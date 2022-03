à contrôle solaire atteindra 12,44 milliards USD d’ici 2028 | Rapports et données

Le marché du verre à contrôle solaire devrait atteindre 12,44 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à une demande croissante des industries de la construction et du bâtiment à l’échelle mondiale. D’après les statistiques, la demande accrue de l’industrie automobile devrait devenir l’intérêt de croissance le plus courant à l’échelle mondiale dans les années à venir.

Le verre à contrôle solaire est un type de verre avec des revêtements spéciaux qui réduisent la quantité de chaleur pénétrant dans les bâtiments et réfléchissent une partie importante de la lumière du soleil, rendant ainsi l’espace intérieur plus frais et plus lumineux. L’utilisation croissante du verre dans les bâtiments modernes et la prise de conscience croissante du confort des personnes ont entraîné une utilisation plus efficace du verre de contrôle solaire dans les bâtiments et le marché automobile. Il laisse passer un minimum de lumière solaire et réfléchit une grande quantité de chaleur solaire, ce qui le rend plus favorable aux applications de construction écologique. La tendance croissante des constructions de bâtiments écologiques avec une efficacité énergétique élevée et des émissions de CO 2 réduites devrait stimuler la demande du marché pour le verre de contrôle solaire au cours de la période de prévision.

L’APAC représente la plus grande part de marché de 35,31% en 2020. Les économies émergentes des pays développés comme l’Inde et la Chine sont l’une des principales raisons de la croissance du marché de l’APAC. Les politiques gouvernementales favorables au Japon et en Chine devraient encourager la demande pour ce marché. L’utilisation croissante dans l’industrie automobile, entraînant une réduction des coûts de climatisation, devrait avoir un impact positif sur la demande de verre de contrôle solaire au cours de la période de prévision.

Les principaux participants sont : NSG, AGC Glass, Saint-Gobain, PPG Glass Industries, Guardian Glass, Sisecam Flat Glass, Euroglas GmbH, AIG, SYP Glass, XINYI

Aperçu du marché:

Le marché des matériaux et des produits chimiques connaît une expansion rapide en termes de revenus au cours des dernières années et au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de matières premières et de produits chimiques pour diverses applications industrielles telles que le papier et la peinture, les aliments et les boissons, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, la fabrication, la construction. et agricole. La croissance des revenus du marché mondial du verre à contrôle solaire est attribuée à des facteurs tels que l’industrialisation et l’urbanisation rapides, la sensibilisation croissante à l’énergie verte, l’inclinaison croissante vers les produits écologiques et biodégradables et la présence croissante des aliments emballés. En outre, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, l’augmentation du revenu disponible et la demande croissante de produits tels que les savons, les détergents et les parfums à usage quotidien alimentent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

Le rapport offre des informations précises sur chaque acteur du marché ainsi que la position mondiale, le plan d’expansion des activités, le contrat de licence, les investissements en recherche et développement et les plans d’expansion de la base de produits. Le marché mondial du verre de contrôle solaire est extrêmement compétitif et comprend des opérations clés aux niveaux mondial et régional. Les grandes entreprises se concentrent sur le développement de nouvelles stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les collaborations et les lancements de nouveaux produits pour maintenir leur position sur le marché et améliorer leur base de produits.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le verre de contrôle solaire est un produit de haute technologie fabriqué par l’industrie du verre pour permettre à la quantité de lumière solaire nécessaire de passer à travers une fenêtre ou une façade tout en rayonnant et en réfléchissant une partie importante de la chaleur du soleil. L’espace intérieur reste lumineux et beaucoup plus rafraîchissant que ce ne serait le cas si le verre ordinaire était utilisé.

Le marché mondial du verre de contrôle solaire se développe à une vitesse rapide en raison de la demande accrue de l’industrie automobile et de la construction.

Le verre réfléchissant est principalement du verre flotté ordinaire avec un revêtement métallique qui réduit la chaleur solaire. Ce revêtement métallique spécial fournit également un effet miroir sans tain. Ainsi, empêchant la visibilité de l’extérieur et préservant l’intimité, le verre réfléchissant est principalement utilisé pour le vitrage structurel des façades.

Le secteur réfléchissant du segment de produits représente la plus grande part de marché de 55,19 % en 2020. Cela est dû à la demande croissante des industries de l’automobile et de la construction à l’échelle mondiale.

Les bâtiments commerciaux représentent la plus grande part de marché de 39,30 % en 2020. La croissance de ce segment est due à l’augmentation du nombre de bâtiments commerciaux et aux préoccupations croissantes concernant les coûts de la climatisation élevée.

Le secteur automobile devrait être le segment d’application à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de ce segment est due à la conception des véhicules développée par les principaux constructeurs automobiles tels que Mercedes et Ford-Chrysler USA LLC, qui devrait encore propulser la croissance du marché.

Parmi le segment d’épaisseur, 3-5 mm devrait croître à un taux plus élevé de 8,6 % au cours de la période de prévision. Une épaisseur de verre de 4 mm offre la meilleure efficacité par rapport aux autres épaisseurs de verre. Cependant, l’utilisation d’un verre de 4 mm d’épaisseur nécessite des précautions de manipulation pour éviter des surcoûts dus à la casse.

La consommation du produit dans les bâtiments résidentiels est observée principalement en Europe et en Amérique du Nord. Le marché de ce produit devrait augmenter régulièrement dans l’APAC et la MEA en raison des projets de construction de bâtiments résidentiels à venir dans ces régions.

Le secteur des bâtiments résidentiels est la deuxième application la plus importante avec une part de marché de 33,80 % en 2020 du marché mondial.

En raison de l’adoption et de l’utilisation accrue dans des applications telles que les bâtiments résidentiels et les bâtiments commerciaux, l’Europe devrait croître avec le taux le plus élevé de 8,8 %. La croissance en Amérique du Nord est due à l’opportunité de la construction en béton et de l’industrie automobile dans cette région.

D’autres régions telles que l’Amérique du Nord devraient atteindre 2,41 milliards USD d’ici 2028. En raison de l’augmentation significative de l’industrie automobile et de la construction.

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial du verre de contrôle solaire en fonction du produit, de l’épaisseur, de l’application et de la région :

Perspectives du produit (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Verre de contrôle solaire absorbant

Verre de contrôle solaire réfléchissant

Perspectives d’épaisseur (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

<3mm

3-5mm

>5mm

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Bâtiments commerciaux

Bâtiments résidentiels

Automobile

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

AEM

