86,52 milliards USD avec un TCAC de 13,7 %, d’ici 2026

Le marché de l’analytique embarquée devrait atteindre 86,52 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’analyse intégrée est un moyen émergent d’analyse de données où les utilisateurs peuvent étudier les données dans diverses applications et flux de travail d’entreprise et prendre des décisions précieuses. La plupart des entreprises se tournent vers l’analyse intégrée en raison de la structure combinée de l’application métier et des outils de BI dans une suite particulière. Les outils de BI conventionnels obtiennent des informations à partir de l’analyse des données et ont besoin d’aide pour prendre des décisions commerciales en temps réel. À l’opposé, Embedded Analytics produit des informations et des actions dans les mêmes circonstances en combinant l’analyse au sein d’une application métier pour établir des décisions commerciales en temps réel.

Ceux-ci aident à l’utilisation des techniques d’analyse et de diagnostic dans les applications d’entreprise basées sur la valeur. Ces techniques peuvent vivre en dehors de l’application, mais doivent être accessibles de manière efficace depuis l’intérieur de l’application, sans obliger les clients à changer de framework. La combinaison de l’étape de l’intelligence d’affaires (BI) avec l’ingénierie d’application permettra aux clients de choisir où, dans la procédure commerciale, l’analyse doit être établie.

Le marché de la région APAC devrait connaître le TCAC le plus élevé de 14,7 % au cours de la période de prévision. Le marché de l’analyse intégrée dans la région Asie-Pacifique est l’un des marchés émergents qui se concentre sur plusieurs domaines, tels que les télécommunications et les secteurs verticaux de l’informatique et de la BFSI. De plus en plus d’organisations de la région APAC adoptent une approche axée sur le cloud. En conséquence, la technologie basée sur le cloud est désormais devenue une option privilégiée pour la modernisation informatique.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de l’analyse intégrée devrait atteindre 86,52 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 13,7 % au cours de la période de prévision.

Le composant logiciel représentait une part plus importante de 65,1 % du marché en 2018.

Le déploiement du cloud devrait croître à un rythme plus élevé de 14,4 % au cours de la période de prévision.

Le segment des applications de soins de santé devrait croître au taux le plus élevé de 13,8 % au cours de la période de prévision.

La région Amérique du Nord représentait la plus grande part de 27,3% du marché en 2018. L’industrie informatique en plein essor dans la région et des avantages tels qu’une flexibilité et une activité améliorées et la possibilité de déployer de nouvelles applications plus rapidement sont les principales raisons de la croissance dans cette région. . La présence d’un certain nombre de grandes industries, des dépenses informatiques importantes et les progrès technologiques sont quelques-uns des autres facteurs qui stimulent la croissance du marché dans la région.

Divers acteurs développent des stratégies pour marquer leur présence dans l’industrie.

En mai 2017, Microsoft a lancé Power Business Intelligence (BI) Premium, qui s’appuie sur le portefeuille actuel de Power BI, avec une conception de licence basée sur la capacité qui améliore la flexibilité en termes de partage, d’accès et d’administration du contenu. Dans le cadre de la dernière offre, Power BI Embedded est concentré avec le service Power BI pour produire une surface API, un ensemble constant de capacités et donne accès aux fonctionnalités les plus avancées.

Les principaux acteurs du marché de l’analyse intégrée incluent IBM Corporation, Birst, Inc., Logi Analytics, Information Builders, Microstrategy Inc., Microsoft Corporation, Opentext Corporation, SAP SE, Qlik Technologies, Inc. et TIBCO.

Pour les besoins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché sur le sur la base du déploiement, du composant, de l’application et de la région :

perspectives de déploiement (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

perspectives des

cloud

composants

logiciels

de services

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2016 -2026)

BFSI

Santé

Informatique et télécommunications

détail et biens de consommation

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

