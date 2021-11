À CAGR + 3%, Le marché des produits chimiques de renforcement du caoutchouc a de bonnes perspectives d’ici 2028 // Produits précis, JSR Corporation, Toyoda Gosei, Sumitomo Rubber Industries, Yokohama Rubber Company, Zeon Corporation, Nankang Rubber Tire Corporation, TSRC Corporation, Hsin Yung Chien Co. Ltd.

Le marché des produits chimiques de renforcement du caoutchouc est florissant à un TCAC + 3% d’ici la durée de vie de 2021-28.

Un caoutchouc synthétique est tout élastomère artificiel. Ce sont des polymères synthétisés à partir de sous-produits pétroliers. Environ 32 millions de tonnes de caoutchoucs sont produites chaque année aux États-Unis, dont les deux tiers sont synthétiques.

Le noir de carbone (CB) et la silice modifiée au silane sont les charges de renforcement les plus couramment utilisées dans les composites de caoutchouc en raison de leurs forts effets de renforcement. D’autres additifs tels que des agents de réticulation, des activateurs, des antioxydants, des stabilisants thermiques, des colorants, des pigments, des plastifiants, etc.

Ces tissus de renforcement confèrent au caoutchouc des propriétés supplémentaires au-delà des propriétés mécaniques normales telles que la stabilité dimensionnelle des joints sous charge, une résistance mécanique accrue et, dans certaines applications porteuses, une flexion plus faible.

Le noir de lampe et l’oxyde de zinc sont à la fois des charges et des agents de renforcement. Les durcisseurs sont des substances comme le sulfate de baryum, le carbonate de calcium et la cire à cacheter qui donnent de la dureté au caoutchouc et augmentent sa résistance à la traction. Le caoutchouc dur résiste mieux aux températures élevées.

Principaux Acteurs clés du Marché:

* Accurate Products Inc.

* JSR Corporation

* Toyoda Gosei

* Industries du caoutchouc de Sumitomo

* Société de Caoutchouc de Yokohama

* Société Zeon

* Société de pneus en caoutchouc Nankang Ltd

* Société TSRC

* Hsin Yung Chien Co. Ltd.

L’étude de marché des produits chimiques de renforcement du Caoutchouc vous garantit de rester / rester conseillé plus haut que vos concurrents. Avec des tableaux et des figures structurés examinant le produit chimique de renforcement du caoutchouc, le document de recherche vous fournit un produit leader, des sous-marchés, une taille des revenus et des prévisions pour 2028. Comparativement, is classe également les pays émergents ainsi que les leaders de l’industrie.

Cette étude couvre également le profilage de l’entreprise, les spécifications et l’image du produit, les ventes, la part de marché et les coordonnées de divers fournisseurs régionaux, internationaux et locaux du Marché mondial des produits chimiques de renforcement du caoutchouc. L’opposition du marché se développe fréquemment avec l’augmentation de l’innovation scientifique et des activités de fusions et acquisitions dans l’industrie. De plus, de nombreux fournisseurs locaux et régionaux proposent des produits d’application spécifiques pour des utilisateurs finaux variés. Les nouveaux candidats marchands sur le marché ont du mal à rivaliser avec les fournisseurs internationaux sur la base de la fiabilité, de la qualité et du modernisme technologique.

Segmentation du marché

Par Application

* Pneus Automobiles

• convoyeur

• Tuyau

Par Type

• Rayonne

• Nomex

• Kevlar

* Tissu de Verre

* Maille en acier

• Aramide

• Polyester

* Polyamide (Nylon)

* Coton

Par Type D’Agent

• Accélérateur,

* Agents de Vulcanisation

* Anti-dégradants (Antioxydants et Antiozonants)

• Stabilisateur

Par Région

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Moyen-Orient et Afrique

* Reste du monde

À quoi s’attendre de ce Rapport sur le marché des produits chimiques de renforcement du caoutchouc?

1. Un résumé complet de plusieurs répartitions de zones et des types de produits populaires sur le marché des produits chimiques de renforcement du caoutchouc.

2. Vous pouvez corriger les bases de données en croissance pour votre industrie lorsque vous avez des informations sur le coût de la production, le coût des produits et le coût de la production pour les prochaines années à venir.

3. Évaluation approfondie du rodage pour les nouvelles entreprises qui souhaitent entrer sur le marché des produits chimiques de renforcement du caoutchouc.

4. Exactement comment les entreprises les plus importantes et les entreprises de niveau intermédiaire réalisent-elles des revenus sur le marché?

5. Une recherche complète sur le développement global du marché des produits chimiques de renforcement du caoutchouc qui vous aide à choisir les croissances de lancement et de révision du produit.

Il fournit une connaissance des cinq forces de Porter, y compris les substituts, les entrants potentiels, les acheteurs, les concurrents de l’industrie et les fournisseurs, ainsi que des informations authentiques pour comprendre le marché mondial des produits chimiques de renforcement du caoutchouc. En outre, il offre des données détaillées sur les fournisseurs, y compris le profil, les spécifications du produit, les ventes, les applications, la performance annuelle dans l’industrie, les investissements, les acquisitions et les fusions, la taille du marché, les revenus, la part de marché, etc.

Les conclusions du Rapport d’Enquête Professionnelle sur le Marché Mondial des Produits Chimiques de Renforcement du Caoutchouc 2021 comprennent: – Méthodologie, Introduction aux Analystes et Fourniture de Statistiques. En fin de compte, l’analyse comprend l’analyse SWOT chimique de renforcement du caoutchouc, l’enquête de partialité de l’investissement, l’investissement comprend l’enquête de tendance de la recherche et du développement.

