952,0 MILLIONS DE DOLLARS, LA TAILLE DU MARCHÉ DES SYSTÈMES AVANCÉS DE GESTION DE LA DISTRIBUTION EST STIMULÉE PAR L’ADOPTION RAPIDE DE LA TECHNOLOGIE DE RÉSEAU INTELLIGENT D’ICI 2027

Le marché des systèmes avancés de gestion de la distribution devrait augmenter avec 19,9% du TCAC d’ici 2027, alimenté par l’augmentation de la demande d’énergie et le système d’énergie renouvelable distribué d’ici 2027

Selon la dernière étude de marché de The Insight Partners sur « Prévisions du marché du système de gestion de la distribution avancée jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, type de réseau et vertical», le marché était évalué à 952,0 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 3 035,0 millions de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 19,9 % de 2020 à 2027.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des systèmes avancés de gestion de la distribution

Selon le dernier rapport de situation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés en raison de l’épidémie de COVID-19. L’épidémie a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde. La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier et l’économie mondiale devrait être la plus touchée en 2020 et probablement en 2021 également. L’IA et les technologies de mégadonnées ont été utilisées pour renforcer la recherche des contacts et la gestion des populations prioritaires. Le traitement des données personnelles est différent dans chaque zone géographique. Par exemple, la Chine, les États-Unis et l’Union européenne ont des législations différentes pour régir le traitement des données personnelles de leurs citoyens respectifs.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché des systèmes avancés de gestion de la distribution sur https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000762

Smart Grid a surmonté les défis du réseau traditionnel, tels que l’effet de serre, l’émission de gaz pollués. Il s’agit d’une production d’électricité moderne qui prend en charge les sources d’énergie renouvelables telles que le soleil, le vent et l’eau. Le réseau intelligent a bénéficié d’une sécurité améliorée, contribue à réduire les coûts d’exploitation, à réduire les tarifs d’électricité, à une transmission efficace de l’électricité et également à une intégration accrue des systèmes d’énergie renouvelable à grande échelle. De même, le réseau intelligent est également capable d’apprendre le comportement de la production d’énergie, les ressources pour optimiser la production d’énergie et de maintenir automatiquement la tension, la puissance et le facteur de fréquence sur plusieurs points du réseau. Les technologies de réseau intelligent sont en plein essor sur le marché américain, avec plus de 140 entreprises, dont 77,4 % des entreprises de technologie de réseau intelligent sont basées aux États-Unis. L’infrastructure de mesure avancée (AMI) et un système de gestion des données de compteur (MDMS) sont des composants de base du réseau intelligent qui est responsable de la collecte, du stockage et de la gestion des données. Par conséquent, avec le besoin croissant de technologie de réseau intelligent et de technologies émergentes telles que l’AMI, le système de gestion des pannes (OMS) et le MDMS, la croissance du marché s’est poursuivie dans un avenir proche.

Intégration ADMS avec les appareils intelligents

La modernisation du réseau des systèmes de distribution a la capacité de surveiller, de contrôler et de gérer les événements imprévus avec fiabilité. L’intégration de l’ADMS aux appareils intelligents a créé d’énormes opportunités sur le marché de l’ADMS, car les technologies ADMS sont de plus en plus déployées pour contrôler et gérer les complexités impliquées. Les principales complexités sont telles que l’augmentation des niveaux de pénétration de la production d’énergie renouvelable, le réseau formant des actifs intelligents tels que les onduleurs intelligents. Par conséquent, la demande d’intégration d’ADMS avec des appareils intelligents a augmenté.

En plus de cela, les efforts de modernisation du réseau pour ADMS sont devenus le principal système d’aide à la décision pour tous les opérateurs de services publics pour gérer les complexités qui augmentent de jour en jour. ADMS permet la convergence informatique avec la gestion des actifs géospatiaux, les services météorologiques, la planification des ressources d’entreprise et l’exploitation et la planification en temps réel, entre autres.

De plus, les appareils mobiles tels que les tablettes, les smartphones, les iPad et autres se sont avérés les plus utiles et s’intègrent progressivement dans ADMS afin de fournir un support portable et accessible pour se rassembler avec la technologie ADMS.

Perspectives stratégiques :

Les acteurs opérant sur le marché de la gestion de contenu d’entreprise se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En juin 2019, General Electric Company a annoncé son intention d’aider deux sociétés de services publics néo-zélandaises, Top Energy Limited et Northpower Limited, à mettre à niveau leurs systèmes traditionnels de contrôle de surveillance et d’acquisition de données avec les solutions avancées de gestion de la distribution (ADMS) de General Electric.

En août 2019, Advanced Control Systems, Inc. a annoncé que Fort Collins Utilities avait opté pour son système avancé de gestion de la distribution dans le cadre d’un projet de transformation numérique pluriannuel. L’objectif est d’augmenter la résilience du système pour ses clients et de s’adapter au paysage changeant de l’industrie des services publics.

Commandez une copie du rapport de recherche 2021-2027 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions du système avancé de gestion de la distribution sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000762

À propos de nous : The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous : Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : Personne de contact : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876