020.

Utilisation croissante des batteries lithium-ion

Le besoin de batteries lithium-ion augmente notamment dans diverses parties du monde. Quelques-unes des applications typiques des batteries lithium-ion comprennent les ordinateurs portables, les téléphones portables, les alimentations de secours, les alimentations sans coupure, les biens électroniques grand public, les systèmes de stockage d’énergie et la mobilité électrique. Les besoins en batteries lithium-ion pour véhicules électriques en Chine devraient représenter environ 700 GWh d’ici 2030. Un besoin aussi élevé représente environ la moitié des besoins mondiaux en batteries lithium-ion pour véhicules électriques en 2030. De plus, avec la croissance du revenu disponible dans de nombreux pays en développement d’Asie-Pacifique et la demande croissante de tablettes, d’ordinateurs personnels et de produits électroniques grand public devrait augmenter dans les années à venir. Ainsi, la croissance du secteur de l’électronique grand public et de l’automobile stimule la demande de feuilles d’anode en nickel, en cuivre et en alliage de cuivre laminé pour fabriquer des batteries lithium-ion. Ainsi, l’exigence croissante d’alimentations sans interruption dans le secteur manufacturier et l’investissement croissant dans le secteur des batteries lithium-ion devraient avoir un impact positif sur le marché mondial des feuilles d’électrodes.

Aperçu du marché basé sur le type de feuille d’électrode

En fonction du type, le marché des feuilles d’électrodes est divisé en anode et cathode. Le segment des cathodes était en tête du marché avec une part de marché de 66,4 % en 2020. Une feuille de cathode entre principalement en contact avec l’électrolyte et agit comme une connexion à la borne négative du condensateur. Ce type de feuille a un degré de pureté relativement plus faible, autour de 99,8 %. Compte tenu de la conception, un condensateur électrolytique en aluminium non solide implique une deuxième feuille d’aluminium, également appelée feuille de cathode. La feuille de cathode est alliée à divers métaux tels que le silicium, le cuivre et le titane pour réduire la résistance de contact avec l’électrolyte et rendre difficile la formation d’oxyde pendant la décharge. La feuille de cathode est gravée pour agrandir la surface. Il est nécessaire d’éviter le contact direct entre les feuilles d’anode et de cathode car un tel contact, même à basse tension, peut conduire à un court-circuit. Une feuille de cathode de condensateurs électrolytiques en aluminium présente une fine couche d’oxyde d’origine aérienne, ayant une résistance à la tension d’environ 1 à 1,5 V. Ces condensateurs électrolytiques à électrolyte non solide peuvent supporter en permanence une tension inverse minimale. La demande de feuilles cathodiques augmente dans les applications de batteries de véhicules hybrides et électriques.

La liste des entreprises – Marché de la feuille d’électrode

Nippon Chemi-Con Corporation ; Industrie De Nora S.p.A. ; Société TDK ; Targray Technology International Inc. ; KDK Corporation ; SOCIÉTÉ NICHICON ; JAPON CONDENSATEUR INDUSTRIEL CO., LTD. ; CCP SATMA ; TBEA Co., Ltd. ; et Xinjiang Zhonghe Co., Ltd. font partie des principales entreprises opérant sur le marché des feuilles d’électrodes.

En 2021, pour la basse tension, KDK Corporation a introduit les feuilles gravées et formées U199, les feuilles gravées et formées U191 et les feuilles gravées et formées LM108EF2.

