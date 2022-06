À 9,3% TCAC, Europe Dental CAD / CAM Market 2021 Taille, part, analyse, tendances à venir, dernières innovations, croissance, acteurs clés et stratégies concurrentielles d’ici 2028

Selon notre dernière étude sur « Europe Dental CAD/CAM Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Analysis – by Product, Type, Components, Application, and End User », le marché devrait atteindre 808,06 millions de dollars d’ici 2028 de 432,58 millions de dollars en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 9,3 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché, ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. La croissance de ce marché devrait croître en raison de facteurs déterminants tels que l’augmentation des maladies bucco-dentaires et de la population gériatrique et l’adoption croissante des systèmes CAD / CAM au fauteuil. Cependant, le coût élevé du système CAD/CAM et le manque de remboursement entravent la croissance du marché.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.businessmarketinsights.com/sample/BMIRE00025175

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Dentsply Sirona

PLANMECA OY

3Forme

Zimmer Biomet

Carestream Dental LLC

ENVISTA HOLDINGS CORPORATION

3M

DATRON SA

Aligner la technologie, Inc.

Institut Straumann AG

Amann Girrbach SA

Société Roland DGA

Système CIM

Sur la base du type de produit, le marché de la CAO/FAO dentaire est segmenté en matériaux CAO/FAO dentaires et systèmes CAO/FAO dentaires. En 2020, le segment des matériaux dentaires CAD/CAM devrait représenter la part la plus élevée du marché. Les systèmes CAD/CAM ont été créés pour des applications dentaires autres que la fabrication de restaurations. L’utilisation de matériaux de construction à haute résistance tels que les céramiques à base d’alumine et de zircone pour les noyaux et les armatures de restauration, qui ne peuvent être façonnés qu’avec des systèmes CAD/CAM, a augmenté la durée de vie et élargi la demande de restaurations produites par CAD/CAM. De plus, des systèmes CAD/CAM ont été développés pour produire des gabarits chirurgicaux pour guider la pose des implants dentaires et des modèles de travail qui permettent de placer les restaurations immédiatement après la pose de l’implant .

Segmentation du marché de la CAO / FAO dentaire en Europe

Le marché du marché européen de la CAO / FAO dentaire est segmenté en produit, type, composants, application et utilisateur final. Sur la base du type de produit, le marché européen de la CAO/FAO dentaire est segmenté en matériaux CAO/FAO dentaires et systèmes CAO/FAO dentaires. En fonction du type, le marché européen de la CAO / FAO dentaire est segmenté en système en cabinet et en système en laboratoire. Basé sur les composants, le marché européen de la CAO/FAO dentaire est segmenté en matériel et logiciel. Sur la base des applications, le marché européen de la CAO/FAO dentaire est segmenté en prothèses dentaires, implants dentaires et autres. Basé sur l’utilisateur final, le marché européen de la CAO/FAO dentaire est segmenté en cliniques dentaires, laboratoires dentaires, centres d’usinage et autres. Géographiquement, le marché européen de la CAO/FAO dentaire est segmenté en Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et reste de l’Europe)

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/BMIRE00025175

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@businessmarketinsights.com

Téléphone : +16467917070