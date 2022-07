À un TCAC de 11,6 %, la croissance des revenus du marché mondial des services de FIV est de 31 613,76 millions de dollars américains d’ici 2027

Selon l’étude de marché de The Insight Partners intitulée « IVF Services Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Cycle Type and End User », le marché devrait atteindre 31 613,76 millions de dollars US d’ici 2027 contre 13 496,29 millions de dollars US. en 2019. On estime qu’il croîtra à un TCAC de 11,6 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché et les facteurs qui animent le marché ainsi que ceux qui dissuadent sa croissance.

La FIV ou fécondation in vitro est une technologie de reproduction à la mode dans laquelle les ovules des ovaires de la femme et l’échantillon de sperme d’un homme sont récupérés et diffusés manuellement à l’extérieur dans une boîte en verre de laboratoire. Après la fécondation, ces ovules fertiles subissent une culture d’embryons pendant quelques jours et sont transférés dans le même utérus ou dans l’utérus d’une autre femme pour établir une grossesse réussie.

Le taux de fécondité est en baisse constante à l’échelle mondiale en raison de divers facteurs, tels que la tendance croissante des mariages tardifs et l’augmentation de l’infertilité liée à l’âge. Les taux de fécondité mondiaux devraient chuter à 2,4 enfants par femme d’ici 2030 et à 2,2 enfants par femme d’ici 2050. Environ 12 % des femmes âgées de 15 à 44 ans aux États-Unis ont eu des difficultés à tomber enceintes ou à mener une grossesse à terme, quel que soit leur état matrimonial. . De plus, environ 6,0% des femmes mariées âgées de 15 à 44 ans aux États-Unis sont incapables de tomber enceinte après un an d’essai (infertilité). Selon le National Center for Health Statistics, le taux de natalité aux États-Unis en 2018 était estimé à 11 968 naissances pour 1 000 personnes, soit une baisse de 0,95 % par rapport à 2017. De plus, les maladies à chlamydia causent environ 4 à 5 millions d’infections par an aux États-Unis. S’il n’est pas traité à temps, il peut entraîner l’infertilité chez les hommes et les femmes.

Max Santé ; Floraison FIV ; CCRM Fertilité.; FERTILITÉ D’OXFORD ; Créer la santé (Créer la fertilité); Medicover ; Clinique de fertilité Aevitas ; Clinique de fertilité BIOART ; Prélude Fertilité, Inc. ; et Don de la vie.

Le rapport segmente le marché mondial des services de FIV comme suit :

Par type de cycle

• Cycles de FIV frais

• Cycles de FIV décongelés

• Cycles de FIV d’ovules de donneur

Par utilisateur final

• Cliniques de fertilité

• Hôpitaux

• Centres chirurgicaux et instituts de recherche clinique

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie des services de FIV. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

