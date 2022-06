À 8,0% du TCAC, la part de marché de la poudre de blanc d’œuf augmentera et visera à franchir 2 652,35 millions de dollars américains en 2027

La taille du marché mondial de la poudre de blanc d’œuf devrait augmenter de 2 652,35 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 1 463,84 millions de dollars américains en 2019, à un TCAC de 8,0 % au cours de la période 2020-2027. The Insight Partners fournit une analyse clé sur le marché mondial dans un rapport intitulé «Prévisions du marché de la poudre de blanc d’œuf jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par catégorie (qualité alimentaire et qualité technique); Canal de Distribution (Direct/ (B2B) et Indirect); Application (transformation des aliments, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, compléments alimentaires et autres) et géographie »Parcourez les données du marché, les tableaux et les chiffres répartis sur 189 pages et une table des matières approfondie sur le marché de la poudre de blanc d’oeuf. Dans cette étude, 2019 a été considérée comme l’année de base et 2020 à 2027 comme la période de prévision pour estimer la taille du marché de Blanc d’oeuf en poudre.

La poudre de blanc d’œuf est une forme bien connue de poudre de protéines et est exempte de graisses et de sucres. Par conséquent, c’est le meilleur choix pour aider le consommateur à atteindre ses objectifs de remise en forme. Compte tenu du nombre croissant de cas d’allergies et d’intolérances alimentaires, les produits tels que la poudre de blanc d’œuf deviennent un domaine rentable pour les investissements dans la catégorie des ingrédients alimentaires.

Les principaux fournisseurs du marché mondial Poudre de blanc d’œuf sont

Adriaan Goede BV

Agroholding Avanguard

Bouwhuis Enthoven BV

Eierhandel Wulro BV

Interovo Egg Group

Kewpie Corporation

Oskaloosa Food Products Corporation

Ovostar Union NV

Rembrandt Foods, Inc.

Rose Acre Farms Inc.

L’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide pour la poudre de blanc d’œuf, avec une part de marché importante, au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans cette région est principalement attribuée à la demande croissante de poudre de blanc d’œuf dans diverses applications. Des facteurs tels que l’influence occidentale sur les régimes alimentaires, l’accent croissant mis sur l’urbanisation, l’importance croissante accordée aux modes de vie actifs et l’augmentation de la population de la classe moyenne en raison de l’amélioration des revenus disponibles dans les pays émergents, dont l’Inde et la Chine, devraient stimuler la demande. De plus, dans des pays comme l’Inde, l’augmentation de la production de volaille assure une grande disponibilité d’œufs, qui à son tour soutient la production de poudre de blanc d’œuf.

Aperçu du marché

Demande croissante de poudre de blanc d’œuf dans les industries de la transformation des aliments, des produits pharmaceutiques et des compléments alimentaires

La poudre de blanc d’œuf est considérée comme une forme économique et sûre d’ovoproduits, qui trouve des applications dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et des compléments alimentaires. La poudre de blanc d’œuf séché a une durée de conservation prolongée et est pratique à stocker et à utiliser dans des bases d’application diversifiées. Ces poudres sont connues pour leur profil nutritionnel et ajoutent une essence aromatique aux produits alimentaires. Dans l’industrie de la boulangerie, ces poudres sont de plus en plus utilisées pour leurs propriétés moussantes et gélifiantes qui les rendent utiles pour produire plusieurs produits alimentaires. En dehors de cela, le blanc d’œuf en poudre agit comme stabilisant pour les mousses ou donne de la texture aux produits de boulangerie. Les producteurs de confiserie sont considérés comme les seuls consommateurs de poudres de blancs d’œufs panés, qui sont utilisées dans les confiseries aérées telles que le nougat en raison de leurs propriétés anti-cristallisantes.

Informations basées sur les applications

Sur la base de l’application, le marché de la poudre de blanc d’œuf est divisé en transformation alimentaire, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, compléments alimentaires et autres. En 2019, le segment de la transformation alimentaire représentait la plus grande part de marché. Les poudres de blanc d’œuf sont connues pour leur profil nutritionnel et ajoutent une essence aromatique qu’elles confèrent aux produits alimentaires dans lesquels elles sont utilisées. Dans l’industrie de la boulangerie, ces poudres sont de plus en plus utilisées pour leurs propriétés moussantes et gélifiantes. De plus, la croissance future du marché de la poudre de blanc d’œuf devrait être prometteuse en raison de sa saveur douce qui permet son utilisation comme ingrédient équilibrant dans les produits alimentaires transformés, sans concéder le goût des autres ingrédients.

Le rapport segmente le marché de la poudre de blanc d’œuf comme suit :

Marché de la poudre de blanc d’œuf – par catégorie

Qualité technique de qualité alimentaire

Marché de la poudre de blanc d’œuf – par canal de distribution

Directe/B2B

Indirect

Hypermarchés et Supermarchés

Magasins spécialisés

En ligne

Autres

Marché de la poudre de blanc d’œuf – par application

Agro-alimentaire

Pharmaceutique

Cosmétique et soins personnels

Compléments alimentaires

Autres

Points clés de la table des matières :

1. Introduction

2. Marché de la poudre de blanc d’œuf – Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

4. Poudre de blanc d’œuf – Paysage du marché

5. Marché de la poudre de blanc d’œuf – Dynamique clé de l’industrie

6. Marché de la poudre de blanc d’œuf – Analyse globale

7. Analyse du marché de la poudre de blanc d’œuf – par catégorie

8. Analyse du marché de la poudre de blanc d’œuf – par canal de distribution

9. Analyse du marché de la poudre de blanc d’œuf – par application

10. Marché de la poudre de blanc d’œuf – Analyse géographique

11. Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial de la poudre de blanc d’œuf

12. Profils d’entreprise

13. Annexe

