À 4,3% du CAGR, la part de marché du sirop de riz augmentera et visera à franchir 928,4 millions de dollars américains en 2027

theinsightpartners.com annonce la publication du rapport « Marché du sirop de riz » – https://www.theinsightpartners.com/reports/rice-syrup-market/ 635,8 millions de dollars US en 2020, devrait atteindre une taille révisée de 928,4 millions de dollars US d’ici 2027, en croissance à un TCAC de 4,3 % sur la période d’analyse 2019-2027.

Le sirop de riz est la forme transformée du riz de culture. Le riz est fermenté à l’aide d’enzymes bêta et alpha amylase qui décomposent la teneur en amidon en molécules simples de sucre telles que le glucose, le maltose et le fructose. En raison de la présence d’une concentration excessive d’amidon, le sirop de riz trouve son application comme édulcorant ou exhausteur de goût sucré dans la transformation des aliments. Cependant, les processus de transformation et de raffinage réduisent les valeurs nutritionnelles du sirop. Le marché est porté par la large application du sirop de riz comme édulcorant alternatif. Le sirop de riz est disponible sous forme de solution liquide d’un édulcorant nutritif. En outre, la montée en puissance de la popularité du sirop de riz biologique en raison de la conscience croissante de la santé des consommateurs entraîne également la croissance du marché du sirop de riz.

Les acteurs présents sur le marché du sirop de riz tels que Axiom Foods, Inc., Malt Products Corporation, California Natural Products, Cargill, Incorporated, Gulshan Polyols Ltd, Habib Rice Products Ltd, Lundberg, Meurens Natural, Windmill Organics Ltd, Wuhu Deli Foods Co ., Ltd mettent en œuvre cette stratégie pour élargir la clientèle et gagner une part importante du marché mondial, ce qui leur permet également de maintenir leur marque à l’échelle mondiale.

Obtenez un exemple de rapport : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00011037

En 2018, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial du sirop de riz, tandis que l’Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. En Asie-Pacifique, la demande de sirop de riz devrait augmenter en raison du déplacement progressif des consommateurs vers les plats cuisinés. Les consommateurs des pays asiatiques développés et en développement tels que l’Australie, la Chine et l’Inde sont très orientés vers leur vie professionnelle, ce qui se traduit par une forte demande de plats préparés ou à emporter. L’urbanisation croissante, l’augmentation du revenu disponible et la recrudescence des IDE dans le secteur de la vente au détail sont parmi les autres facteurs clés qui alimentent la croissance du marché du sirop de riz dans cette région.

Aperçu du marché

Demande croissante de plats cuisinés

La demande de sirops de riz augmente en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les aliments transformés ou prêts-à-servir. Le sirop de riz est utilisé dans les plats cuisinés tels que les produits de boulangerie et de confiserie, les produits laitiers, les aliments prêts à manger, les desserts glacés et les boissons à emporter pour améliorer leur goût. Avec la croissance de l’industrie des aliments et des boissons et l’augmentation des niveaux de revenu, les consommateurs des pays développés et en développement se tournent davantage vers les plats cuisinés. De plus, les méthodes d’emballage innovantes dues aux technologies en développement attirent davantage de consommateurs vers ces produits alimentaires. Actuellement, la demande mondiale croissante de produits alimentaires est largement satisfaite par les plats cuisinés. L’urbanisation de la société a entraîné l’importance de ces aliments dans l’alimentation moderne ; par exemple, il y a eu une augmentation de la tendance à la consommation de sirops de riz mélangés à de l’eau gazeuse, du café, des crêpes, des gaufres, du thé, des gâteaux, etc., au petit-déjeuner. De plus, l’augmentation de la population, associée à une norme économique en hausse; hausse des revenus disponibles; et la diversification des habitudes alimentaires font également grimper la demande d’aliments prêts-à-servir. Pour répondre à la demande croissante, les entreprises proposent des sirops de riz de meilleure qualité et des canaux de distribution efficaces pour servir une clientèle plus large.

Effet du COVID-19 sur le marché Sirop de riz

L’épidémie de COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. En mars 2020, la Chine, l’Italie, l’Iran, l’Espagne, la République de Corée, la France, l’Allemagne et les États-Unis figuraient parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’épidémie a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’alimentation et les boissons sont l’une des principales industries qui subissent de graves perturbations telles que la fermeture de bureaux et d’usines, des ruptures de la chaîne d’approvisionnement et des annulations d’événements technologiques, à la suite de cette épidémie.

Obtenez la dernière analyse COVID-19 sur le marché du sirop de riz : https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00011037

Informations basées sur les catégories

Le marché du sirop de riz, basé sur la catégorie, est segmenté en biologique et conventionnel. En 2018, le segment biologique représentait une plus grande part du marché, tandis que le segment conventionnel devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Le sirop de riz biologique est de type naturel, sans gluten, non génétiquement modifié et sans allergène. Comme le sirop de riz biologique est produit à partir d’une source végétale, il convient aux aliments végétaliens ou végétariens. Il agit également comme édulcorant dans les céréales, les snacks, le thé, le café, les jus et les produits de boulangerie. En plus de cela, il est également considéré comme un complément alimentaire hypoallergénique sain qui aide à combattre le diabète et d’autres maladies.

Marché mondial du sirop de riz – par type de riz

Riz Brun Riz

Blanc

Marché mondial du sirop de riz – par application

Boulangerie et confiserie

Boissons

Desserts et produits laitiers

Viande, volaille et produits de la mer Préparations pour

nourrissons

Autres

Marché mondial du sirop de riz – par catégorie

Biologique

Conventionnel

Quelques points majeurs de la table des matières :

1. Introduction

2. Principaux plats à emporter

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché du sirop de riz

5. Marché du sirop de riz – Dynamique clé du marché

6. Sirop de riz – Analyse du marché mondial

7. Analyse du marché du sirop de riz – par type de riz

8. Analyse du marché des sirops de riz – par catégorie

9. Analyse du marché mondial des sirops de riz – par application

10. Marché du sirop de riz – Analyse géographique

11. Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial du sirop de riz

12. Profils d’entreprise

13. Annexe

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

Achetez une copie du rapport : https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00011037

À propos des partenaires Insight :

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à notre large gamme de services de recherche. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux, les aliments et les boissons.

Nous contacter:

Les partenaires d’Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Site Web : http://www.theinsightpartners.com