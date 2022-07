À 7,7 % du TCAC, la part de marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie augmentera et visera à franchir 15 651,22 millions de dollars américains en 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par type de produit (aliments secs, aliments humides, autres), type d’animal de compagnie (chiens, chats) et canal de distribution (supermarchés et Hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne, autres) », le marché représentait 8 667,97 millions de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de 7,7 % au cours de la période 2021-2028 pour atteindre 15 651,22 millions de dollars américains d’ici 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les acteurs de premier plan ainsi que leurs développements sur le marché.

Les aliments végétaliens pour animaux de compagnie sont produits avec des ingrédients végétaux et naturels sans aucune trace de matière première d’origine animale et garantissant aucune cruauté ou exploitation des animaux de quelque sorte que ce soit. Les facteurs tels que la tendance au véganisme, l’humanisation des animaux de compagnie et le nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie propulsent la croissance du marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie. Cependant, les carences en nutriments liées aux aliments végétaliens pour animaux de compagnie entravent la croissance du marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie comprennent : Antos BV, Benevo, Bond Pet Foods, Inc., V-dog, Soopa Pets, Vegan4dogs, Wild Earth, Yarrah, Isoropimene Zootrofe Georgios Tsappis Ltd., Halo Pets

L’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide pour les aliments végétaliens pour animaux de compagnie dans les années à venir. Avec la croissance économique et l’augmentation du revenu disponible des personnes, le mode de vie et le mode de consommation des aliments changent dans des pays comme l’Inde, la Chine et le Japon. Les habitants de la région ont tendance à préférer le régime végétalien en raison de certaines croyances holistiques, pour protéger l’environnement et se concentrer sur la gestion du poids. Les propriétaires d’animaux végétaliens proposent des aliments végétaliens pour animaux de compagnie à leurs animaux de compagnie car ils sont sains et faciles à digérer, ce qui influence davantage la croissance du marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique. De plus, l’industrie des aliments végétaliens pour animaux de compagnie dans la région assiste à l’entrée de nouveaux fabricants avec des produits innovants.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie

L’épidémie de COVID-19 affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie agro-alimentaire fait partie des industries importantes qui souffrent de graves perturbations, telles que des restrictions sur la chaîne d’approvisionnement et la fermeture d’usines de production. La fermeture de diverses usines et usines entrave les chaînes d’approvisionnement mondiales et a un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et diverses ventes de marchandises. Diverses entreprises ont déjà annoncé de possibles retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

Aperçu du marché

Humanisation des animaux de compagnie

Les gens apprécient leurs animaux de compagnie et sont également prêts à dépenser beaucoup d’argent pour les garder en bonne santé. Les propriétaires d’animaux végétaliens préfèrent donner de la nourriture végétalienne à leurs animaux de compagnie. La plupart des propriétaires d’animaux optent toujours pour des produits qui ont des étiquettes propres, des revendications de durabilité et une nutrition fonctionnelle. La majorité de la population mondiale considère son animal de compagnie comme un membre de la famille. De plus, certaines familles possèdent plus d’un chien, ce qui en fait une partie intégrante du foyer. De plus, le nombre de lieux de travail acceptant les animaux de compagnie augmente à un rythme significatif. Ainsi, l’humanisation croissante des animaux de compagnie augmente la prise de conscience de la qualité et des ingrédients des aliments pour animaux de compagnie fournis par les propriétaires, ce qui propulse la demande pour le marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES ALIMENTS VEGAN POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie – par type de produit

Nourriture sèche Nourriture

humide

Autres

Marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie – par type d’animal de compagnie

Chiens

Chats

Marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie – par canal de distribution

Supermarchés et hypermarchés

Magasins spécialisés Vente au

détail en ligne

Autres

Pleins feux sur le rapport :

Tendances progressives de l’industrie sur le marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie pour aider les acteurs à développer des stratégies efficaces à long terme

Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les marchés développés et en développement

Analyse quantitative du marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie de 2019 à 2028

Estimation de la demande mondiale d’aliments végétaliens pour animaux de compagnie

Analyse PEST pour illustrer l’efficacité des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie

Développements récents pour comprendre le scénario de marché concurrentiel

Tendances et perspectives du marché ainsi que facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie

Assistance dans le processus de prise de décision en mettant en évidence les stratégies de marché qui sous-tendent l’intérêt commercial, conduisant à la croissance du marché

La taille du marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie à différents nœuds

Aperçu détaillé et segmentation du marché, ainsi que la dynamique de l’industrie des aliments végétaliens pour animaux de compagnie

Taille du marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie dans diverses régions avec des opportunités de croissance prometteuses

Quelques points majeurs de la table des matières :

1. Introduction. 21

1.1 Portée de l’étude. 21

1.2 Guide du rapport de recherche d’Insight Partners. 21

1.3 Segmentation du marché. 22

2. Principaux plats à emporter. 24

3. Méthodologie de la recherche. 28

3.1 Portée de l’étude. 28

3.2 Méthodologie de la recherche. 28

3.2.1 Collecte de données. 29

3.2.2 Entrevues primaires. 29

3.2.3 Formulation des hypothèses. 30

3.2.4 Analyse des facteurs macro-économiques. 30

3.2.5 Développement du nombre de base 30

3.2.6 Triangulation des données. 30

3.2.7 Données au niveau des pays. 31

3.2.8 Limites et hypothèse. 31

4. Paysage du marché mondial des aliments végétaliens pour animaux de compagnie. 32

4.1 Aperçu du marché.. 32

4.2 Analyse PEST. 33

4.2.1 Amérique du Nord. 33

4.2.2 Europe. 33

4.2.3 Asie-Pacifique. 34

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique. 34

4.2.5 Amérique du Sud et centrale. 35

4.3 Avis d’expert. 35

5. Marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie – Dynamique clé du marché. 36

5.1 Moteurs du marché. 36

5.1.1 Augmentation du nombre de propriétaires d’animaux. 36

5.1.2 Humanisation des animaux de compagnie. 36

5.2 Contraintes du marché. 37

5.2.1 Carence en éléments nutritifs liée aux aliments végétaliens pour animaux de compagnie. 37

5.3 Opportunités de marché. 37

5.3.1 Augmentation de la demande de l’Asie-Pacifique. 37

5.4 Tendances futures. 38

5.4.1 Enrichissement des aliments pour animaux de compagnie. 38

5.5 Analyse d’impact. 39

6. Marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie – Analyse globale. 40

6.1 Aperçu du marché des aliments végétaliens pour animaux de

compagnie

. 42

…a continué

