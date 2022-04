La taille du marché mondial des fibres d’aramide devrait atteindre 8 569,4 millions USD enet enregistrez un TCAC des revenus de 6,0 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance des industries de l’automobile, de l’aérospatiale, de la défense et de la construction fait partie des facteurs clés de la croissance des revenus du marché. En outre, le besoin croissant de matériaux légers pour les équipements de protection individuelle qui protègent le porteur des dangers thermiques, physiques, électriques et biologiques alimente la croissance des revenus du marché. La fibre d’aramide est également utilisée pour la production de produits résistants aux coups de couteau et pare-balles, notamment des gants, des casques et des vêtements.

Les fibres d’aramide peuvent être utilisées pour des applications structurelles dans divers types d’aéronefs, y compris les engins spatiaux, les montgolfières, les compagnies aériennes de passagers, les avions de chasse et les navettes spatiales. Les vols commerciaux innovent toujours pour améliorer les performances et augmenter le rendement énergétique à mesure que les prix du carburant augmentent. Comme la fibre aramide est légère, elle a été proposée comme la meilleure option pour améliorer l’efficacité énergétique. Par conséquent, l’utilisation de la fibre aramide dans les avions se développe, car elle offre à la fois une résistance à la corrosion et aux chocs. Il offre également une stabilité de température, ainsi que des systèmes de vision améliorés.

Les entreprises décrites dans le rapport de marché sont DuPont, Toray Industries, Inc., Hyosung Corporation, Kolon Industries Inc., China National Bluestar (Group) Co. Ltd, Teijin Limited, Kermel, Ibiden Co., Ltd., SRO Aramid (Jiangsu) Co., Ltd. et Yantai Tayho Advanced Materials Co.

,

Ltd. taux de croissance des revenus sur la période de prévision. La fibre para-aramide est une fibre aramide haute performance, avec des molécules caractérisées par des chaînes polymères relativement rigides. Il est produit par le chlorure de p-phtaloyle (TPC) et la p-phénylènediamine (PPD) et est utilisé pour les vêtements de protection, les pneus, les articles en caoutchouc, les éléments de tension des câbles à fibres optiques, les matériaux de friction et le renforcement de la construction, entre autres.

Le segment de la sécurité et de la protection devrait enregistrer un taux de croissance significatif des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’ensemble unique de qualités qui provoquent l’épaississement de ces fibres lorsqu’elles sont exposées à une chaleur extrême, telle qu’un flashover. Ils sont largement utilisés dans les applications de sécurité et de protection. Cette fibre augmente également le bouclier protecteur entre la source de chaleur et la peau lorsque les pompiers en ont le plus besoin. Cette barrière résistante reste souple et flexible jusqu’à ce qu’elle refroidisse, offrant des minutes supplémentaires de protection sans nuire à la mobilité.

Le segment automobile représentait la plus grande part des revenus sur le marché des fibres d’aramide en 2020. Les fibres d’aramide sont utilisées dans la production de matériaux de renforcement des pneus, de composants de groupe motopropulseur, de flexibles de turbocompresseur, de plaquettes de frein, de courroies, de joints, de textiles de siège, d’embrayages, d’électronique, de capteurs de siège, et les matériaux pour moteurs hybrides dans l’industrie automobile. De plus, la résistance thermique exceptionnelle des fibres d’aramide les rend parfaites pour une utilisation dans les écrans thermiques et les applications sous capot.

Le marché en Europe devrait enregistrer la part de revenus la plus élevée sur le marché mondial des fibres aramides au cours de la période de prévision. L’Europe est une plaque tournante pour les plus grands constructeurs automobiles mondiaux, ce qui influence le marché des pneus, qui à son tour influence le marché des fibres aramides. Les normes gouvernementales en matière de santé et de sécurité, les faibles taux de prêt, la présence de grandes entreprises manufacturières, l’expansion des industries d’utilisation finale et l’essor des industries automobiles sont tous des moteurs de la croissance du marché dans cette région.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des fibres d’aramide en fonction du type, du processus de filage, de l’application, de l’utilisation finale et de la région

: Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2030)

Fibre para-aramide Fibre

méta-aramide

Autres

perspectives du processus de filature (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2030)

Filature humide Filature

sèche

Application 2018-2030)

Matériaux

de friction

Fibres optiques

Renforcement des pneus

Isolation électrique

Autres

;

protection

USD

et

Sécurité

millions

Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

