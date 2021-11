À CAGR + 14% Inhibiteurs de Point de contrôle pour le traitement du Cancer Marché 2021-28 Demandes en hausse avec Seagen Inc., Agenus Inc, Agilent Technologies, AbbVie Inc, Xencor, Ono Pharmaceutical, Sanofi SA, Eli Lilly and Company, Novartis AG, Pfizer, Roche Holding AG (Roche), Merck

Le marché des inhibiteurs de point de contrôle pour le traitement du cancer devrait s’élever à 63 420 millions de dollars américains à un TCAC + 14% d’ici 2028.

Un type de médicament qui bloque les protéines appelées points de contrôle qui sont fabriqués par certains types de cellules du système immunitaire, telles que les cellules T et certaines cellules cancéreuses. Ces points de contrôle aident à empêcher les réponses immunitaires d’être trop fortes et peuvent parfois empêcher les cellules T de tuer les cellules cancéreuses.

Les médicaments d’immunothérapie appelés inhibiteurs immunitaires des points de contrôle agissent en empêchant les protéines de point de contrôle de se lier à leurs protéines partenaires. Cela empêche l’envoi du signal ”off », permettant aux lymphocytes T de tuer les cellules cancéreuses. Un de ces médicaments agit contre une protéine de point de contrôle appelée CTLA-4.

Les inhibiteurs de points de contrôle agissent en libérant un frein naturel sur votre système immunitaire afin que les cellules immunitaires appelées lymphocytes T reconnaissent et attaquent les tumeurs. Cette thérapie est parfois appelée blocage du point de contrôle immunitaire car la molécule qui agit comme un frein sur les cellules immunitaires du point de contrôle est bloquée par le médicament.

Les inhibiteurs de la croissance du cancer sont également appelés inhibiteurs de la croissance du cancer. Ils sont un type de médicament anticancéreux ciblé. Notre corps fabrique des produits chimiques appelés facteurs de croissance qui contrôlent la croissance cellulaire. Les bloqueurs de croissance du cancer agissent en bloquant les facteurs de croissance qui déclenchent la division et la croissance des cellules cancéreuses.

Les principaux acteurs décrits dans le rapport comprennent:

Seagen Inc., Agenus Inc. (Agenus), Agilent Technologies, Inc., AbbVie Inc. (AbbVie), Xencor, Inc., Ono Pharmaceutical Co., Ltd., Sanofi SA, Eli Lilly and Company, Novartis AG, Pfizer Inc. (Pfizer), Roche Holding AG (Roche), Merck & Co., Inc., Incyte Corporation, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Amgen Inc., Société Bristol-Myers Squibb, Clovis Oncology, Inc., Heptares Therapeutics Ltd.,

L’objectif du rapport est d’équiper les acteurs concernés pour déchiffrer les indices essentiels des différents développements basés sur le marché en temps réel, en puisant également des références significatives à partir de données historiques, afin de présenter à terme des prévisions et des prévisions de marché très efficaces, favorisant une position durable et un flux de revenus impeccable malgré des défis tels qu’une pandémie soudaine, une production interrompue et un canal de vente perturbé sur le marché des inhibiteurs de point de contrôle pour le traitement du cancer.

Ce rapport de recherche est un amalgame de toutes les données pertinentes relatives aux informations spécifiques au marché historique et actuel qui déterminent systématiquement les perspectives de croissance future du marché des inhibiteurs de point de contrôle pour le traitement du cancer. Cette section du rapport vise en outre à éclairer les lecteurs du rapport sur les développements décisifs et les implications catastrophiques causés par un incident sans précédent tel que la pandémie qui a visiblement eu des implications sans précédent sur l’ensemble du marché.

Segments de marché sur la base:

* Par Catégorie (Inhibiteurs de PD1, Inhibiteurs de PD-L1, Inhibiteurs de CTLA-4, Cibles De Cytokines, Immuno-Adjuvants, Immunomodulateurs)

* Par des inhibiteurs de la PD1 (Pembrolizumab (Keytruda), Nivolumab (Opdivo), Cemiplimab (Libtayo))

* Par des inhibiteurs de la PD-L1 (Atézolizumab (Tecentriq), Avelumab (Bavencio), Durvalumab (Imfinzi))

* Par des inhibiteurs de la CTLA-4 (Ipilimumab (Yervoy))

* Par des Immuno-Adjuvants (Imiquimod, Poly ICLC (Hiltonol))

* Par des immunomodulateurs (Pexidartinib (Turalio))

* Par des Cibles de Cytokines (Aldésleukine, GM-CSF, Interféron Alfa-2a, Interféron Alfa-2b (Intron A), Peginterféron alfa-2b (Sylatron/Pegintron)

• Par Application (Traitement Du Cancer Du Poumon, Traitement Du Cancer Du Rein, Traitement Du Cancer Du Sang, Traitement Du Cancer De La Vessie, Autre)

Ce rapport est bien documenté pour présenter un examen analytique crucial affectant les inhibiteurs de points de contrôle pour le traitement du marché du cancer au milieu de l’indignation liée au COVID-19. Le rapport est ainsi conçu pour permettre une compréhension polyvalente des différents influenceurs du marché, comprenant une analyse approfondie des barrières ainsi qu’une cartographie des opportunités qui déterminent ensemble la trajectoire de croissance à venir du marché. À la lumière de la pandémie persistante de COVID-19, cette offre de recherche soigneusement rédigée est en parfaite synchronisation avec les développements actuels du marché ainsi que les défis qui, ensemble, ont une influence tangible sur la trajectoire de croissance holistique du marché des inhibiteurs de points de contrôle pour le traitement du cancer.

En plus de présenter un aperçu éclairé des développements historiques et actuels spécifiques au marché, enclin à aider une décision commerciale prête pour l’avenir, ce rapport de recherche bien compilé sur les inhibiteurs de points de contrôle pour le traitement du marché du cancer présente également des détails vitaux sur diverses meilleures pratiques de l’industrie comprenant l’analyse SWOT et PESTEL pour localiser et manœuvrer de manière adéquate la portée des bénéfices. Par conséquent, afin de permettre et d’influencer une décision commerciale sans faille spécifique au marché, en s’alignant sur les meilleures pratiques de l’industrie, ce rapport de recherche spécifique sur le marché donne également un aperçu systématique des éléments déclencheurs de croissance vitaux comprenant des opportunités de marché, des obstacles et des défis persistants du marché, ainsi qu’une perspective globale de divers facteurs et menaces qui influencent éventuellement la trajectoire de croissance sur le marché des inhibiteurs de point de contrôle pour le traitement du cancer.

Les Inhibiteurs de Points de Contrôle pour Traiter la Segmentation Géographique du Cancer comprennent:

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

– Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Europe centrale et Orientale, CEI)

– Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, ANASE, Inde, Reste de l’Asie-Pacifique)

– Amérique latine (Brésil, Reste de L.A.)

– Moyen-Orient et Afrique (Turquie, CCG, Reste du Moyen-Orient)

Dans cette dernière publication de recherche, un aperçu complet du scénario actuel du marché a été décrit, dans le but d’aider les acteurs du marché, les parties prenantes, les analystes de recherche, les vétérans de l’industrie et autres à emprunter des indices perspicaces de ce rapport d’étude de marché prêt à l’emploi, influençant ainsi une discrétion commerciale définitive. Le rapport dans ses sections suivantes présente également un aperçu détaillé du spectre de la concurrence, profilant les principaux acteurs et leurs décisions commerciales conscientes, influençant la croissance du marché des inhibiteurs de points de contrôle pour le traitement du cancer.

