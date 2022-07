+4,9% | Les tendances du marché de la gestion du stationnement présentent une opportunité de croissance remarquable

Le rapport sur le marché de la gestion du stationnement par «The Insight Partners» met en lumière les principaux moteurs et opportunités attribués à l’expansion du marché au cours de la période d’analyse. Il donne également des informations détaillées sur les défis et les menaces susceptibles d’entraver la génération de revenus dans les années à venir. En outre, le rapport fournit également des informations cruciales sur les entreprises leaders dans ce domaine d’activité et les tendances susceptibles de prévaloir dans un proche avenir.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché de la gestion du stationnement jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par site de stationnement, solution, services et type de déploiement», le marché devrait passer de 32 221,73 millions de dollars américains en 2021 aux États-Unis 45 125,82 millions de dollars d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,9 % entre 2021 et 2028.

Les grandes villes de plusieurs pays du monde adoptent massivement les technologies intelligentes dans le but de réduire le trafic quotidien et les problèmes de stationnement. La circulation et les places de stationnement sont des problèmes de longue date dans les régions développées et émergentes du monde entier. À l’heure actuelle, les technologies de stationnement intelligentes révolutionnent la gestion des parkings et la demande de technologies de stationnement intelligentes connaît une croissance exponentielle. Les technologies intelligentes, qui connaissent une croissance phénoménale dans le système de gestion de stationnement actuel, comprennent les systèmes d’information de guidage de stationnement, le stationnement automatisé, le système de paiement de stationnement intelligent et les systèmes de réservation de stationnement. En plus de ces technologies, la demande de sécurité et de sûreté des véhicules en stationnement augmente également rapidement parmi les conducteurs et les propriétaires de véhicules,

Principaux acteurs du marché de la GESTION DU STATIONNEMENT :

Flowbird Group, PASSPORT LABS, INC., T2 Systems, Inc, TIBA PARKING SYSTEMS, Group Indigo, Precise ParkLink, FlashParking, Amano Corporation, Robert Bosch GmbH, Siemens AG

Le marché mondial de la gestion du stationnement a été segmenté comme mentionné ci-dessous :

Par site de stationnement

Sur rue

Hors rue

Par solutions

Systèmes de guidage de

stationnement Réservation de

stationnement Sécurité et surveillance du stationnement

Autres

Par Services Services

gérés Services

professionnels

Par type de déploiement

Cloud

sur site

Aperçu du marché de la gestion du stationnement

Augmenter les partenariats et les fusions pour stimuler la gestion du stationnement dans les zones urbaines

Le marché des systèmes de gestion du stationnement à travers le monde est très fragmenté, car plusieurs acteurs opèrent dans l’industrie avec leurs technologies et services respectifs. Cela a créé des complexités substantielles parmi les utilisateurs finaux des systèmes de gestion de stationnement. Le besoin et la demande d’un système de gestion de stationnement amélioré sur le plan technologique ne cessent d’augmenter dans les régions développées ainsi que dans les régions émergentes du monde entier. Les acteurs du marché de la gestion du stationnement ont une opportunité importante de le développer dans un avenir proche en s’associant à d’autres fournisseurs de services de gestion de stationnement et aux gouvernements. Les partenariats entre les prestataires de services facilitent la fourniture de services sur mesure qui devraient stimuler le marché dans une large mesure.

PARKING MANAGEMENT market – Global Analysis to 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une analyse exhaustive du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu détaillé du marché de la GESTION DU STATIONNEMENT en gardant à l’esprit une segmentation détaillée par type, application et région. Ce rapport fournit une évaluation experte des entreprises leaders dans ce domaine d’activité en répertoriant les produits et services qu’elles dévoilent afin d’aider les propriétaires d’entreprise à comprendre le positionnement de ces acteurs sur le marché. L’analyse PEST de chaque région et pays est également documentée.

