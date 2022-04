5G Données démographiques de l’infrastructure 5G et croissance industrielle, dernières tendances, prévisions Aperçu du marché 2020-2028 Le marché

mondial des infrastructures 5G devrait atteindre une taille de marché de 75,55 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de revenus élevés, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de connexions Machine-to-Machine (M2M) dans diverses industries est un facteur clé. La demande croissante de services de données mobiles pour une couverture améliorée devrait en outre alimenter la croissance du marché mondial des infrastructures 5G au cours de la période de prévision. La concentration croissante des gouvernements sur le développement des villes intelligentes devrait également propulser la croissance du marché mondial des infrastructures 5G.

Le dernier rapport sur le marché de l’infrastructure 5G offre des informations détaillées sur l’industrie sur la base du revenu total généré pour la période de prévision, 2020-2027. L’étude complète effectue une analyse approfondie de l’industrie de l’infrastructure 5G et met un immense accent sur les principaux les forces motrices et les contraintes qui devraient régir l’activité globale pour la période de prévision, 2020 – 2027. Plus important encore, les chercheurs évaluant l’environnement des entreprises examinent de plus près les tendances passées et présentes ainsi que les perspectives d’avenir à offrir aux propriétaires d’entreprise, aux parties prenantes et cadres marketing sur le terrain une compréhension intellectuelle des stratégies gagnantes.

Le rapport aborde également les principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Samsung Electronics Co., Ltd., Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Nokia Corporation, NEC Corporation, ZTE Corporation, Ericsson AB, Aviat Networks, Inc., Ceragon Networks Ltd. et CommScope Inc et autres

De plus, l’étude sur le marché de l’infrastructure 5G pour la période de prévision 2020-2027 quantifie la part occupée par les acteurs éminents de l’industrie et éclaire les propriétaires d’entreprise des poches d’investissement à croissance rapide et du paysage concurrentiel. En outre, l’industrie est classée en différents segments avec une évaluation détaillée de chaque aspect tel que la marge brute, les bénéfices, le statut d’importation et d’exportation et autres. Toutes les statistiques de l’état civil sont présentées à l’aide de graphiques, de tableaux et d’images graphiques, qui peuvent être facilement incorporées dans n’importe quelle présentation d’entreprise.

Informations clés présentées dans le rapport :

L’augmentation de la mise en œuvre du réseau d’accès radio 5G entraîne actuellement la croissance des revenus du segment du matériel, qui devrait enregistrer un TCAC significativement élevé de 62,2 % sur la période de prévision.

En termes de part de marché, le segment sous-6 GHz devrait être en tête parmi les autres segments du spectre sur le marché mondial des infrastructures 5G au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des signaux sous-6 GHz pour le développement des villes intelligentes.

Le déploiement croissant d’architectures non autonomes pour intégrer l’infrastructure 5G à l’infrastructure LTE existante devrait contribuer à la croissance des revenus du segment non autonome sur le marché mondial des infrastructures 5G au cours de la période de prévision.

En termes de revenus, le segment des entreprises devrait être en tête parmi les autres segments d’utilisation finale sur le marché mondial des infrastructures 5G au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’une bande passante plus élevée pour les réunions virtuelles.

Des facteurs tels que la présence solide d’acteurs du marché nationaux et internationaux tels que Samsung Electronics Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd. et ZTE Corporation, entre autres dans les pays d’Asie-Pacifique, entraînent le marché dans la région comptable pour une part de revenus comparativement plus importante que les autres marchés régionaux.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’infrastructure 5G en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

Services d’

assistance et de maintenance

Mise en œuvre et intégration

Conseil

Formation et éducation

Matériel

Réseau central Réseau

accès radio

Backhaul et transport

Perspectives du spectre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

mm Wave

Sub-6 GHz

bande haute bande

moyenne bande

basse

Perspectives de l’architecture

autonome

non autonome

Perspectives d’utilisation finale

industrielle

détail

Logistique

Logistique de

entreprise

Défense

Résidentiel

Gouvernement

Énergie et électricité

Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud ) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Le rapport se concentre sur la croissance actuelle et future du marché, les avancées technologiques, le volume, les matières premières et les profils des principales entreprises impliquées sur le marché. Le rapport fournit des informations précieuses aux parties prenantes, aux investisseurs, aux chefs de produit, aux responsables marketing et aux autres professionnels du secteur.

