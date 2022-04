3D dentaire basé sur la taille, les tendances de l’industrie et les prévisions jusqu’en

2027 impression marchéet tendances émergentes. Le rapport est formulé avec les informations mises à jour et les plus récentes sur le marché mondial de l’impression 3D dentaire validées et vérifiées par les experts et les professionnels de l’industrie. Le rapport sur le marché mondial de l’impression 3D dentaire contient des estimations historiques, actuelles et prévisionnelles de la génération de revenus et des bénéfices pour chaque segment et sous-segment du marché de l’impression 3D dentaire dans chaque région clé du monde. Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes dans le domaine des affaires qui devraient soutenir la croissance du marché. La prévalence croissante des maladies dentaires et la demande croissante pour traiter ces affections sont parmi d’autres facteurs clés qui stimulent la croissance du marché mondial de l’impression 3D dentaire.

Analyse d’impact COVID-19 :

Ce rapport est le dernier document englobant les changements massifs qui ont eu lieu sur le marché de l’impression 3D dentaire suite à la émergence de la pandémie de COVID-19. La pandémie a drastiquement affecté le paysage économique mondial, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement du marché Impression 3D dentaire. La grave crise mondiale a incité les organisations à réagir efficacement à l’évolution rapide de l’environnement des affaires. Par conséquent, le rapport couvre entièrement l’impact profond de COVID-19 sur cette industrie, avec un accent particulier sur les segments industriels concernés. Cependant, le marché devrait reprendre de l’élan dans l’ère post-COVID-19. Le rapport propose également une évaluation initiale et future de l’impact de la pandémie sur l’industrie de l’impression 3D dentaire. Par conséquent, les informations vitales sur le COVID-19 offertes par le rapport devraient aider les organisations à gérer efficacement leurs activités dans des incertitudes économiques extrêmes.

L’impression 3D dentaire s’applique à la production de couronnes dentaires qui sont les pièces les plus fréquemment utilisées dans les procédures dentaires pour corriger les dents endommagées ou reproduire les dents manquantes. Avec de grandes variations dans la structure des dents de différents individus, l’utilisation de l’impression 3D dentaire peut réduire considérablement le temps et les dépenses nécessaires à la création de pièces dentaires personnalisées uniques.

Les principaux acteurs du marché sont Stratasys Ltd., Dentsply Sirona Inc., EnvisionTEC, 3D Systems Inc., Straumann Group, Formlabs, Roland DG Corporation, Renishaw PLC, Carbon Inc. et DWS Systems SRL.

La population gériatrique croissante et la demande croissante de prothèses dentaires imprimées en 3D sont un facteur important qui alimente la croissance du marché. Les prothèses dentaires imprimées en 3D sont plus précises que les prothèses dentaires produites par d’autres moyens et ont un risque minime d’apparition d’imperfections et de défauts structurels résiduels, ce qui améliore la longévité.

L’impression 3D dentaire est largement utilisée dans la production d’implants dentaires et fournit une taille, une forme, une couleur et une position précises des implants pour déterminer une correspondance appropriée avec le contour des dents de chaque patient. Les imprimantes 3D permettent aux laboratoires et aux implantologues d’améliorer le flux de travail des implants dentaires, tout en répondant aux exigences de précision haute fidélité pour de telles applications. Les imprimantes 3D dentaires, outre la manipulation des implants dentaires, impriment également en 3D les guides de perçage nécessaires à la réalisation de certaines procédures dentaires.

Le marché de l’impression 3D dentaire en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020, attribuée à la forte adoption de la technologie d’impression 3D dans le secteur médical et à la demande croissante de soins dentaires cosmétiques. En outre, la présence d’acteurs de premier plan sur le marché dans la fourniture de solutions d’impression 3D dentaire et l’augmentation des investissements dans les activités de R&D soutiennent la croissance du marché.

Le rapport offre un aperçu complet du paysage concurrentiel et couvre les profils d’entreprise, la capacité de production et de fabrication, le portefeuille de produits, les stratégies d’expansion et les initiatives commerciales telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. .

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’impression 3D dentaire en fonction des composants, de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

matériaux

d’équipement de

des services

Perspectives de la technologie

de frittage laser sélectif

Photopolymérisation

Impression PolyJet

Dépôt par fusion Modélisation

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028 )

Orthodontie

Prosthodontie

Implantologie

utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Instituts de recherche

Laboratoires

Hôpitaux et

cliniques

d’

Perspectivesles dernières tendances de croissance de la production et l’évaluation des bénéfices. Il fragmente davantage le marché mondial de l’impression 3D dentaire en un large éventail de produits.

et à la part de marché détenue par chaque type d’application, ainsi qu’à l’analyse de leur taux de croissance sur la période

