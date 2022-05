À 4,5 % du TCAC, la part de marché de la vanille augmentera et visera à franchir 1 956,09 millions de dollars d’ici 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché de la vanille jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par forme (pâte, liquide, poudre et haricots), catégorie (biologique et conventionnelle) et application (aliments et boissons, soins personnels , Pharmaceuticals, and Others) », le marché représentait 1 434,51 millions de dollars américains en 2021 et devrait croître à un TCAC de 4,5 % au cours de la période 2021-2028 pour atteindre 1 956,09 millions de dollars américains d’ici 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui animent le marché la croissance et les acteurs de premier plan ainsi que leurs développements sur le marché.

La vanille est dérivée d’orchidées du genre Vanilla, principalement de l’espèce mexicaine, la vanille à feuilles plates. Les trois principales espèces de vanille, actuellement cultivées dans le monde, sont la vanille mexicaine, la vanille de Madagascar (vanille Bourbon) et la vanille indonésienne. C’est la deuxième épice la plus chère après le safran et elle est largement utilisée dans plusieurs industries, telles que l’alimentation et les boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les parfums d’intérieur et l’alimentation animale.

Quelques acteurs opérant sur le marché de la vanille incluent Camlin Fine Sciences Ltd ; Givaudan SA ; Heilala Vanille États-Unis; Aliments LAFAZA ; Nielsen-Massey Vanillas, Inc. ; symrise; La Compagnie Vanille ; Groupe Kerry ; Touton SA ; et Madagascar Vanilla Company.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la vanille en 2020, tandis que l’APAC prévoyait de croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. L’industrie alimentaire et des boissons est une partie essentielle de l’économie américaine. Selon le rapport du Comité américain pour le développement économique, l’industrie des aliments et des boissons compte près de 27 000 organisations et emploie près de 1,5 million de personnes. La consommation croissante de produits de boulangerie et de confiserie dans divers pays, comme les États-Unis et le Canada, devrait également alimenter la demande de vanille en Amérique du Nord dans un proche avenir. Les produits de boulangerie comprennent les bagels, le pain, les gâteaux, les croissants, les beignets, les pâtisseries et bien d’autres. La demande croissante de produits de boulangerie aromatisés dans la région alimente le besoin de vanille, ce qui aide le marché.

De plus, les modes de vie changeants et occupés des consommateurs de la région ont entraîné une augmentation de la demande de produits de beauté et de soins personnels multifonctionnels. L’Amérique du Nord est considérée comme le marché de la beauté et des soins personnels le plus précieux. La demande croissante de la région en produits de beauté et de soins personnels est un moteur essentiel du marché de la vanille, car la vanille est utilisée dans une large gamme de produits de beauté et de soins personnels, tels que les hydratants, les gommages, les crèmes anti-âge, les lotions et les parfums. grâce à ses propriétés antibactériennes, apaisantes et anti-âge.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la vanille

La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. Au cours des premiers jours de la pandémie, diverses entreprises avaient annoncé de possibles retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits. Les interdictions de voyager dans le monde imposées par des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord ont affecté les collaborations commerciales et les opportunités de partenariat. Tous ces facteurs devraient affecter négativement l’industrie des aliments et des boissons, freinant ainsi la croissance de divers marchés liés à cette industrie, y compris le marché mondial de la vanille. De plus, les prix de la vanille ont considérablement baissé en raison d’une baisse de la demande de diverses industries, telles que l’alimentation et les boissons, les soins personnels, entre autres. Ce facteur a également affecté la rentabilité des acteurs du marché et des agriculteurs engagés dans la culture de la vanille. Cependant, le marché se redresse grâce à des mesures importantes, telles que des campagnes de vaccination, prises par les gouvernements de plusieurs pays. Plusieurs secteurs industriels envisagent stratégiquement d’investir dans des produits de pointe pour maximiser leurs revenus. Ce facteur devrait donner une impulsion à la croissance du marché mondial de la vanille au cours des prochaines années.

Aperçu du marché

Demande croissante d’additifs/arômes alimentaires naturels

Les consommateurs préfèrent de plus en plus les marques qui revendiquent l’utilisation d’ingrédients 100 % naturels. Ils ont tendance à être fidèles aux marques qui utilisent des additifs alimentaires naturels dans leurs produits. Cela devient presque une condition sine qua non pour les fabricants de commercialiser leurs produits comme « entièrement naturels ». La vanille est l’une des saveurs les plus populaires utilisées dans l’industrie alimentaire et des boissons depuis de nombreuses années. Il donne de la saveur à de nombreux aliments et boissons, y compris les gâteaux, les pâtisseries, les muffins, les produits laitiers, les boissons, les desserts, les glaces et les glaçages. Avec l’augmentation rapide de la demande de produits alimentaires contenant des ingrédients naturels et des additifs alimentaires, la demande de vanille naturelle augmente considérablement. Ce facteur est apparu comme un facteur clé sur le marché mondial de la vanille.

Marché de la Vanille – par Forme

Coller des haricots en poudre

liquide

Marché de la vanille – par catégorie

Biologique

Conventionnel

Marché de la vanille – par application

Aliments et boissons

Soins personnels

Produits pharmaceutiques

Autres

