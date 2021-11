À CAGR +5%, Le marché des équipements à rayons X interventionnels Devrait se raffermir d’ici 2028 |/ General Electric, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthcare Private Limited, Technix S.p.a., Hologic, Medtronic, BMI Biomedical International s.r.l., Carestream Health

Le marché des équipements à rayons X interventionnels affiche une tendance à un TCAC de +5% d’ici fin 2028.

La thermographie infrarouge est un équipement ou une méthode qui détecte l’énergie infrarouge émise par l’objet, la convertit en température et affiche l’image de la distribution de la température. Les médecins ont appelé l’équipement comme thermographie infrarouge compte tenu d’une telle généralisation de la terminologie.

Le radiologue porterait les protections nécessaires, une blouse bleue et un masque. Ils guideraient des aiguilles et du matériel médical d’apparence métallique à travers le corps du patient tout en regardant les images médicales projetées sur l’écran.

La radiologie interventionnelle (IR) désigne un large éventail de procédures mini-invasives dans lesquelles des équipements de radiologie sont utilisés pour guider les interventions, telles que le stenting, la biopsie, l’embolisation et l’ablation.

L’arsenal d’un radiologue interventionnel (IR) comprend une variété d’équipements essentiels aux procédures diagnostiques et thérapeutiques. Les modalités d’imagerie courantes utilisées comprennent la fluoroscopie, l’échographie, la tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique.

Acteurs Clés:

* General Electric

* Koninklijke Philips N.V.

* Siemens Healthcare Private Limited

* Technix S.p.a.

* Hologic Inc.

* Medtronic

* BMI Biomedical International s.r.l.

* Santé Carestream

* Canon Inc.

* EcoRay

* SIMAD s.r.l.

* Intermedical S.R.L.

* Hitachi Ltd.

* Teleflex Incorporated

* FUJIFILM Corporation

* Société Shimadzu

* SOCIÉTÉ TOSHIBA

* Guerbet

* Ziehm Imaging GmbH

Il a été démontré dans le rapport qu’un examen analytique approfondi des tendances de croissance pertinentes influençant le marché des équipements à rayons X interventionnels a une incidence sur la discrétion commerciale impartiale et économe en temps parmi divers acteurs de premier plan, cherchant à s’implanter solidement dans le paysage concurrentiel du marché des équipements à rayons X interventionnels, qui est régulièrement influencé de manière majeure par les facteurs micro et macro-économiques en cours ayant un ensemble persistant d’implications sur les tendances de croissance du marché susmentionné.

En raison de l’apparition soudaine de facteurs macro-économiques dynamiques tels que l’indignation de COVID-19, le marché des équipements à rayons X interventionnels a été profondément affecté par les développements actuels, se manifestant ainsi par une myriade de modifications et de déviations tangibles par rapport au cours de croissance régulière du marché des équipements à rayons X interventionnels.

Par Radiographie interventionnelle fixe

* Avion simple

* Avion biplan

Par Bras C chirurgical

• Mobile

* Mini Bras en C

Par Application

• Radiologie

• Neurologie

• Oncologie

* Cardiologie Pédiatrique

Par Utilisateur Final

• Hôpital

• Clinique

* Centres Chirurgicaux Ambulatoires

* Instituts de Recherche

* Centres de Diagnostic

Les sections suivantes de ce rapport polyvalent sur le marché des équipements à rayons X interventionnels mettent spécifiquement en lumière les tendances populaires de l’industrie englobant à la fois les moteurs du marché et les tendances dominantes qui affectent systématiquement la trajectoire de croissance de manière visible. Le rapport apporte également un éclairage substantiel sur tous les principaux producteurs clés dominants sur le marché des équipements à rayons X interventionnels, y compris des détails polyvalents sur des aspects tels que les déductions de production et de capacité. Un éclairage substantiel a également été mis sur d’autres éléments clés tels que la production globale, les activités pratiquées par les principaux acteurs, les meilleures pratiques de l’industrie.

Principaux Avantages:

• Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché, des prévisions et de la taille du marché de 2021 à 2028 afin de déterminer de nouvelles opportunités.

* L’analyse des cinq forces de Porter souligne la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions d’affaires stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

* Les principaux facteurs d’impact et les investissements majeurs sont mis en évidence dans la recherche.

* Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux recettes est mentionnée.

• Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs sur le marché.

